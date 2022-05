Há 32 minutos

António Costa em Irpin. "O que aconteceu foi verdadeiramente criminoso"

O primeiro-ministro esteve este sábado em Irpin, onde os ucranianos travaram a progressão russa até Kiev, viu áreas residenciais destruídas e manifestou-se impressionado com relatos de atos criminosos do exército russo. Depois de escutar relatos sobre o que aconteceu na cidade durante a fase mais intensa de guerra, António Costa afirmou: "Estou impressionado com a brutalidade do que aconteceu com as populações civis".