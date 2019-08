A carregar o vídeo ...

As entregas de combustível definidas para terça-feira foram suficientes para repor os stocks do País, à exceção do Algarve.

19:33

Algarve foi a única região do País que obrigou a operação de abastecimento durante a madrugada











