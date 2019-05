A carregar o vídeo ...

O Correio da Manhã avança que três pessoas (dois homens e uma mulher), foram presos pela PSP ao final da noite deste sábado, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, por injúrias e tentativas de agressão aos agentes. Os detidos, no entanto, alegam ter sido alvo de violência policial desnecessária, tendo mesmo necessitado de receber tratamento no Hospital de Santa Maria. Veja o vídeo.

13:10

Agentes da PSP agridem duas pessoas após jogo do Benfica na Luz











