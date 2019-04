A carregar o vídeo ...

Nas imediações do hotel onde a Juventus está alojada, em Amesterdão, na Holanda, os adeptos do Ajax lançaram engenhos pirotécnicos de madrugada para perturbar o descanso a equipa italiana, que conta com Cristiano Ronaldo. Já em fevereiro, os fãs do clube holandês fizeram o mesmo junto ao hotel onde estava a equipa do Real Madrid.

14:38

Adeptos do Ajax rebentam foguetes junto a hotel da Juventus











