Presidente do Sporting discursava durante o 11.º almoço do núcleo de sportinguistas em Alenquer quando um adepto dos "leões" interveio. "Cala-te! Vens para aqui falar do Benfica para quê? Fala do Sporting, não fales do Benfica", ouviu-se na sala.

13:13

Adepto manda calar Bruno de Carvalho. "Vens falar do Benfica para quê?"













