A carregar o vídeo ...

Circulam nas redes sociais imagens chocantes de uma mulher, com a camisola do River Plate, a colocar à cintura de uma criança vários engenhos pirotécnicos que alegadamente depois iria fazer entrar no estádio para o duelo desta noite com o Boca Juniors.

24.11.2018 22:54

Adepta do River Plate coloca engenhos pirotécnicos à volta da cintura de criança Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.