Nos momentos finais do jogo Irão-Espanha (ganho pela selecção espanhola por uma bola a zero), o lateral esquerdo Milad Mohammadi foi designado para marcar o lançamento. O jogador do Irão tentou fazer uma cambalhota com a bola de forma a conseguir atirá-la com mais força e o gesto não correu como era esperado. A tentativa falhada de Mohammadi custou 30 segundos à equipa e levou-o a repetir a marcação.

A hilariante (tentativa) de cambalhota de Mohammadi do Irão













