As autoridades norte-americanas detiveram, pelo menos, 4100 pessoas durante os protestos que se seguiram à morte do afro-americano George Floyd na segunda-feira, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas através da internet. As detenções foram feitas durante as pilhagens e no decorrer de bloqueios nas estradas, bem como pelo incumprimento do recolher obrigatório imposto em várias cidades norte-americanas.

19:02

