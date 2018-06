A carregar o vídeo ...

A Inglaterra venceu a partida deste domingo por 6-1. Mas para a história fica o golo de Baloy - o primeiro da história do Panamá num Campeonato do Mundo. Apesar da pesada derrota, os adeptos da equipa festejaram o tento de honra como se significasse uma vitória, comovendo os jogadores e as redes sociais. Veja as imagens da festa.

18:08

A comemoração do golo do Panamá que está a encantar o mundo Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.