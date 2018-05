A carregar o vídeo ...

Colunista da SÁBADO considera existir um buraco negro no debate ideológico e que quando a política financeira é a da troika, é de direita - apesar do Governo de esquerda. Defende que o "elefante na sala", José Sócrates, mostrou que é possível fazer carreira na política com comportamentos inaceitáveis.

A análise de Pacheco Pereira ao Congresso do PS













