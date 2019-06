A carregar o vídeo ...

Miguel Albuquerque, diretor das modalidades do Sporting, denunciou este domingo, no Facebook, uma tentativa de agressão à equipa de futsal dos leões em Alvalade por parte de adeptos alegadamente afetos ao Benfica, depois do dérbi que teve lugar na Luz. Os leões pretendem apresentar uma queixa formal e querem usar as imagens das câmaras de videovigilância do estádio como prova.

13:53

Sporting usa câmaras de vigilância para provar tentativa de agressão à equipa de futsal em Alvalade Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.