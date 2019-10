A carregar o vídeo ...

Vídeo publicado nas redes sociais recorda o percurso do partido, numa reação aos resultados eleitorais deste domingo. PCP enumera ainda as medidas que considera serem necessárias para um "Portugal com futuro", apelando aos cidadãos que se unam às mesmas batalhas.

PCP garante "que não desanima no mau tempo"











