Vasco Pulido Valente morreu esta sexta-feira, aos 78 anos. Recorde a entrevista de vida que o historiador e cronista deu à, em julho de 2018.Tem 76 anos e há um que deixou de escrever as crónicas mais mordazes da imprensa. Não deixou de pensar sobre a política, o País, mas recusa ser pessimista. Mordaz, ainda é.O primeiro, não. Pode talvez mostrar as diferenças na descolonização portuguesa, na forma como perdemos a colónia do Brasil e como perdemos o resto das colónias. Esse primeiro ensaio é um fragmento de uma história que eu nunca escrevi. E o outro fragmento resolvi publicar porque há paralelos muito claros com o que se passa hoje, esse sim. É sobre as reivindicações e os movimentos da classe média e da baixa classe média e o papel do Estado nesse conflito. E o papel da pobreza nacional. Os movimentos políticos em Portugal dessa natureza esbarram nos problemas do défice e da dívida do Estado.É. Quando se reivindica, há mais défice. Se a classe política depende do Estado, e está a reivindicar uma parte maior do rendimento nacional, vai aumentar o défice. Os défices acumulados dão a dívida. O problema da bancarrota ameaça sempre toda a parte produtiva e comercial da economia.As pessoas não têm memória histórica, mas isso é o que se passou no século XIX: tivemos várias bancarrotas. O Estado faliu rotundamente em 92 -93 e esteve sempre em pré-falência pelo meio. Faliu em 34, em 51, em 46... Isso aconteceu sempre.Passos Coelho foi demonizado em benefício da coesão da geringonça. A geringonça precisava de um inimigo, foi Passos Coelho. Foi uma das pessoas mais vilificadas na política portuguesa, o que é absolutamente impensável. Tenho o maior respeito e consideração por Pedro Passos Coelho. Fez o que era preciso. Se não tivesse feito o que fez provavelmente teria havido uma crise social violenta. As consequências de ele não ter feito o que fez teriam sido gravíssimas, como as que teve a Grécia. Teria condenado as pessoas não a três ou quatro anos de relativa pobreza, mas talvez a 10 ou 15. Ele evitou uma crise social e deixou os fundamentos para a restauração de uma certa normalidade – não digo bem-estar, mas uma certa normalidade – que permitiu depois acompanharmos o crescimento da Europa.Não. Não acredito nada neste discurso. É pura propaganda política. O que o António Costa fez foram pequenos ajustamentos de uma situação que tende a ficar bloqueada. O que se discute é 1% do défice, 1,5% do défice, mais 2% de aumento de aumento para estes ou para aqueles.Esperava. Acho que os problemas podem vir de outros lados, mas não dos que normalmente se diz que vêm. Ou seja, não do PCP, mas do BE. O PCP era uma aliança impossível para o PS até ter desistido de tomar o Estado português. O PCP era um partido revolucionário, foi sempre, no sentido que a sua política principal foi sempre tomar o Estado português. Mas depois do que aconteceu à URSS e do isolamento diplomático e cultural em que acabou por ficar, o projecto de tomar o Estado português ficou fora de questão. A partir daí a aliança com o PS era completamente natural.Com o BE é diferente, mas isso levava-me a outro assunto, que é o que eu penso da sociedade portuguesa como ela está hoje.Houve algumas grandes mudanças que as pessoas não estão a tomar em conta quando falam de política. Para mim, que tinha 32 anos quando foi o 25 de Abril, a sociedade portuguesa, como está hoje – e costumam dizer de mim que sou um pessimista, não sou nada um pessimista – é um milagre. Ninguém em Portugal, quando eu tinha 20, 25 anos, conseguia imaginar sequer que pudéssemos um dia viver numa sociedade democrática – com desigualdades de vária ordem, é verdade –, mas liberta da pobreza horrível daquele tempo. Os progressos que fizemos são enormes, não há nenhuma possibilidade de ser pessimista.Toda a gente diz, "ah, pessimista". Não há nada pessimista – acho que apesar de tudo fizeram-se coisas extraordinárias. Conseguiu-se fazer um Serviço Nacional de Saúde (SNS) e educar a população – talvez mal. Eu sempre critiquei os ministros da Educação, que não queriam deixar ninguém fora do sistema educativo, o que produziu um declínio da qualidade. Tenho pensado muito nisso, ainda não decidi se era eu ou eles quem estava errado. Mas meteram toda a gente no sistema de ensino e começamos a ter uma população altamente educada. Todos os anos entram 30 mil alunos para a faculdade. E as profissões que antes não eram qualificadas hoje são altamente qualificadas.Não, isto não tem grande optimismo, vai ver. E por outro lado, as profissões tradicionais da classe média, os advogados, arquitectos, estão a ser proletarizados. Já muito poucas pessoas podem pôr uma tabuleta à porta e dizer "eu sou médico, advogado, arquitecto". Temos grandes ateliês de arquitectos, grandes escritórios de advogados, e os médicos estão proletarizados. Há uma massa de pessoas que dependem do seu trabalho para viver. São muitas e cada vez mais qualificadas. Mesmo as profissões que já existiam têm uma muito maior densidade técnica. Toda a gente diz "nova classe média", eu quando digo, é disto que estou a falar. Se pensar na sociedade portuguesa com a forma de uma pêra, há uma tira gorda no meio, formada pelos de cima, que caíram, e os de baixo, que subiram – e há ainda uma base mais pequena mas relativamente larga...É decisiva, faz uma diferença histórica: nunca antes uma mudança envolveu uma parte tão grande da população. Mas esse desenvolvimento português teve vários defeitos. Foi desequilibrado, houve uma transferência da população para o litoral como nunca tinha havido, e há uma sociedade moderna no litoral e numa parte no interior norte, centro, menos, e no Algarve. Mas ficou uma sociedade arcaica, que não participou da modernização.Foram precisos os incêndios para as pessoas se aperceberem de que afinal havia uma sociedade arcaica. E falam do desenvolvimento do interior... nós temos ali uma sociedade arcaica que não pode sobreviver. Uma agricultura quase de subsistência, uma indústria de pequeníssima produção e pouca capacidade para se transformar, e uma sociedade que não tem condições para acompanhar a evolução da sociedade.Marcelo tira selfies e dá beijinhos a toda gente, por amor de Deus...O tipo de pessoa que Marcelo é permitiu que fosse dar abraços e beijinhos a todas as velhinhas de Portugal que estavam a chorar, e eram muitas. Isto não é uma política. Isto não é sequer uma representação. Ele não ficou a representar aquelas pessoas. O que é que ele representa? Ele não representa nada.Mas ele não representa uma solução. Nem sequer uma direcção política.Como é que vê a popularidade que ele tem nas sondagens, por exemplo, e que é maior do que a de qualquer Presidente anterior?Como não representa nada, não há razão nenhuma para uma pessoa qualquer, de qualquer ponto da sociedade, não gostar dele. Eu não gosto, não desgosto, acho que ele é um Presidente implausível.É um Presidente divertido. Eu conheço a personagem há muito tempo. Acho o espectáculo divertido.Já pensou em quem vota essa classe média? Isso nunca foi estudado. Há umas vagas sondagens que dizem que dos 30 anos para baixo, 70% das pessoas se abstêm. Mas acho que dessas pessoas, os que votam, devem votar no BE e uma pequena parte no CDS. Porque o PSD é cada vez mais um partido do Norte rural e força opositora ao Sul, que é uma coisa de que eu não gosto.Não só no Rui Rio, mas em todas as pessoas que o cercam. São presidentes de câmaras municipais do Norte, são, calculo, o grupo com que o Rui Rio se reunia ao sábado, em Leça ou num sítio assim...O BE não tem pensamento nenhum sobre a sociedade. Por isso digo, ou desconfio, que esta massa de gente vota no BE. Porquê? Primeiro, porque estão revoltados com a sua situação social. As competências que têm não têm correspondência no prestígio e estatuto social que têm, não há correspondência entre uma coisa e outra. Estão zangados, e vivem em conflito com a forma como a sociedade está organizada, e votam no BE porque é um partido de reivindicação, radical, mas inconsequente. Querem mudanças radicais.O PS já não representa essas pessoas, mas o BE representa e a ala esquerda do PS – que é indistinguível do BE e que tem o seu líder, o Pedro Nuno Santos – quer representar. E a solução que o Pedro Nuno Santos dá a grande parte dessas pessoas é uma intervenção do Estado maior. Estatizando, por exemplo, todo o SNS, onde se deve mexer com pinças, porque é a única coisa que nos distingue. É a maior façanha portuguesa dos últimos 40 anos. A proposta do Pedro Nuno Santos é acabar com a participação dos privados no SNS e que os médicos estejam a tempo inteiro no Estado. Faz essa proposta na saúde e no ensino. Acho que essa direcção seria muito má.Este universo da esquerda do PS está a aproximar-se cada vez mais do BE e juntos podem trazer grandes mudanças ao panorama político português. O António Barreto deu uma entrevista em que diz que a pessoa com maior futuro na política portuguesa é o Pedro Nuno Santos. Eu direi que se calhar é, mas é um péssimo futuro para os portugueses. Nas próximas eleições vai-se pôr o problema: o PS governa sozinho ou governa com o BE? Com o PCP não.Acho que não.Acho que o PS se comprometia para o resto da sua existência se fizesse um Bloco Central. A única pessoa até hoje no PS que o podia ter feito, foi a que o fez, foi Mário Soares. Porque era uma personagem tão grande que cobria tudo. O António Costa não é uma personagem da dimensão de Soares. E mesmo Soares, acabou com 8% no arranque do MASP [Movimento de Apoio Soares à Presidência]. Toda a gente sabe isso no PS. Nunca se vão aliar ao PSD. Ninguém acredita nisso, no PS ou na esquerda.O PSD que está agora não percebe as realidades políticas. É um partido de província. É gente do Norte, que está entrincheirada e é contra Lisboa. Rui Rio tem o escritório no Porto.Não vou falar da Assunção Cristas...Não é para rir, não vou falar mesmo. Não sei em que direcção é que ela vai. Acho que fez uma boa campanha para a Câmara de Lisboa, teve 20%, de resto ainda não se percebeu o que é que ela quer.E o que é que isso dignifica? Quando ela sai de casa todas as manhãs, o que é que isso significa? E para o cidadão comum? Absolutamente nada.É vácua. Na política para se fazer alguma coisa tem de se saber com quem, a quem é que nos estamos a dirigir, para fazer o quê.Nada disso foi dito, não me posso pronunciar. Como é que isto está organizado e quem é quem, e quem é que tem o poder de fazer quem. Por exemplo, as universidades privadas, andam por aí a distribuir diplomas das maneiras mais extraordinárias e as pessoas servem-se disso – e bem – para avaliar os políticos. Como o Sócrates que fez um exame ao domingo, e o outro que tirou 14 cadeiras a uma terça-feira, mas e as universidades a que eles pertencem!? Fizeram inquéritos?Não é as exigências, são as instituições. A vida das pessoas e a política são cada vez menos institucionais. Os partidos não são grandes instituições, são agregados de pessoas que não têm respeito nem veneração por nada. Veja-se o caso do PS, que teve como secretário-geral e primeiro -ministro José Sócrates, durante seis anos. Por amor de Deus, eu percebi quem era aquele senhor nos primeiros minutos… Não era preciso ser um génio. E aquele partido nem hoje é capaz de dizer: "Este senhor fez muito mal a esta instituição."Isso mostra que a política portuguesa é cada vez menos institucional. Os partidos não são instituições. Um partido não pode estar à mercê, como o PSD, por exemplo, do senhor que vem e faz três andares de conselheiros, porta-vozes, ministros-sombra… Isto é respeito institucional? O que é? As pessoas chegam aos partidos e fazem estas barafundas!?O que se passou ali é que ele tinha um programa de televisão! Foi a primeira pedra com que eu fiquei no sapato. Foi a própria maneira como ele foi escolhido. Isto continua a suceder. Um programador de televisão – que nós não conhecemos e se guia por regras que nos são estranhas – escolhe uma pessoa porque tem boa imagem de televisão, boa cara, bom cabelo, uma boa voz, e cria um programa. Só por acaso é que se acerta numa pessoa com carácter. Num bom líder político o carácter vem antes da inteligência e de todas as qualidades que ele precisa de ter.Acho que ainda não foi posto à prova. Como governante não tomou uma grande decisão. Para mim, é um homem do aparelho, incaracterístico, que está a administrar uma situação de bloqueio. Não percebo é porque é isso passa por habilidade.Pode haver um grande solavanco… Quando falei da mudança de regime estava a pensar numa mudança dos partidos e na distribuição do voto por eles. O que eu acho é que vai haver um problema sério com o PS, que terá uma escolha muito difícil entre governar com o Bloco ou não. A questão passa por saber se vai haver uma aliança de Governo com o BE e se há membros do BE que vão para o Governo; se o BE é absorvido pela ala esquerda do PS ou se há saídas desta para o BE. Não sei o que se passa no PS, mas sei que o Pedro Nuno Santos disse numa entrevista ao Público, e foi o único, que há um proletariado de classe média a que o PS tem de se dirigir. Foi o único que percebeu que há essa nova força enorme na sociedade. São professores, enfermeiros, informáticos, gestores, advogados, médicos, analistas, arquitectos, técnicos de diagnóstico, fisioterapeutas, etc. Com as mesmas características: alta qualificação técnica, mas sem o prestígio social que antes lhe correspondia. Estão frustrados porque desceram ou não subiram socialmente, e têm uma coisa comum a todos, que é a brutal precariedade na vida deles. Normalmente, as pessoas falam em precariedade no emprego. Mas há uma precariedade mais importante: a da situação social. Quando me formei fiquei com um estatuto para a vida: abaixo de certo nível já não caía. Agora não é assim. As pessoas podem estar formadíssimas, ter mestrados, ter doutoramentos e ganhar 800 euros por mês, mas amanhã estarem desempregados ou encalacrados numa estagnação salarial e de carreira. Essa precariedade é terrível. Exige às pessoas muito mais coragem, vivem numa ansiedade maior. É preciso que alguém se dirija a essas pessoas. A única pessoa que até hoje o disse foi o Pedro Nuno Santos.Ele disse isso preconizando um aumento do Estado – na Educação, na Saúde, etc. Ora eu acho que se deve fazer o contrário – não na saúde e na educação – deve-se abrir uma carreira ao mérito, como se dizia no século XVIII. Essa é que deve ser a grande reivindicação portuguesa: mérito de instituições, de pessoas, e que isso seja recompensado e protegido pelo Estado.Eu não especulo sobre o que o dr. António Costa pensa. Parece-me pessoalmente desinteressante. Nasceu na esquerda, tem uma mãe e um pai altamente considerados na esquerda, nasceu ali, foi muito bem educadinho, é um primeiro-ministro de esquerda, pronto… Não é uma personagem surpreendente e, nesta altura, talvez seja bom que não o seja. Mas também não acho que seja particularmente habilidoso. O Centeno, o Santos Silva, Vieira da Silva, o Eduardo Cabrita, os grandes homens da administração, mantêm o barco, António Costa é o árbitro disso.Nenhum político. Ainda há uma ou duas pessoas por quem tenho admiração intelectual, como o embaixador José Cutileiro.De grande respeito. É uma extraordinária pessoa que foi um grande primeiro-ministro e ainda se vai reconhecer isso.Não sei o que ele quer.Isso é automático, já recuperou grande parte e vai recuperar muito mais. Quando a geringonça começar a desfazer-se ele vai aparecer como de facto é, e como de facto foi.Não. Isso implica falar de pessoas e eu não sou muito bom com pessoas genericamente – compreendo-as mal, trato-as mal – de maneira que não. Acho que sairia tudo trocado.Eu tive duas participações na política. A de deputado não conta. Eu fui para lá e senti-me envergonhado durante os três meses que lá estive. Aquilo era uma ociosidade organizada. Trabalham as direcções dos partidos, que depois comunicam às pessoas como votar. As pessoas vão para lá, lêem os jornais, tomam dois cafés e depois vão para casa. Isso é vida para alguém? Eu quando fui deputado tinha um sentimento esquisito, que já tinha sentido e não identificava. Quando é que tinha tido? Depois descobri: era quando faltava às aulas no liceu. Eu fiz duas incursões na política: uma foi com o Sá Carneiro, outra com o Mário Soares, que dependeram directamente de um e de outro. Não das organizações. Como já disse, eu sou muito mau com pessoas e nunca teria progredido num partido.