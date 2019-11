Um casal apaixonado contra Salazar

Tinham passado 50 anos desde a noite em que, pela primeira vez, viu Sophia de Mello Breyner Andresen dizer um poema, junto à fonte do jardim da tia-avó dela no Campo Grande. Apesar de estarem já separados há oito anos, quando se sentou para escrever à mão este episódio das suas memórias, dois meses antes de morrer, em 1993, Francisco Sousa Tavares falou da ex-mulher como um fenómeno sobrenatural: "Não ficara certo de ter visto uma mulher ou uma Deusa." Considerou-a "um milagre que não parecia real". E descreveu um sentimento intenso: "O êxtase interior que me possuía e desde então me sujeitava à escravidão distante de Sophia."





Apesar de ter 23 anos, e de ter acabado o 4.º ano do curso de Direito, Francisco definia-se como "virgem em matéria de paixão" e não particularmente bonito: "Considerava-me, como toda a vida me considerei, um homem feio e levava algum tempo para sair da casca e revelar um certo charme, que dizem que tenho", escreveu nas suas memórias no Diário de Notícias.

Uma das cartas mais antigas de Sophia dirigida a Francisco trata-o pela alcunha que ele ganhou no colégio – e que detestava: "Tareco, gosto de si porque você gosta da vida. Libertou-me da minha loucura. Um dia, uma pessoa disse-me que eu estava prisioneira, encadeada, e que estava à espera de alguém que me viesse libertar. Matar os monstros e romper as correntes. Gosto de si porque você gosta da vida. Entusiasma-se com tudo. É uma criança e é um pouco doido. E gosto de si porque gosto de mim. Boa noite." Sophia assinou como "Xixa".

Francisco já teve influência no primeiro livro da namorada, em 1944. A mãe da poeta consultou-o e ele defendeu a publicação imediata. Depois, escreveu uma crítica elogiosa no semanário Acção, mas considerou: "Há poemas que não deviam ter sido publicados, menos felizes na essencialidade de vida que revelam ou na forma por que foram exprimidos; e não o deviam ter sido principalmente para que mais nítida e indiscutível ressaltasse a beleza dos outros."

Considerava-me um homem feio e levava algum tempo para revelar um certo charme. FRANCISCO SOUSA TAVARES



Nesta altura, Salazar começou a ouvir falar de Sousa Tavares. Enquanto terminava o serviço militar em Mafra, sentiu-se insultado pelo seu superior hierárquico, o capitão José Beltrão, cavaleiro que tinha ganho uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Berlim. "Senhor alferes Tavares, o seu pelotão está uma merda. Também não admira: quando o comandante é merda, a tropa é merda também", praguejou numa madrugada. Francisco reagiu logo: "Em posição de sentido, bati os calcanhares, adiantei um passo e disse com a voz sonora e timbrada que recebi na vida como presente de Deus: ‘Meu capitão, desafio-o para um duelo.’" Como arma escolheu a espada. Como nem o comandante, nem o subsecretário da Guerra quiseram tomar uma decisão, Salazar, que era o ministro da Guerra, proibiu o duelo.

O casamento entre Francisco e Sophia, na Igreja de Lordelo do Ouro, em Novembro de 1946, não terá sido bem compreendido por alguns dos amigos da noiva, como assumiu mais tarde Eugénio de Andrade à revista Relâmpago: "Todos os seus amigos estavam, de um ou outro modo, enamorados dela. Talvez daí que todos eles tivessem discordado do seu casamento e o considerassem um desastre." Miguel Sousa Tavares dá à SÁBADO outra explicação: "Os amigos da minha mãe eram quase todos gays e os gays têm tendência para proteger a sua menina de ouro. Não gostaram muito de ver a minha mãe raptada para vir para Lisboa."

A PIDE rendeu-se a Francisco: "É esperto, muito esperto e tem extraordinários dotes oratórios"

O casal passou a viver na Travessa das Mónicas, à Graça, e Francisco candidatou-se a subinspector do trabalho, no Ministério das Corporações. "Nada se apurou em seu desabono tanto moral como político", registou a PIDE. Mas já tinha uma militância cada vez mais activa no movimento monárquico, cujos encontros eram vigiados atentamente pela polícia política. Os agentes ficaram fascinados com as qualidades retóricas do pai de Miguel Sousa Tavares. No fim do banquete dos 10 anos de D. Duarte, o informador da PIDE escreveu sobre Francisco: "É inteligente, ambicioso, hábil e excelente orador. Não há igual na Assembleia Nacional." Depois de um almoço na Curia em que, perante mil pessoas, interrompeu o discurso de um monárquico que defendia o salazarismo, outro agente informou: "Os jovens chamam-lhe além de grande chefe um verdadeiro apóstolo." Um outro relatório definia-o assim: "É esperto, muito esperto e com extraordinários dotes oratórios. É pessoa que não pode com Sua Excelência o sr. Presidente do Conselho."

"Era o meu ídolo", assume Augusto Ferreira do Amaral. Num encontro em Coimbra, este na altura jovem monárquico defendeu que o Rei não devia governar. "Caíram em cima de mim vários oradores, mas saíram em minha defesa o Francisco e a Sophia. Gerou-se um debate aceso, às tantas já o via a prometer pancada a outro, aos berros, e a Sophia teve uma intervenção muito gira: ‘Ontem alguém disse aqui que eram os mortos que queriam enterrar os vivos. Mas hoje estou a assistir aqui que os vivos estão a querer enterrar os vivos’". Seguiu-se uma salva de palmas da assistência.

Em 1958, ambos apoiaram a campanha de Humberto Delgado, o que teve como consequência o despedimento de Francisco Sousa Tavares da função pública. As dificuldades financeiras para educar cinco filhos – Maria, Miguel, Isabel, Sofia e Xavier – já tinham levado os pais a enviar alguns deles para outros pontos do País, onde viveram alguns meses com familiares: Miguel Sousa Tavares ficou dois anos em Amarante, em casa de uma tia.

Na noite de 11 de Março de 1959, Sophia, os cinco filhos e a empregada Luísa foram dormir para a cave de uma familiar, na Rua Alexandre Herculano, onde Miguel passou toda a noite a andar de bicicleta, enquanto devia decorrer uma operação contra o regime conhecida como Revolta da Sé. Francisco Sousa Tavares e Fernando Amaro Monteiro, jovem alferes monárquico, comandavam 80 militares que às 3h30 deviam avançar para o Batalhão de Caçadores 5, na Avenida Marquês da Fronteira. Uma das principais missões de Sousa Tavares era fazer um apelo patriótico às tropas antes de entrarem em acção, mas foram denunciados e tiveram de abortar o golpe. Não desistiram e poucos meses depois já Sophia e Francisco estavam a assinar um panfleto contra a repressão do regime. Por causa desta assinatura, Sophia foi chamada à PIDE, em Agosto de 1959, para ser interrogada por um inspector, um chefe de brigada e um agente que fez de escrivão. Aí assumiu que tinha colaborado na elaboração do documento numa reunião em sua casa. Em 1989, a poeta contou à revista Vida Mundial duas histórias que não aparecem no auto de interrogatório: como se esqueceu de levar cigarros, fumou todo o maço de tabaco do inspector; e quando pediu um copo de água viu-o abrir a porta e gritar para alguém: "Tragam um copo de água, mas lavem o copo!" Miguel Sousa Tavares acrescenta mais uma: quando o homem da PIDE a acompanhou à saída, a sua mãe perguntou: "Este elevador é seguro?" O agente garantiu que sim, com certeza que era, e Sophia respondeu: "Eu só tenho medo de duas coisas na vida: de elevadores e de fantasmas". Noutro dia, segundo Guilherme d’Oliveira Martins, quando Sophia ia entrar em casa de um amigo, reparou que um agente da PIDE lhe estava a tirar fotos e aproximou-se de forma desconcertante: pediu-lhe o telefone, porque gostava de receber uma cópia do retrato. "Esta minha mulher é extraordinária, não viste que era um PIDE?", reagiu Francisco.

Umas cartas insultuosas enviadas a Sophia levaram o marido a agredir Ary dos Santos

Em 1963, Sophia foi à Grécia pela primeira vez, com Agustina Bessa Luís, num carocha. Francisco ficou em Portugal, mas, ao passar por Verona, em Itália, a terra de Romeu e Julieta, a poeta tocou no túmulo de Julieta com a sua aliança, e escreveu no degrau de pedra SF, as iniciais de Sophia e Francisco. Segundo o Público, noutra carta escreveu: "Custa-me todas estas coisas sem o Francisco. Espero não voltar a viajar sem ele."

O Livro Sexto, que contém um poema em que Salazar é descrito como um "velho abutre", levou a Sociedade Portuguesa de Escritores a atribuir a Sophia o Grande Prémio de Poesia. Pouco depois, a poeta começou a receber insultos em cartas anónimas. Miguel Sousa Tavares conta que o pai ficou convencido de que essas cartas eram enviadas por pessoas próximas de Ary dos Santos e Natália Correia e diz que isso motivou uma cena de pancadaria entre Francisco e Ary dos Santos. Miguel não assistiu a esse episódio, mas um dia na Brasileira viu o pai responder a um insulto com um salto por cima da mesa e um pontapé. "Para que o outro, uma bisarma, não tivesse tempo de reagir, encostou-lhe a mesa ao corpo. Chegou à porta e disse: se quiseres mais diz, pá", recorda o filho. "Nunca bati e nunca levei porrada, mas cenas de pancada tive muitas", contou Francisco numa entrevista. "Mas como é que pode andar à pancada sem bater?", insistiu o jornalista Baptista Bastos. "Separavam ou assim uma coisa… Ou o tipo caía ao chão ou eu caía e os meus pés lutam melhor do que as minhas mãos."

Francisco era um perigo a conduzir (teve vários acidentes), adormecia nos julgamentos (e mais tarde no parlamento) e era de um feitio irascível, o que se notava ainda mais quando jogava bridge, como recorda José António Debonnaire, seu parceiro de jogo ao longo de 30 anos. Jogavam a dinheiro e podiam disputar cerca de 300 contos por dia. Francisco era um dos melhores jogadores nacionais, foi campeão duas vezes, e representava Portugal no estrangeiro. Antes de um torneio no Hotel Tivoli, pediu a palavra para solicitar um adiamento: não lhe dava jeito jogar nesse dia, mas não queria que o torneio se fizesse sem ele. Dezenas de jogadores começaram a vaiá-lo, o que o levou a reagir: "Então vão todos bardamerda, se não me querem ouvir." Foi expulso, mas pouco depois a mulher foi pedir à organização que o readmitissem. E conseguiu.

Em 1965, o casal tentou sair do País, mas foi travado às 7h da manhã no aeroporto de Lisboa. O marido escreveu então uma carta ao director da polícia política a lamentar que não tenham avisado a mulher que havia uma interdição de saída, agindo com ela "como se se tratasse de um criminoso internacional, impondo-lhe o vexame de impedir a sua saída já no aeroporto". Nesta carta, era anunciada a intenção de viajar para o Sul de Espanha em Agosto, mas de nada lhes valeu: quando chegaram à fronteira de Vila Real de Santo António, foram barrados outra vez.

"A bem da Nação", o director da PIDE assinou em 19 de Outubro de 1966 uma ordem de captura em nome de Francisco. Mas não foi logo preso. Passou a ser vigiado em permanência, incluindo durante actividades que nada aparentavam ter de subversivo para a segurança do Estado – as compras no talho do Largo da Graça, as tardes no escritório, as noites a jogar bridge e até encontros e as conversas dentro do carro, à saída: "Foi para o Centro Nacional de Bridge donde saiu às 2h30 acompanhado de uma mulher. Esta mulher tomou lugar num automóvel que estava estacionado junto do do vigiado. O vigiado tomou lugar no seu automóvel e seguiram até à Av. 5 de Outubro onde ambos pararam. Ele saiu do seu carro e foi meter-se no dela e ali estiveram até às 3h30 a conversar. Não foi possível verificar o que tivessem feito mais. Em seguida ele tomou lugar novamente no seu automóvel e seguiu para casa. Ela seguiu em direcção ao Saldanha."

Após três semanas de apertada vigilância com vários episódios semelhantes, Francisco Sousa Tavares foi preso a 7 de Novembro, na véspera de ser entregue ao Presidente da República um requerimento assinado por ele e por Sophia, onde assumiam novo ataque directo a Salazar: "É doloroso verificar como todo o destino colectivo dum povo pode estar sujeito ao capricho ensimesmado dum homem, enredado numa teia sinistra e colossal de ambições, de interesses, de situações adquiridas."

Miguel Sousa Tavares revela que os pais usavam um código para passar recados em Caxias



Miguel Sousa Tavares preparava-se para sair de casa quando ouviu a campainha. Eram três homens com ar sinistro: "Somos da PIDE para falar com o seu pai." Miguel ia fechar a porta, mas eles puseram o pé a impedir e disseram: "A PIDE não espera à porta." O pai vestiu-se e levaram-no. A 27 de Novembro, um dia especial, Sophia escreveu-lhe para Caxias: "Querido Francisco, faz hoje 20 anos do nosso casamento! É inacreditável que tenha passado tanto tempo, sem que nada tenha envelhecido. Através de todas as lutas, alegrias e problemas a unidade teceu o seu caminho. Amanhã volto a vê-lo por detrás do vidro. Ao fim de 20 anos de casamento, voltamos ao namoro de janela. Fui almoçar ao Campo Grande (...). A meio da tarde vim para casa. Quando aqui cheguei tive uma surpresa que me tocou até ao fundo do coração: a casa estava cheia de flores porque vários amigos nossos tinham mandado flores com parabéns pelo vigésimo aniversário do nosso casamento. (...) Estou calma e feliz por ter casado consigo há 20 anos, na Igreja do Lordelo, ao meio-dia e meia hora.

Por ti deixei meu reino meu segredo/Minha pérola redonda e seu oriente/E aprendi a viver em pleno vento.

Um beijo, Sophia. Mando-lhe dentro desta carta uma folha de rosa. Guarde-a dentro da Bíblia que lhe mandei. É duma das rosas que me mandaram."

Miguel Sousa Tavares revela que os pais se correspondiam em código. "O código era fabuloso. De tal maneira que jurei aos meus pais que nunca o diria. Eu era o único que sabia. Não era fácil decifrar e sobretudo escrever em código. A PIDE apreendia poucas cartas, porque aquilo parecia inocente. Mas as palavras tinham uma ordem de um enigma inventado por eles que era brilhante."

Numa das cartas, dirigidas a "Sophia, meu amor", Francisco misturou uma declaração romântica com uma lista de pedidos: "Sei que tu tens coragem. Sei que a medida de ti própria é sempre dada nos momentos de crise. Sei que horas como esta são a melhor prova e a melhor certeza do nosso casamento, do nosso amor, do nosso destino comum. Mande-me um bloco de papel de carta, sobrescritos e selos. Meias, camisas, cuecas, lenços e o blazer azul. Até amanhã."

Em Janeiro de 1968, Francisco foi detido novamente em casa, "por exercer actividades subversivas contra a segurança do Estado". Pouco antes tinham sido presos Mário Soares e Urbano Tavares Rodrigues, por causa da denúncia do escândalo Ballet Rose. Depois de ser interrogado ao longo de 14 horas, ficou quase dois meses preso em isolamento na cela 20, 2.º andar esquerdo, frente, da prisão de Caxias. Após um protesto dirigido ao director da PIDE, Sophia foi autorizada a visitá-lo, mas achou-o tão debilitado e desanimado devido ao isolamento que pediu ao subdirector da PIDE assistência religiosa para o marido. Também requereu uma visita do neurologista Miller Guerra. Após a observação, este anotou as suas conclusões: "Humor triste, deprimido, irritável. Pesadelos. Ligeiras insónias."

Foram libertados a 1 de Março. Mário Soares foi deportado para São Tomé e Maria Barroso avisou Francisco de que iria ter destino semelhante. O advogado reuniu-se com a mulher e os filhos para decidirem se devia pedir asilo a uma embaixada e a qual. Decidiram esperar. Mas continuaram a luta: dois meses depois, ambos assinaram o manifesto dos 101 católicos, mais uma denúncia do salazarismo.

A família reuniu-se para decidir se Francisco devia pedir asilo a uma embaixada e a qual

Enquanto o marido estava preso, Sophia ajudou a fundar a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que funcionava clandestinamente no Centro Nacional de Cultura (CNC). Para ajudar a pagar despesas das famílias de presos, a poeta promoveu leilões de quadros e de poemas autografados pelos próprios autores. Tanto Sophia como Francisco foram presidentes do Centro, que ficava na mesma rua da PIDE, a António Maria Cardoso. Segundo Guilherme d’Oliveira Martins, actual presidente do CNC (e também do Tribunal de Contas), havia uma passagem secreta que dava para o Largo do Picadeiro. Francisco Sousa Tavares abria-a com frequência, para permitir uma saída discreta do centro quando houvesse agentes nas redondezas, o que era frequente. Um dia os homens da PIDE foram apreender uns panfletos contra a guerra feitos por Nuno Teotónio Pereira. "Papéis clandestinos? Nunca vi. Acha-me com cara de distribuir papéis clandestinos?", perguntou Francisco. "Senhor Doutor, disso e muito mais", respondeu o polícia. Vasculharam tudo, mas não os encontraram – Francisco tinha-os escondido no congelador.

Em 1969, ambos foram candidatos nas listas da oposição democrática, da CEUD. Sophia dizia poesia nos comícios e batia-se pelo fim da repressão, mas ainda faltariam cinco anos para chegar a mudança de regime.

"O meu marido chegou e disse assim: ‘Ganhou a revolução!’", contou Sophia numa entrevista ao Folha de São Paulo, em 1999, sobre o dia 25 de Abril. Além de ter tentado ajudar Salgueiro Maia a dispersar a multidão no Largo do Carmo, Francisco Sousa Tavares foi o primeiro político a falar ao povo: "Acabou um Regime que conhecemos muito bem. Acabaram os assassínios miseráveis da PIDE." No dia seguinte, ele e os outros advogados forçaram a libertação dos presos políticos de Caxias. Sophia assistiu ao vivo: as televisões captaram-na a fumar e a abraçar o marido. Continuam a ser de Sophia os versos mais simbólicos sobre a revolução: "Esta é a madrugada que eu esperava/O dia inicial inteiro e livre."

A poeta foi eleita para a Constituinte nas listas do PS, e o marido tornou-se director de A Capital entre 1976 e 1984, mas acumulava essas funções com o cargo de deputado. Em Janeiro de 1978, o casal recebeu um convite peculiar para o Governo: que decidissem entre eles qual é que iria para secretário de Estado da Cultura. Combinaram que seria Sophia. Francisco contou ao Expresso que a única condição era que o filho Miguel fosse o chefe de gabinete. Mas a entrada no governo foi cancelada quando António Barreto foi substituído no Ministério da Agricultura. "Fiquei completamente de cabeça perdida e disse: ‘Ó Sofia, você não vai nada para a Cultura com esta gente; eles não sabem o que estão a fazer!’" (O filho Miguel não se recorda deste episódio.)

Francisco viria a ser ministro da Qualidade de Vida em 1984, mas demitiu-se no ano seguinte por causa de um escândalo com moeda estrangeira. O jornal comunista O Diário acusou-o de estar envolvido em fuga de capitais (quando até queria era receber um cheque do estrangeiro), e numa legenda não resistiu ao trocadilho com o cargo: "Um ministro sem a qualidade devida."

À saída do governo correspondeu outra mudança profunda: a separação de Sophia. Alguns amigos admitem que ele terá tido casos fugazes, mas nada tão intenso como a relação que tinha no casamento. Outros recordam que por vezes discutiam de forma mais temperamental: "Tinham uma admiração enorme um pelo outro, mas à mínima coisa explodiam." Mário Soares, no documentário O Nome das Coisas, contou que Sophia apanhou o marido numa situação difícil e colocou-o fora de casa. Miguel Sousa Tavares recusou falar sobre este assunto, para salvaguardar a privacidade dos pais.

Depois da separação, Francisco passou a viver com Amélia Brugnini, 18 anos mais nova que ele. Era filha de um ex-embaixador uruguaio em Lisboa, e sua secretária no escritório de advogados que mantinha com Proença de Carvalho – padrinho deste segundo casamento, em 1989. Logo no ano seguinte, Francisco começou a desmaiar com frequência, devido a problemas no fígado. Quando conseguia estar consciente, dizia à mulher: "Que mau negócio fizeste, miúda." E ela respondia: "Não fiz negócio nenhum, nem bom nem mau" – contou agora Amélia Sousa Tavares à SÁBADO.

Não viviam em condições desafogadas: os 120 contos que o Público lhe pagava por cada crónica faziam muita diferença. De tal forma que, numa vez em que Francisco não estava bem, Amélia escreveu o artigo por ele, leu-o a outra pessoa para ouvir a opinião ("Não é um bom artigo do Francisco, mas ninguém vai duvidar que é dele") e entregou-o ao estafeta. No dia seguinte, quando Francisco abriu o jornal, ia começar a protestar contra o texto, mas a mulher explicou-lhe o que tinha feito. E ele agradeceu.

Depois do divórcio, já doente, Francisco pediu a Sophia para o ir visitar uma última vez

Nos últimos meses, pediu a Sophia para o visitar e ela aceitou. Foi a última vez que se viram. Pouco depois, a poeta decidiu não ir ao funeral do homem da sua vida. "Ela fazia os lutos para dentro", justifica o filho Miguel.

Nas suas memórias, Francisco deixou uma nota elegante ao mesmo tempo para Sophia e para Amélia: "Como é do conhecimento geral, fui casado cerca de 40 anos com Sophia e juntos tivemos cinco filhos, lutámos politicamente e atravessámos fases difíceis ou harmoniosas da vida. Cada um de nós conserva pelo outro amizade e admiração. Ela é sem dúvida uma presença subjacente a quase todas estas memórias, mas não posso nem devo falar dela, senão o imprescindível como figura pública que é: seria magoar injustamente outras pessoas, entre as quais os meus filhos, que um a um estimo e admiro, e que têm sabido continuar na vida as virtudes que herdaram essencialmente da mãe, e também aquela que me conduz heroicamente para a morte e todos os amigos que me encheram e ainda enchem a vida: com a sua presença, a sua amizade e os seus sonhos."

Este artigo foi originalmente publicado na edição 519 da SÁBADO, nas bancas a 10 de Abril de 2014.