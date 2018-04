Tony Miranda: “Gostava de saber porque não me convidam para a Moda Lisboa”

Ficou-se pela quarta classe e agarrou-se ao dedal e à agulha até chegar ao topo. A viagem da aldeia de Torrados até à capital da alta-costura, Paris, fez-se por carro, camião e a pé durante 53 horas. Começou nas obras, recolheu lixo, até a sorte mudar com anúncios de jornais. As casas de grandes costureiros abriram-lhe as portas, mas questiona-se porque continua excluído do calendário de moda nacional.

No circuito dos muito, muito ricos há quem compre botões com estruturas de ouro por 20 mil euros. Fatos a partir dos 8 mil são usuais. Monogramas personalizados, tecidos exclusivos vindos da Suíça, provadores com nomes de sonho – gold (para eles), diamante (para elas) – e decoração a condizer. É neste universo que se movimenta António de Miranda Alves, 70 anos, 50 dos quais dedicados à alta-costura.



A história de um self-made man, caixeiro-viajante de luxo, que assina Tony Miranda e tem clientes espalhados pelo mundo, faz-se a partir do zero. Chegou a Paris na clandestinidade, em 1962, dormiu debaixo de um camião e partilhou uma barraca com ratazanas.



Fala agora à SÁBADO no terceiro piso de um prédio da Avenida da Liberdade, em Lisboa, que é seu e abriu em 2000 para clientes com pré-marcação. Pela sala privada, com espelhos e minibar à disposição, já passou o seu amigo Charles Aznavour, cantor francês, e tantos outros. Em Guimarães tem mais um ateliê e vive num solar, onde se respira "bom ar". Tony fala baixo, só veste roupa da sua linha (habitualmente preta e branca) e é minucioso com os pormenores. Há outros que lhe escapam, como o de continuar arredado do calendário da moda nacional.



No próximo sábado (dia 17) começa a 42ª edição Portugal Fashion, após a ModaLisboa. E volta a ser excluído do calendário nacional. Sente mágoa?

Fico desiludido. A directora criativa Ana Fidalgo, que trabalha comigo há mais de 12 anos, desde o primeiro dia que tenta entrar nos chamados calendários de moda portuguesa, infelizmente sem respostas até hoje. Quando vou a um evento dizem: "Ai tu és o maior, mais isto, mais aquilo." Mas são discursos de hipocrisia. Até deviam estar orgulhosos de haver um português que consegue vender alta-costura. Gostava mesmo de saber porque não me convidam para a ModaLisboa e o Portugal Fashion. Será porque tenho um prédio na Avenida da Liberdade? Será porque sou independente e posso dizer não? Será que não gostam do que faço?



Que circuitos faz?

Faço desfiles privados, na Avenida da Liberdade e em Paris. Também fui convidado para a Fashion Week no Dubai, de 9 a 12 de Maio.



Trabalhou na alta-costura parisiense, conheceu Givenchy, que morreu recentemente?

Falávamos várias vezes e admirava-o muito.



Revê-se no filme Linha Fantasma , em que a inspiração do estilista vem das mulheres?

É sempre importante ter uma pessoa com quem te identificas. Nos anos 70 e 80, na fase de Ted Lapidus [estilista que começou a trabalhar com Dior], em Paris, todos os dias era uma festa no ateliê. Havia sempre gente nova, do mundo inteiro, que entrava e saía. O que se faz hoje no manequim de madeira fazia-se à época sobre a pessoa. A alta-costura sempre foi um luxo.



Pelo ateliê de Ted Lapidus passaram Brigitte Bardot, Jacques Brel, Sylvie Vartan, etc. Que memórias tem destes clientes?

As peças eram muito variadas. Do blazer e calças, ao smoking, vestidos longos, casacos compridos. Tudo o que compõe um guarda-roupa de manhã à noite. Vestimos os grandes nomes da época: o Xá da Pérsia, Mohammad Reza Pahlavi, príncipe Saud Al Faisal, príncipe Turki, Kamal Adham, Mardam Zuer, o Presidente Omar Bongo e a madame Edith Bongo, Félix Houphouët-Boigny, o Presidente do Togo, o general Étienne Eyadéma, entre outros. No grupo dos artistas, a roupa era diferente e dependia do concerto e do objectivo. Fiz uma gola subida aos Beatles, tipo Luís XV, em vermelho. Jacques Brel era um homem fantástico, de uma gentileza. Dizia-me sempre quando provava os fatos: "Tu dás-me uma certa elegância." Eu era responsável pela área criativa e de modelismo.



De quem foi a ideia de adaptar o blazer de homem para mulher?

Foi a mulher de Lapidus, Claudia, que me pediu. Era uma pessoa muito à frente do seu tempo, com uma visão comercial enorme.



É verdade que foi parar a este ateliê em 1967 por um anúncio?

Estava numa pizzaria, abri o jornal e vi um anúncio em letras grandes: "Procura-se jovem com espírito criativo para posto importante no ateliê Ted Lapidus." Nem acabei a pizza. Pedi a conta e apresentei-me no próprio dia. Estavam mais de 100 pessoas na fila. Veio um indivíduo de bigode e cabelo preto para abrir a porta e disse: "Quem for italiano fica, quem não for que se vá embora." Havia muitos espanhóis e gregos. Fiquei. Quando chegou a minha vez, perguntou-me de que parte de Itália era. Disse-lhe Nápoles e ele começou a falar italiano. Pedi-lhe calma, porque a minha mãe era italiana e o meu pai francês e só falávamos francês. Passou o Ted [Lapidus] e perguntou-me onde trabalhava. Respondi-lhe no Joseph Camps [alfaiate parisiense] e ele disse: "Este fica."



Mas os seus pais eram portugueses. O Tony era o quinto filho de uma costureira e de um sapateiro de Torrados, do concelho de Felgueiras. Como foi a infância?

Praticamente a trabalhar. Comecei muito cedo. Fiz a quarta classe e saí aos 10 anos da escola. A minha casa de origem era pobre, em pedra. O frio entrava por todos os lados. O meu pai era muito austero, não que fosse uma pessoa má. Porque a vida era difícil: trabalhava todos os dias até às 2 da manhã e começava às 8. Tinha de sustentar os cinco filhos e queria economizar para uma doença. Tinha sempre esta reacção: "Quando se ganha cinco só se pode gastar três." Ficou traumatizado com a perda de um filho, de 7 meses, mais novo do que eu. Dizia que se tivesse dinheiro o tinha salvo. Mas a causa de morte foi desconhecida.



Com apenas 14 anos, em 1962, decidiu ir para Paris. O seu pai sabia?

Era a única pessoa que não sabia em casa. Dizia-me: "Vais ser um desgraçado, já nasceste com ideias de riqueza." O senhor Guilherme Pereira, que ainda está vivo – penso que terá 98 anos –, era o alfaiate de Torrados e ajudou-me a pagar parte da viagem. A minha irmã também me emprestou dinheiro. Custou 12 contos, na altura era muito [equivalente hoje a cerca de 5 mil euros, de acordo com a actual inflação].



Como foi a fuga?

Durou 53 horas, entre deslocações de camião, de carro e a pé. Fui com mais três pessoas e depois juntámo -nos a outros em Chaves. Na fronteira, à beira do rio, esperámos por uma pessoa que estava do outro lado. Seguimos num camião. Depois andámos a pé, para ir ter com outras pessoas. Em Espanha fizemos várias etapas a pé, passámos os Pirenéus e aí é que levámos muitas horas.



Fez os Pirenéus a pé?

Sim. Nem todos chegaram ao destino. Seis pessoas ficaram pelo caminho. Tive sorte. Dois agricultores robustos ajudaram-me a subir a montanha. Aquilo era altíssimo e eles puxaram-me pela manga do sobretudo. Quando passámos para França andámos mais horas a pé, depois entrámos numa camioneta com grades de cerveja atrás. Sentámo-nos à frente e fomos até perto de Paris. Largaram-nos num terreno, onde já estava um táxi à espera. Estava tudo controlado através dos passadores.



Que foi fazer?

Fui para uma zona perto de Paris, para a construção. Faziam-se peças em betão. Estive ali durante uns meses, odiava. Depois fui posto na rua.



Porquê?

Havia areia grossa, fina, média e tinha de a dividir para fazer a massa. Chegava à noite com as mãos em sangue, todas inchadas. Dormia com bacias de água, de cada lado, para as desinchar. Fiquei nuns contentores com camas pegadas e fogões para fazermos comida. Num sábado fui ao supermercado e comprei umas luvas finas. Na segunda-feira calcei as luvas, passou um chefe italiano baixinho, gordo e feio. Começou a rir-se e chamou os amigos: "Temos aqui uma menina." Fiquei furioso. Então mandaram-me embora.



De quem herdou o lado temperamental?

O meu pai era um bocado assim. A minha mãe era toda doce, resolvia os problemas a conversar.



Sem trabalho e sem dinheiro, numa cidade estranha e menor de idade. Como deu a volta?

Nas primeiras três noites dormi debaixo de um camião, fora de Paris. Numa manhã, um espanhol viu-me a sair e perguntou-me se queria ir para a barraca dele. Vivi lá duas semanas que me pareceram anos infindáveis. À noite via ratazanas que passavam no tecto.



Como aguentava?

Falava sozinho e dizia: "Vou lá chegar." Um dia saí da barraca e fui procurar trabalho a uma empresa que recolhia lixo da rua. O funcionário viu-me e disse que ia chamar o patrão: "Tu és muito novo e aqui o trabalho é muito duro." Quando chegou o patrão, ele olhou para mim e perguntou-me se era português. Disse -lhe que vivia muito perto, numa barraca do jardim. A mulher veio a seguir e perguntou-me quem era, depois disse-me: "Aqui é o quarto do meu filho. Vamos pôr uma cama ao lado e tu ficarás aqui."



Trabalhou na recolha de lixo?

Éramos três pessoas por camião, das 7h da manhã às 3h da tarde. Quando chegámos à garagem do patrão ele disse: "Havia pouco bicho ou quê?" E um francês respondeu: "Não, este corre como um coelho atrás do trabalho. Não sei onde vai buscar tanta força." Passado um mês, o patrão arranjou-me uma meia cave para adaptar a apartamento. Pensei: "A minha sorte está a começar." Estava a aproximar-se o Natal e decidi dar -lhes um presente. Comprei tecido, pedi-lhes a máquina de costura emprestada e fiz um fato para ele e um vestido para ela. Quando ele vestiu o fato disse: "Tu não trabalhas nem mais um dia no lixo. Sou eu que me vou ocupar de ti." Começou a comprar os jornais Le Figaro e France -Soir, porque tinham mais ofertas de emprego. Um dia veio o anúncio da casa Renouvette, que precisava de uma pessoa para trabalhar nas transformações de fatos de senhora e de homem. Aí comecei a ver o que eram os fatos de alta-costura. Passei a responsável do ateliê com 32 pessoas. Levava roupa para casa e trabalhava à noite. Comprei uma máquina e montei um ateliê na sala. Mas o fato de Joseph Camps nunca me saiu da cabeça. Fiquei deslumbrado com os pormenores e tentei saber quem era.



Conseguiu chegar a ele?

Fui saber onde trabalhava, perto dos Campos Elísios. Havia um café em frente e sentei-me lá de manhã cedo. Apanhei coragem e subi ao ateliê. Era um salão fantástico, cheio de tecidos. Apareceu o senhor Camps. Perguntou-me quem era, de onde vinha, onde trabalhava, se era solteiro e se tinha família a meu cargo. Disse-lhe que não tinha problemas nenhuns financeiros. Ele perguntou-me quanto ganhava e quando lhe disse o salário pôs as mãos à cabeça: "Ó rapaz, vai para lá trabalhar. Porque tu nem daqui a cinco anos ganhas esse dinheiro." Mas eu queria aprender. Aos 18 anos fui para o ateliê do Joseph Camps e adquiri a minha primeira casa: uma vivenda com dois pisos, que todos os fins-de -semana enchia com amigos.



Dois anos depois foi para a casa de Ted Lapidus, onde trabalhou uma década. E finalmente, em 1979, lançou-se a solo. Como foram os primeiros tempos?

Não funcionaram como pensava. Escrevia a um cliente amigo, Mardam Zuer, um banqueiro suíço de origem árabe, a indicar onde me encontrava, mas a secretária dele achava que era publicidade e deitava as cartas no lixo. Certo dia, quando estava mesmo desanimado disse a uma funcionária para irmos jantar ao Marius et Janette, cuja especialidade é peixe. "Pode ser que a sorte esteja lá", disse-lhe. Quando estava sentado à mesa, veio ter comigo uma amiga do Mardam: "Ele anda à tua procura. Nunca mais disseste nada." No dia seguinte veio ao meu ateliê.



Faltava-lhe a paixão arrebatadora, que chegaria em meados dos anos 80. Quem era ela?

Conheci-a numa deslocação de trabalho. Pilotava para Kamal Adham [irmão da Rainha Al Faisal], meu cliente, e para outros homens de negócios e políticos. Fomos casados durante quatro anos, com separação de bens. Era uma princesinha que tinha tudo. Um dia estávamos em casa e ela perdeu um anel quando lavava a loiça. Tinha sido oferecido pelo pai e valia milhões de francos. Encontrei-o no lixo.



Foi por causa dessa francesa que regressou para Portugal?

Foi ela que propôs. Passámos uns dias em Ofir, num torneio de ténis, e entrámos para a final. Um dos finalistas era industrial de Guimarães e indicou-me uma casa igual àquela com que sonhava na infância. Comprei-a em 1985 por 27 mil contos [equivalente hoje a 532 mil euros]. É a minha principal residência e tem um portão de ferro branco, que tanto ambicionava em pequeno. Durante as obras da casa, ficámos numa pousada e ela começou a ficar deprimida com o frio. Disse-me que ia passar uma semana com os pais. Terminado esse tempo, o pai dela disse-me: "Dou-te o dinheiro todo que investiste em Portugal, voltas e investes cá." Respondi-lhe: "Não estou à venda."



Casou-se quantas vezes?

Três. Tenho uma filha de 30 anos, investigadora na área de Medicina, e uma neta. Infelizmente, o meu filho teve um problema [cancro] e faleceu há seis anos.



O trabalho era a prioridade?

A minha vida sentimental foi sempre um desastre. Porque a profissão estava à frente.



Os clientes de alta-costura são solitários?

Alguns sim. Têm muito sucesso no que fazem, mas encontro-os sós. Há que ser um bocadinho psicólogo e saber o dia em que te podes rir com eles ou ficar calado. Implica muita paciência e savoir-faire. Quando estava no meu ateliê da Avenida Suffren [Paris] recebia-os tarde. Certa vez, o meu amigo Mardam sugeriu: "Tens uma sala lá em cima que está disponível, porque não montas um restaurante pequenino só para amigos?" Abri o restaurante só para clientes amigos. Ficava no primeiro andar. Podíamos comer fora de horas, sobretudo peixe e massas frescas. Às vezes eles saíam de lá às 3 e às 4 horas da manhã.



Cerca de 700 pessoas no mundo consomem alta-costura. O número tem vindo a baixar?

Nos anos 80 havia 2.000 pessoas. O cliente deste segmento é aquele que se veste de manhã e à noite com alta-costura. Não é o que vem fazer um fato. Tenho vários pelo mundo, vou ter com eles ou vêm ter comigo de avião. Acredito que vai haver um retorno daquilo que é bom, porque antes ir a um alfaiate era piroso. Agora é muito snobe e rico.



A propósito, é rico?

Não. Estou mais ou menos bem na vida nessa parte [risos]. Já viu um homem rico que trabalha sábados e domingos? Trabalho -os quase todos.



Tenciona reformar-se?

Nem quero ouvir falar numa coisa dessas. Gosto daquilo que faço. Levo mais de 50 anos de carreira. Colaram-me à pele um autocolante de alta-costura, o que nem sempre me favoreceu em Portugal. Um vestido ou fato de homem ou outra peça podem ter um valor acessível, numa linha prêt-à-porter, que também faço.



Acha que teve sorte na vida?

Tenho um anjo da guarda. Sou católico não praticante. Vou à igreja quando me apetece. Quando quero uma coisa consigo que se desbloqueie e aconteça. Sou optimista e persistente.



Para quando uma autobiografia?

Estou a escrevê-la há mais de um ano. Tenciono acabá-la em finais de 2018. Ainda não pensei num título, mas a história O Rei Vai Nu estimula -me a criatividade e faz-me sorrir.



Que diria o seu pai sobre o filho self-made man?

O meu pai… Meu Deus… tinha um orgulho. Já estava doente e chamou -me à cozinha, sentou-se à minha frente, agarrou-me na mão e disse: "Perdoas-me?" Respondi-lhe: "Não tenho nada para perdoar." E ele: "Sobre ti enganei-me sobre tudo." Até foi bom ter recebido essa educação, porque aprendi a dar valor ao dinheiro, a trabalhar muito na vida para conseguir. Se tivesse as coisas de mão beijada, não teria conseguido – sobretudo tão depressa.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 724, de 15 de Março de 2018.