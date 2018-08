Foi o primeiro manequim em Portugal a aventurar-se como actor e hoje soma já 28 anos de novelas, cinema e teatro. Também descobriu o seu talento na pintura e na música. Acaba de lançar um livro sobre a sua vida, mas diz que ficou muito por contar.

Faz quase sempre papéis de galã e confessa que isso já o chateia: Ricardo Carriço está à espera de um "vilão à séria". Um dos testemunhos da sua biografia, A Verdade de Cada Um, lançada recentemente, revela que nunca tinha visto ninguém tão certeiro com as mulheres como ele. Mas só se casou uma vez e não se lhe conhecem ex-namoradas. Detesta falar da sua vida privada e quando lhe perguntámos se vive sozinho, respondeu, entre risos: "O que tem a ver com isso!?



Sente-se com os quase 54 anos que completa a 20 de Agosto?

De maneira nenhuma. Tenho consciência de que os tenho, mas a minha cabeça não corresponde a esses 54 anos. Há uma coisa que acontece aos homens, mais tarde do que às mulheres, é que demoramos muito mais tempo a aprender a dizer "não". Estou a achar muita graça a esta fase dos 50 porque de facto só nesta altura é que atingimos verdadeiramente a maturidade.



O que o levou a lançar agora a sua biografia?

As figuras públicas têm a obrigação de serem portadoras de mensagens. Eu já tinha contado coisas da minha vida uma vez e achei que podia voltar a fazê-lo. Este projecto surge de um desafio do Marco [António Reis, autor do livro], depois de lhe ter dado uma entrevista quando ele ainda era sócio da revista Playboy. Achei divertido na altura e foi muito curioso recordar tudo outra vez. As nossas conversas duraram um ano.



Ficou muita coisa por contar?

Se fosse contar tudo, o livro teria mais de 500 páginas. Quem sabe se aos 60 não faça a continuação...



Dedica o livro à família, aos amigos e aos seus inimigos. Eles existem?

Existem, claro. Identifico-os e trato -os tão bem como qualquer outra pessoa, sempre com um sorriso. O resto deixo que a vida faça o seu curso.



Teve uma boa relação com os seus pais?

O meu pai teve tanto de positivo como de ausente, mas sempre me inspirou bastante. Houve uma distância entre nós, mas a partir dos meus 18 anos houve uma reaproximação muito grande e ganhámos uma cumplicidade enorme. A minha mãe é mãe, é pai, é companheira, é a minha rocha. Nunca nos castigou. Sou o mais novo de três irmãos e sempre que fazíamos asneiras ela, em vez de nos castigar, repetia os disparates connosco e explicava-nos porque não devíamos fazer aquilo. E o colo dela ainda é tão bom…



Foi bom aluno?

Era muito desatento. Facilmente a minha imaginação fugia para qualquer lado. A nota mais alta que tive foi a Português, com a professora Isabel Alçada, no 6º ano, numa redacção sobre dinossauros, o que já era muito à frente, que me fascinavam. Numa aula de Educação Visual, a professora saiu da sala e eu comecei a desenhar dinossauros no quadro. Os outros miúdos ficaram com medo quando a professora perguntou quem é que tinha feito aquilo. Alguém disse "foi o Ricardo" e ela pediu que eu juntasse alguns colegas e fizéssemos um painel num muro da escola. Foi muito giro.



Porque é que lhe chamavam "veneno"?

Porque sempre fui hiperactivo. Se hoje faço musculação, bicicleta, corridas ou caminhadas todos os dias é porque tenho necessidade de gastar esta energia toda. Em miúdo, em vez de tomar comprimidos, levava umas palmadas de vez em quando para me acalmar. Onde quer que fosse, havia confusão. Não podia ver nenhuma senhora com um colar de pérolas, rebentava com todos. Alinhava nas aventuras mais disparatadas e, quando chegava a casa, contava tudo com o ar mais natural do mundo.



Aos 15 anos, a sua família mudou-se para os Açores. Esses tempos marcaram-no?

Passámos de uma cidade para uma ilha, a Terceira, que era um meio muito mais fechado, onde as diferenças entre classes sociais não se notam. Eu e os meus irmãos sentimo-nos um pouco ostracizados por sermos os betinhos da terra. Mas foram três anos muito bons e quando lá vou sinto-me completamente em casa.



Entretanto, descobriu um meio -irmão.

Sim, o Nuno, que é 20 anos mais novo do que eu. Quando voltei uma vez aos Açores, 18 anos depois de ter saído de lá, uns amigos disseram-me que tinha um irmão na ilha, o que eu sabia há muito tempo. Fui ter com ele e conversámos durante horas. Assumi-o como irmão e a minha mãe respeitou a minha decisão. Mais tarde, ofereci-lhe um relógio que tinha sido do nosso pai. Hoje, o Nuno vive em Inglaterra e é chef de cozinha.



Foi nos Açores que teve a primeira experiência como manequim. Como é que aconteceu?

Convidaram-me para entrar numa passagem de modelos no liceu, para angariar dinheiro para a viagem de finalistas e eu até fui mais para me integrar. O desfile foi muito divertido e aplaudido, e a partir daí estavam sempre a convidar-me.



Na moda, começou ao contrário: primeiro modelo fotográfico e depois manequim. Porquê?

Quando voltei para Lisboa, fui estudar para a António Arroio, que era uma escola diferente, de pessoas com a cabeça aberta. Já tinha decidido que queria tentar a sorte como modelo profissional e fui a uma das poucas agências com curso de modelo fotográfico. Expliquei -lhes que não tinha dinheiro para pagar o curso e eles disseram-me: "Fazes e pagas depois, com trabalho!"



Como é que disse aos seus pais?

Nessa noite, tinha um jantar de família em casa dos meus avós. Cheguei atrasado mas muito entusiasmado e anunciei: "Vou ser manequim." Ficou toda a gente espantada a olhar para mim. A minha mãe disse-me: "Se o Ricardo quer ser manequim, então que seja. E que seja um dos melhores! Só lhe peço um favor, tire o curso!" Foi uma moção de confiança fortíssima que ela me deu. Nunca mais me esquecerei. Cumpri a promessa à minha mãe e fiz o curso de Design de Interiores no IADE.



Lembra-se dos primeiros trabalhos como modelo?

Um dos primeiros foi uma campanha do Ritz Light, uma marca de tabaco, o que hoje seria impensável. De repente, a minha cara estava por todo o lado, em cartazes, e fiquei conhecido como Ricardo Ritz.



Ganhava bem como modelo?

Francamente bem. Sobretudo nas apresentações das colecções, um conceito que deixou de existir. Havia mais mercado, menos manequins e éramos um pequeno grupo que fazia tudo. Depois da campanha do Ritz, disse aos meus pais que a partir dali era eu quem tomava conta de mim. Tinha dinheiro para me sustentar e pagar a faculdade.



E saiu de casa dos seus pais?

Não nessa altura. Saí por volta dos 30 anos. A minha primeira casa foi na Rua de Campolide, que era muito gira. Pintei as paredes todas com jarros e coisas assim, com assinatura e tudo. Quando o senhorio, que era um capitão do exército, viu aquilo, disse que não queria que se mexesse nas paredes. Gostava de saber se ele as mandou pintar ou não...



Depois de modelo, actor, cantor e pintor, e já que gosta tanto de cozinhar, ainda poderá vir a ser empresário de restauração?

Vamos ver. Tenho vontade. E se surgir o projecto certo e as pessoas ideais, quem sabe? Vejo-me a fazer alguma coisa em que a comida, a gastronomia, a arte e a cultura se cruzem.



A Ana Borges diz que nunca tinha visto alguém com "efeito tão certeiro com as mulheres" como o Ricardo. Mas só se casou uma vez e as suas relações não foram tornadas públicas. Porquê?

São as minhas relações… Só me casei uma vez porque estava apaixonado o suficiente para que isso acontecesse.



Só durou um ano…

Casados só estivemos um ano, mas a relação durou muito mais.



Quando viu a notícia da sua separação, ficou em choque?

Entrei numa estação de serviço e dei com a capa de uma revista exposta onde se lia em letras garrafais, "Ricardo Carriço e Inês Jordão separados." Senti que a minha vida de repente estava na mão dos outros e ninguém tem esse direito. Só tive vontade de sair de Lisboa, de estar sozinho.



Lida mal com o que as revistas escrevem sobre si?

Irrita-me muito quando as coisas são banalizadas, tiradas do contexto ou enfatizadas. Por isso é que tenho muito cuidado na gestão da minha vida privada.



No fim dos anos 80, houve rumores de que tinha um romance com a Teresa Guilherme. É verdade?

Essa é uma história que tem a ver comigo e com ela… conheci a Teresa num desfile, na FIL Moda, no fim da década de 80, e somos amigos até hoje.



Depois da separação, diz que entrou na fase "sex, drugs and rock’n’roll" e perdeu o controlo...

Saía muito. Bebia-se um copo e "cheirava-se". Era normal porque as drogas tinham um carácter recreativo e até elitista. Gostava da sensação que a cocaína me provocava. Parecia que me despertava lucidez, com um discurso mais fluido, o que dava para ficar horas a conversar. Quando dei por mim, estava a consumir 5 gramas de cocaína por semana. Mas nunca falhei em termos profissionais.



Lembra-se da última vez que "cheirou"?

Perfeitamente. Não sei precisar quando foi, só sei que ainda vivia na Infante Santo e estava a preparar uma exposição no Automóvel Clube de Portugal. Coincidiu com as primeiras conversas com a escritora e poetisa Maria Helena Torrado, que já tinha o projecto da Confluência, uma associação cultural, em Cascais. Eu sabia que tinha que deixar as drogas e ela perguntou-me se queria ajuda. E eu disse: quero!



Como é que a Maria Helena aparece na sua vida?

Por acaso. Conhecia-a em casa do "tio" Nuno Siqueira, pintor, em Constância, quando ainda estava casado com a Inês. Começámos a conversar e não parámos a noite toda. Parecia que nos conhecíamos há mil anos.



Acredita que nada acontece por acaso?

Acredito que nada acaba aqui. Acho que devemos ter a cabeça mais aberta, não faz mal nenhum.



Diz que ao longo da vida lhe aconteceram várias coisas sem explicação. Qual é a sua relação com a espiritualidade?

A minha relação com a espiritualidade é tão privada quanto a minha vida pessoal. Raramente falo disto porque raramente as pessoas entendem. De facto, aconteceram-me coisas que me fizeram perguntar o que há por trás desta porta e desenvolvi a minha própria espiritualidade.



Diz que se sente bem em Fátima. Vai lá com frequência?

Sou um homem de fé. Todas as religiões foram feitas pelos homens e os homens erram, mas a essência está lá e não podemos perder essa noção. Vou a Fátima quando sinto necessidade e sempre que posso. Gosto de estar ali em silêncio, a sentir o espaço. Tem qualquer coisa de aconchegante e materno.



Estreou-se em A Grande Mentira, na RTP, em 1990. Sentia-se seguro como actor?

Sentia que estava a entrar numa área que não era a minha, mas que, acima de tudo, queria muito aprender. Disseram-me que tinha um bom registo e que um dia um realizador me deitaria a mão, o que veio a acontecer, em 1990, quando fiz uma co-produção luso-francesa, realizada pelo José Fonseca e Costa. A seguir, veio a série Claxon, para a RTP, e depois fiquei um bocado parado…



Porquê?

Porque no mundo da moda era visto como o tipo que se estava a armar em esperto e a tentar ser actor e no mundo da televisão e do teatro sofria o estigma de ser manequim. Tinha 27 anos e foi uma fase difícil. Além do sentimento de rejeição, financeiramente foi duro.



O que fez entretanto?

Fui relações-públicas do Bar Bairro Alto e trabalhei com a Ana Borges e a Luísa Fumaça num ateliê de malhas e fatos-de-banho, a atender os telefonemas e a receber as encomendas. Era um trabalho que tinha muito pouco a ver comigo, mas estava focado. Até que ao fim de quase dois anos, a minha avó Mina, que vivia connosco, disse-me que uma menina com um nome estranho, que era a Filipa Garnel, tinha ligado para mim a dizer para eu ligar para um senhor também com um nome estranho, e que era o Nicolau. E lá fui eu em pulgas, li um texto para o Nicolau e entrei para fazer Cinzas, a minha primeira novela, em que interpretava um cavaleiro tauromáquico. Tenho essa dívida de gratidão com o eterno Nico.



Com 28 anos de carreira, ainda se sente um galã?

Nada. E tenho pena que as minhas personagens acabem por cair sempre no galã, o que me chateia um bocado. Gostava de desconstruir isso. Em Vidas Opostas, já estamos a conseguir. Gostava de fazer um vilão à séria.



Ainda gosta de sair à noite?

Prefiro ficar em casa com o meu grupo de amigos, até porque todos gostamos de cozinhar e de beber um bom vinho. Sou capaz de sair, mas não passo das 4 horas da manhã.



Vive sozinho?

O que é que tem a ver com isso? [Risos].



Tem pena de não ter sido pai?

Esse lado está compensado. Quando estava na Confluência, tinha 30 e tal filhos, dos 14 aos 60, que eram pessoas que partilhavam a vida comigo e o ambiente era tão familiar que isso me foi compensado. Gostaria de ter sido pai, mas não foi possível, e aceito que as coisas tenham acontecido assim. Tenho sobrinhos, biológicos e emprestados, e cães, o Puto e a Noa.



Não tendo filhos, pensa num dia em que precise de alguém?

Tenho os meus sobrinhos, a Maria, a Teresa e o Tomás. São eles os meus herdeiros.



Preocupa-se com a reforma?

Preocupo-me com isso tudo, mas ao mesmo tempo vivo um dia de cada vez. Às vezes, até sou muito despreocupado. Seguros de saúde, então, tenho um disparate deles.



Em que gosta de gastar dinheiro?

Gasto em objectos, coisas para mim, para a minha casa e para o meu conforto: quadros, relógios, canetas ou um bom vinho para beber com os amigos…



Quais são os seus vícios?

Amigos, boa comida, um bom vinho e o tabaco, infelizmente. Já fiz várias tentativas para deixar de fumar, cheguei a estar sete meses em abstinência e recomecei por uma estupidez. Quando se deixa de fumar ficamos com muito mais tempo.



Viaja muito?

Viajo mais de carro pelo País fora, Quando acabar as gravações desta novela, em Setembro, quero ir a um sítio diferente, talvez ao Nepal. Viajei muito enquanto manequim e em filmagens também. Tenho uma vontade enorme de ir ao Vietname, voltar ao Norte da Tailândia e à Antárctida. Há sítios onde tenho medo de ir porque acho que posso gostar tanto ao ponto de lá ficar...



Que relação tem com a política?

Amor e ódio. Cada vez me incomoda mais ver uma classe política tão aculturada e com uma falta de mundo e de bom senso tão grandes. Mas pela primeira vez, temos um Presidente que rompeu com os cânones todos, por muito que seja criticado pela classe mais conservadora, que é estúpida. Marcelo humaniza a política em Portugal e acho que o caminho é por aí. Gostava de o ver com mais pulso-de-ferro…



Continua a pintar?

É um escape que faz parte da minha vida desde sempre. Estou a preparar um espaço lá em casa para voltar a pintar. Nos intervalos das novelas é que me dedico mais à pintura, mas é preciso um tempo para um "estágio", para que a espontaneidade surja.



E a música?

Faz parte da minha vida nem que seja para a ouvir. No ginásio, onde a maioria ouve tecno, eu oiço U2 ou uma boa música clássica.



Como se vê daqui a 10 anos?

Não faço a mínima ideia. Só sei que quero continuar a curtir a vida como hoje, na maior.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 739, de 28 de Junho de 2018.