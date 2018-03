No dia em que se celebram cinco anos desde que Jorge Mario Bergoglio foi eleito Papa, e assumiu o nome de Francisco, o seu antecessor escreveu-lhe uma carta. Joseph Ratzinger rejeitou o "estúpido preconceito" dos conservadores que dizem que Francisco está a destruir a igreja com ideias liberais.

"Aplaudo esta iniciativa que pretende opor-se e reagir ao preconceito estúpido de que o Papa Francisco é um homem meramente prático e desprovido de qualquer tipo de formação teológica ou filosófica, enquanto eu era apenas um teórico da teologia que percebia pouco dos desafios dos cristãos actuais", escreveu o Papa emérito, de acordo com a agência Reuters.

Joseph Ratzinger, agora com 90 anos, viveu no Vaticano quase isolado, após ter sido o primeiro Papa em 600 anos a demitir-se do cargo. Apesar da sua demissão, tradicionalistas garantem que continua a ser o seu Papa, criticando Francisco por ser demasiado tolerante sobre o divórcio de católicos, sobre homossexuais e migrantes.

Conservadores dizem que enquanto Francisco tenta tornar a igreja mais inclusiva, desvia a atenção de problemas morais e foca-se em problemas sociais como o aquecimento global, a desigualdade económica e a migração.