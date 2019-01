Conheça o professor que ensinou Inglês a Cristina Ferreira

Contactado pela equipa de Cristina Ferreira, saiu da reforma enquanto professor para ensiná-la e prepará-la para o exame, experiência que resultou no último livro de Cristina, Falar (Inglês) é Fácil, editado pela Contraponto. Elaborado com a ajuda de especialistas de Cambridge, contém exercícios de inglês marcados pelo cunho pessoal da apresentadora da SIC, bem como o contributo de Munro sob o título Dicas do Prof. Jonathan.



À SÁBADO, conta como foi a experiência, e explica a importância do livro na canalização da população adulta para a aprendizagem da língua.





Como veio a tornar-se professor da Cristina?



A nova gestora do Cambridge Assessment English (CAE) em Portugal, Luisa Geão, sempre partilhou da nossa filosofia de expandir as oportunidades para os exames no país. Temos uma atitude muito vanguardista em Portugal, e gostamos de experimentar coisas diferentes. Entretanto um antigo colega, o editor da Cristina, mencionou o facto de o Inglês ser o seu calcanhar de Aquiles, e colocou-se a hipótese de ajudá-la através dos certificados de Cambridge. Ela reagiu com muito entusiasmo, e quando chegou a altura de encontrar alguém para ensiná-la fui contactado.





Tinha deixado de dar aulas antes do surgimento deste projecto. O que fez com que considerasse voltar?



Deixei de ensinar porque entretanto foquei-me muito mais no lado da avaliação, apesar de ainda gostar muito de o fazer. Pela minha experiência, todos os alunos são diferentes, mas motivar um aluno adulto pode ser muito difícil, tem de haver já alguma vontade para que possam evoluir. O que me deixou confortável com voltar a dar aulas (o que não tencionava fazer) foi talvez saber que não teria de ser como as aulas normais de Inglês, em que se pede aos alunos para abrir na página tal e estudar verbos.





E como foi ela como aluna?



Não tinha a certeza de qual seria a atitude da Cristina, mas quando nos encontrámos, logo nos primeiros 20 minutos ficou claro que ela estava determinada. É extremamente proativa como aluna: faz perguntas, pede clarificações e muito rapidamente assimila e aplica as ideias. A iniciativa era em grande parte dela, dizia-me o que precisava aprender e trabalhávamos nisso. Preparámos, por exemplo, uma apresentação de 40 minutos que ela fez na Rússia, totalmente em Inglês - era o tipo de treino que fazíamos, tinha objetivos práticos, mas durante todo o processo ela foi retendo o conhecimento. Em termos de aproveitamento, acho que tirou o maior proveito que pôde no curto tempo em que estivemos juntos.





E esse conhecimento foi depois aplicado em Falar (Inglês) é Fácil?



Com o livro, o que conseguimos fazer - pessoalmente nunca tinha visto isto antes - foi misturar as reflexões da Cristina sobre o seu processo de aprendizagem com alguns exercícios para as pessoas fazerem e, de certa forma, terem a mesma experiência. Temos secções sobre roupas, viagens, compras - coisas de que realmente falámos nas aulas - mas também algum input linguístico, para mostrar às pessoas algum inglês pelo meio. Creio que é algo que nunca foi tentado, e por isso candidatamos o livro a um prémio internacional para a inovação no ensino de Inglês. Não sabemos ainda se avançamos ou entramos para a shortlist, mas o feedback que temos recebido da parte do público e mesmo de professores de Inglês tem sido extremamente positivo.





Qual o nível de dificuldade destes exercícios de Inglês?



Normalmente, a literatura de línguas aponta a fases particulares do processo de aprendizagem, enquanto isto é mais vasto. Pensámos no método tradicional português de aprendizagem, mas também em estratégias modernas, como se faz em Cambridge e no ensino internacional de Inglês. E por isso apontamos o livro ao utilizador médio em Portugal: temos esta fusão entre o confortável e o desafiante, e há uma progressão em que se segue uma história e a língua vai ficando progressivamente mais complexa.





Em que medida pode o livro ser uma mais-valia no processo de aprendizagem de inglês de uma pessoa comum?



Podemos olhar para a própria Cristina, não só pelo que está no livro mas também como alguém que percorreu o caminho. É claro que ler o livro e completar os exercícios não basta para chegar a um nível particular de Inglês. Mas é um livro direcionado a quem até sabe algum Inglês mas comete erros comuns ou precisa de um pouco mais de vocabulário. Desafiamo-los a dar menos erros, e se estiverem atentos vão sentir a melhoria em situações práticas em que possam usar a língua.





E, a partir daí, seguir para um ensino formal do Inglês?



Se estiverem determinados a trocar isto por uma abordagem académica, a ideia é aproveitar este desafio e seguir para algo mais profundo. A própria Cristina passou por esta experiência, ganhou a confiança para lidar com o seu calcanhar de Aquiles, e agora diz que quer ir mais longe. E ela sabe que esse passo extra requer uma abordagem mais formal, estruturada. A ideia do livro é estimular as pessoas, e a partir daí quem quiser prosseguir ou encorajar os seus filhos tem essa oportunidade.





E isto vai ao encontro dos seus objectivos no English Exam Centre?



Hoje em dia, cada vez mais é necessário certificação de línguas para o ensino superior, não só para fora mas também nas universidades portuguesas, para internacionalização ou programas de Erasmus. E mesmo empresas pedem um certo nível de Inglês para recrutamento, cada vez mais interessadas em operar no palco internacional. No sentido tradicional, percebemos no English Exam Centre que a avaliação é uma ferramenta útil no processo de aprendizagem, como um objectivo a que as pessoas podem apontar, concretizar e depois utilizar como plataforma para o próximo nível. Enquanto organização o que tentamos fazer é não só certificar os alunos uma ou duas vezes por ano, mas incentivar escolas e instituições a fomentar essa vontade nas pessoas - dos mais jovens até aos adultos, no caso do livro da Cristina.





É importante motivar a população adulta a aprender Inglês?



Muita gente pensa que a determinada altura da vida é tarde demais para aprender, porque não o fizeram quando eram jovens: algo como "as crianças são o futuro e nós só estamos aqui para morrer". Não acredito que seja o caso, não se pode ignorar toda uma geração só porque sentem que não conseguem aprender Inglês.





Porque é que existe este sentimento?



Talvez porque a ajuda não está lá para eles, o material é direcionado a crianças e jovens e isso fá-los sentir-se ainda mais excluídos. Um aluno adulto recorreria então aos livros de gramática, e estar sozinho, sem confiança e a fazer exercícios sem um guia pode ser difícil. As escolas de línguas sempre são uma opção mas às vezes não encaixam na vida das pessoas, e não vejo porque tem de ser assim. Não é necessário um treino formal, nem voltar para a escola, mas pode-se melhorar e encontrar essa confiança com um pequeno empurrão.





Como é que o livro da Cristina pode suprir essa falta?



A mais-valia deste projecto é haver um adulto, que por acaso também é uma influencer, a mostrar que é possível, e realmente foi uma experiência sentida, sem teatros. Ela fez um exame verdadeiro, foi avaliado na Inglaterra, onde ninguém sabe quem ela é, não houve favores. Eu penso em Portugal e na generalização desta aprendizagem, mas nos círculos do ensino do Inglês no mundo há muita gente mais velha que poderia beneficiar disto, e isso é o que pensamos ser inovador. Há os livros para crianças, com os desenhos e as músicas, e depois a secura dos livros de gramática, e o livro da Cristina insere-se mais ou menos a meio caminho, com conteúdo interessante para muitos adultos mas também com alguma aprendizagem embutida. É diferente, e uma experiência que pode ser reproduzida em outros países.

Nasceu em Sunderland, no norte de Inglaterra, veio para Portugal para ensinar inglês e é hoje um dos maiores mediadores entre o departamento de exames da Universidade de Cambridge e as escolas básicas e secundárias no país.Através do English Exam Centre, instituição que fundou em 2014, Jonathan Munro leva os exames de Cambridge - que atestam oficialmente o nível de inglês do aluno e eram antes realizados apenas em Lisboa e Porto - aos quatro cantos do país, contribuindo para a universalização de um certificado de línguas cada vez mais requisitado no mundo académico e profissional.