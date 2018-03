Papa Francisco cumpre hoje cinco anos de pontificado. Nos primeiros três anos, chegaram "1200 denúncias verossímeis" de abusos sexuais por padres ao Vaticano, mas este não tem "coragem de mostrar maior transparência ao mundo", acusa jornalista Emiliano Fittipaldi.

O italiano Emiliano Fittipaldi tem-se dedicado à investigação sobre os abusos e vícios do Vaticano, mas defende que a Igreja ainda é um exemplo moral graças aos padres menos poderosos. Jornalista no L’Espresso, publicou Avareza, sobre a corrupção no seio da Santa Sé, e mais recentemente Luxúria, acerca de como a Igreja esconde os escândalos sexuais e protege os padres abusadores.



Apesar de se mostrar desanimado com o Papa Francisco, que hoje cumpre cinco anos de pontificado, pede à Igreja que proteja "jovens vidas" dos pedófilos, contra "a impunidade e código de silêncio". "Muitos pedófilos estão ainda livres e perto de crianças, o que é o mais grave", lamenta. Leia esta entrevista, feita em Outubro de 2017.



O que faz a Igreja quando sabe de um caso de pedofilia?

Faz o mesmo em todo o mundo: uma primeira investigação que ocorre na diocese onde o caso foi denunciado, onde mora a família. Nos países mais católicos, o caso é só denunciado ao bispo e não à polícia. O bispo ou faz uma primeira investigação. Caso as acusações sejam verossímeis envia tudo à Congregação para a Doutrina da Fé [órgão da Cúria Romana que difunde doutrina católica], ao Vaticano. Faz-se a acusação e a defesa para se entender se o sacerdote é culpado ou não. Todo este sistema que descrevi é praticamente secreto. Não se conhecem os nomes das vítimas, nem o dos criminosos, a condenação que lhes foi feita.



Quais são os castigos para os criminosos?

Há alguns anos a pedofilia nem sequer era considerada crime no Vaticano. Era um acto contra os mandamentos. O pedófilo não arriscava ir para a prisão, mas podia ser condenado a uma vida de oração ou a uma excomunhão, só nos casos mais graves. O sistema interno da Igreja protege os malfeitores em vez de ser mais atenta às vítimas. Nos primeiros três anos do Papa Francisco, houve 1200 denúncias verossímeis a chegar ao Vaticano. Não me parece que a Igreja tenha a coragem de mostrar maior transparência ao mundo. Tem medo de novos escândalos, teme que os fiéis se distanciem ainda mais. Mas não se pode parar um tsunami com as mãos.



Há uma entidade que julgue os bispos que escondem casos de pedofilia?

Deveria existir um tribunal. Foi anunciado pelo Papa Francisco em 2015 e todos ficámos muito contentes. Mas nunca foi criado. A comissão anti-pedofilia que Francisco queria, não serviu de nada. As únicas duas vítimas que a integravam bateram com a porta dizendo que se tratava de uma operação de marketing.



A impunidade reina no Vaticano?

Sim, ainda, no sentido em que os padres pedófilos arriscam apenas a serem enviados para uma paróquia longínqua. Não há denúncia obrigatória por parte da Igreja às autoridades civis dos países, só se o país previr essa obrigação. Em Itália por exemplo não existe. Este facto faz com que muitos pedófilos estejam ainda livres e perto de crianças, o que é o mais grave. Existem jovens vidas que deviam ser protegidas e não o são devido a esta impunidade e código de silêncio.



Quem são os homens próximos de Francisco que esconderam abusos sexuais?

Três trabalham no C-9, o grupo de cardeais mais poderoso da Igreja que ajuda Francisco na gestão da Igreja: os cardeais Pell, Errázuriz, e Maradiaga foram acusados no passado de ter escondido escândalos de pedofilia. Pell foi acusado na Austrália de abusos sexuais. Além disso, protegeu pedófilos no passado e procurou comprar o silêncio das vítimas, criando uma estrutura para defender o dinheiro da riquíssima diocese de Sydney. O cardeal Barbarin, amigo de Francisco, também pode ser processado em França por não ter denunciado um pedófilo. Errázuriz, também amigo de Francisco, escondeu por cinco anos denúncias de várias vítimas. Maradiaga deu refúgio a um padre que abusou de uma menina de oito anos. São todas pessoas que Francisco promoveu.



O que deveria fazer a Igreja quanto a estas vítimas?

A Igreja devia fazer uma autocrítica forte nos factos, não só através de palavras. Quase nunca o Vaticano diz que é responsável pelos seus padres, apesar de aceitar a sua violência. As compensações económicas devem ser dadas, mas o mais importante é que se devem processar até os bispos que ajudam os criminosos, acusados de pedofilia. As vítimas não podem ser deixadas sozinhas. Os arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé também devem ser abertos, para se saberem quais foram as punições feitas aos padres pedófilos, quem são e como foram tratados.



Em quanto tempo fez a investigação para o livro Luxúria?

Um ano, mas penso que precisaria de muito mais tempo para descobrir segredos em países como Itália, Portugal, Espanha, ou da América do Sul, países latinos onde as instituições católicas ainda são muito fortes, sobretudo sobre as famílias católicas. Conseguir investigar os escândalos de pedofilia é muito difícil. Nestes países católicos ainda não rebentaram escândalos porque existe a cultura do silêncio, não quer dizer que os padres latinos sejam melhores.



Desagrada-lhe que em Itália se escondam tantos casos de pedofilia?

Itália é um país católico onde o poder da Igreja, do Vaticano, é fortíssimo. Procurei calcular nos últimos dez anos quantos padres e sacerdotes foram acusados de ter abusado de crianças. Corri os tribunais e contei mais de 200 casos. Quase nada aconteceu. Isto faz entender como a responsabilidade do código de silêncio não é só da Igreja italiana, mas da sociedade civil, da televisão, dos meios de comunicação, que não dão a importância justa a um sistema de protecção dos pedófilos com um código de silêncio.



É católico?

Fui criado num ambiente católico, baptizei-me tarde, aos dez anos, porque os meus pais eram comunistas e queriam que eu me baptizasse quando fosse maior. Ao longo da vida perdi um pouco a fé infantil que me tinha levado à Igreja, conheci outras religiões e estudei-as. Devagar, tornei-me agnóstico.



A Igreja continua a ser um exemplo moral?

Penso que é preciso distinguir as pessoas, uma coisa é a instituição que tem uma crise de credibilidade sobretudo no vértice mais forte, a Cúria Romana. Mas existem muitas pessoas na Igreja, a maior parte faz o bem todos os dias. Falo da Igreja de base, dos párocos que ajudam imigrantes, os mais pobres. Não devemos esquecer-nos que a Igreja trata sobretudo destas pessoas.