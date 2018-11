Depois de inspirar a criação da série premiada Dr. House, a médica internista norte-americana Lisa Sanders está a preparar uma série documental com o The New York Times sobre diagnósticos de doenças raras, que será transmitida na Netflix em 2019.

Fascinada pelo processo do diagnóstico, a médica internista norte-americana Lisa Sanders esteve em Lisboa, na 10ª iMed Conference – organizada pela Associação de Estudantes da Nova Medical School, no passado fim-de-semana. Ali, desafiou estudantes portugueses a resolver mistérios clínicos, o mesmo desafio que lançou aos leitores do jornal The New York Times (NYT).



Está a fazer uma série documental com o NYT. De que se trata?

Resolvemos pegar em casos de diagnóstico complicados e apresentá-los aos leitores para ver se conseguimos informação útil. E tem sido extraordinário. Não posso divulgar muito, mas para quase todos os casos que apresentámos, recolhemos informações importantes que têm beneficiado os doentes. Nem sempre é um diagnóstico. Um dos casos, uma menina, já tinha um diagnóstico genético. É uma doença rara que foi diagnostica pelo Programa de Doenças Não Diagnosticadas do Instituto Nacional de Saúde. Eles identificaram o gene que provocava o problema, disseram-lhe que não tinha cura e desejaram-lhe boa sorte. Nós apresentámos o caso dela no jornal, perguntámos se alguém tinha os mesmos sintomas ou se alguém estava a pesquisar sobre o problema. Responderam vários investigadores que estão a estudar o receptor do gene defeituoso.



É dirigido também a médicos?

Sim. As pessoas podem reconhecer os sintomas em familiares. Mas os médicos podem contribuir com mais conhecimento. Por isso, publico alguns documentos e exames da ficha médica dos doentes para que eles contribuam com informação que eu, por exemplo, não saiba. Já aconteceu várias vezes.



Foi jornalista durante 12 anos. Porque decidiu tornar-se médica?

Adoro jornalismo e ainda penso que divulgar a história, fazer com que as pessoas saibam é muito importante, mas eu queria fazer mais. Trabalhei em televisão e podemos chegar a milhões de pessoas com o que dizemos, mas não podemos de facto melhorar a vida delas. Pensei que sendo médica conseguiria mudar a vida das pessoas e acho que consegui.



Porque escolheu a especialidade de Medicina Interna?

Nos Estados Unidos, como aqui, primeiro aprendemos o básico e depois passamos de médico para médico para ver que tipo de especialidade faz mais sentido para nós. Uma das minhas primeiras rotações foi em Cirurgia e adorei Urologia. Mas seis meses depois fiz a rotação de Medicina Interna e foi demolidor. Nos primeiros dias, fui a uma reunião que acontece diariamente em que os residentes apresentam casos da mesma forma que os doentes os contam aos médicos e tentam chegar a um diagnóstico. Até ali, pensava que fazer um diagnóstico fosse matemática: 4 vezes 6 é sempre 24, febre e uma erupção cutânea seria sempre o mesmo, mas não é assim. É mais Sherlock Holmes e menos Matemática. Fiquei fascinada com o processo desde então.



Disse que o diagnóstico é uma arte. Porquê?

Às vezes não é. Se temos sorte, dizemos o que sentimos e o médico diz -nos, "tem gripe". E é isso que usualmente acontece. Mas interessa-me o processo quando o médico não sabe o que se passa ou, mais comum, quando o médico faz um diagnóstico, prescreve um tratamento e este não funciona. Gosto de resolver o problema. Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, também estava fascinado com isso, descobrir o que se passou e que melhor problema para resolver do que o que está a matar uma pessoa.



É fã de Sherlock Holmes.

Sou uma grande fã. Até faço parte de um clube internacional chamado os Irregulares de Baker Street [em referência às crianças de rua usadas pelo detective como informadores]. Todos os Outonos, organizamos um jantar e apresentamos trabalhos sobre Sherlock Holmes.



Lembra-se do seu primeiro diagnóstico difícil?

Não me lembro do primeiro caso mais difícil, porque a primeira vez que vemos uns sintomas é sempre difícil, a segunda é menos e à terceira já reconhecemos o que se trata. Mas recordo-me do meu primeiro diagnóstico.



Pode contar-me?

Eu estava nas urgências do Hospital de Veteranos de West Haven, em Connecticut, e ouvi um homem a chamar por uma enfermeira – claro que é o que chamam a qualquer mulher nas urgências. "Tenho uma dor horrível nas minhas costas e ninguém quer saber", disse -me. A dor tinha começado há duas semanas e impedia-o de caminhar. Fui falar com o chefe das urgências que olhou para ele e me disse que o homem só queria opióides. Mas o doente garantiu -me que era mentira. "Pode ver a minha ficha médica: eu nunca estive no hospital antes. Há duas semanas vim ao hospital e só me dão morfina. Ninguém está interessado em perceber o que tenho." Voltei a falar com o chefe das urgências e ele autorizou-me a pedir um raio X. O homem tinha metástases nos ossos, o cancro tinha devastado a anca e a bacia. Fizemos raios X ao tórax que revelou cancro no pulmão. A boa notícia é que ele fez radioterapia à anca nesse mesmo dia e ficou sem dor, mas morreu de cancro.



Foi o seu primeiro doente a morrer?

Sim, fiquei devastada. Um dia, fui visitá-lo e despedi-me dizendo que o veria na segunda-feira. "Não, eu vou morrer durante o fim-de-semana", disse-me. Eu garanti-lhe que não iria morrer tão cedo, mas ele morreu. Fiquei muito triste porque, se soubesse, teria passado mais tempo com ele. O oncologista disse -me que devia ter acreditado, porque os doentes sabem quando o organismo está a falhar, melhor do que o que indicam as análises. Quis ir ao funeral, mas os residentes garantiram-me que era estranho. "Vão pensar que fizeste algo de errado", avisaram-me. Achei ridículo, mas não fui. Arrependo-me até hoje.



Os doentes assustam-se quando nem os profissionais sabem o que se passa. Como se sentem os médicos?

Os médicos odeiam não ter a resposta para um problema. É por isso que, às vezes, as pessoas recebem o diagnóstico errado. Acho que estamos a ficar melhor. Sou médica há quase 20 anos e as novas gerações reconhecem que não somos heróis. Até o Dr. House tinha uma equipa de médicos que o ajudava a fazer o diagnóstico.



É frequente não conseguir chegar a um diagnóstico, mesmo com todos os avanços clínicos?

Não é frequente. Mas eu acho que nós continuamos a não saber muito. É certo que fizemos progressos nos últimos 100 anos, mas começámos praticamente do zero. Não tínhamos análises ao sangue, só tivemos os raios X em 1899, o termómetro em 1880 e o estetoscópio um pouco mais cedo. Aliás, antes do início do século XX, nada tinha mudado realmente na Medicina desde Hipócrates [460 a.C.]. Acho que estamos melhor, mas continuamos a não saber muito.



Quais são as principais doenças por trás de diagnósticos complicados?

Qualquer doença pode ser difícil de diagnosticar. A minha história favorita na coluna que escrevo no NYT foi de um diagnóstico muito comum. Era uma mulher que tinha visitado África e disse ao médico que se sentia como se tivesse malária. Foi hospitalizada quatro vezes e fez exames para diagnosticar várias doenças infecciosas. Finalmente, ela foi ao médico de família que a examinou e percebeu que a tiróide estava muito grande. "Deve ter hipertiroidismo", disse-lhe. Era isso e é uma doença muito comum, mas perceber o que uma pessoa tem nem sempre é fácil. No caso dela, os sintomas eram ligeiramente diferentes dos conhecidos.



É uma boa ideia recorrer à Internet para sabermos o que temos?

Claro que sim. Os médicos também vão à Internet procurar respostas. Mas há uma diferença. Quanto mais específica for a pergunta, mais específica será a resposta. Se procurarmos no Google dor de costas e febre, vamos receber 16 triliões de respostas, mas se escrevermos dor ciática no lado esquerdo, pé caído e febre, teremos menos respostas. O problema é que os doentes não sabem o que é uma boa pergunta. Outro problema pior é quando as pessoas pesquisam o diagnóstico que receberam em sites que não são fiáveis. Não sabem distinguir entre uma boa e uma má fonte de informação. Mas prefiro ter um doente que me traga uma pilha de informação impressa da Internet e que me diga o que acha que tem, do que o contrário.



Foi consultora da série Dr. House, inspirada na sua coluna no NYT. O programa era um retrato realista da vida de um médico?

A maioria dos médicos de Medicina Interna são bem mais simpáticos e também mais ocupados – House só cuidava de um doente de cada vez, o que era uma loucura. O facto de a equipa dele fazer tudo, como colher sangue, fazer as ressonâncias magnéticas também não é real. Se eu tocasse numa máquina dessas no meu hospital eles ficariam furiosos.



O Dr. House era obcecado pelo diagnóstico, mas pouco interessado no doente. Era um bom médico?

Não, ele era um médico horrível. Quando as pessoas me dizem que gostariam de ir ao Dr. House eu respondo: "Estão muito enganados." Até podem pensar assim, mas na realidade querem um médico que saiba como falar com eles e que os faça sentirem-se melhores. O House dava a entender que não se pode ter as duas coisas: um bom médico que consegue descobrir o que se passa e um médico simpático. E isso é ridículo.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 754, de 11 de Outubro de 2018.