É errada a ideia de que as crianças de hoje não têm infância. Os pais é que se escusam de falar com os filhos por medo de lhes expor o seu passado. Este foi o tema da comunicação que o psicanalista italo-argentino, Leandro de Lajonquière, de 58 anos, trouxe ao congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, em Braga.



"Hoje existe uma sociedade de consumo de coisas e de teorias. Os pais, na tentativa de fabricar uma criança ideal, vão tentar fazer uso de todo o tipo de modas. Mas nessas modas há um anonimato, não há nada do tempo de criança da mãe e do pai. Se tivesse de dar um conselho, eu diria: não tenha medo, senhora mãe, senhor pai, de falar com o seu filho sobre como foi quando você era pequeno. Os adultos têm vergonha de se lembrar como eram. Acham que é melhor para as crianças não saberem. Eu sustento que é o contrário, porque isso atira a criança para um anonimato, fica órfã contra o mercado, a televisão e o consumo; não tem mãe e não tem pai", afirma.



