Então o Hank terá uma espécie de desenvolvimento de personagem neste novo filme do X-Men?

Sim, completamente. Fomos vendo um crescimento do Hank durante os filmes até agora e ele parece estar mais confortável na sua própria pele. Neste ele fica mais franco e em controlo dos seus sentimentos.



Isso quer dizer que vamos conhecer mais sobre a história de origem da personagem?

Hum [hesitação]... Não, acho que não haverá mais informações sobre a história de origem.



Achas que me podes contar algum segredo sobre o próximo filme dos X-Men?

Penso que não te posso dizer nenhum segredo… se te disser então não seria um.



Um pequeno detalhe?

Hum [hesitação]... Acho que não te posso mesmo dizer nada. Lamento imenso.



Não tem problema nenhum. Não quero provocar-te sarilhos. Quanto tempo demoras normalmente a colocar o fato do Beast?

Originalmente demorava quatro horas, mas os artistas que tratam da maquilhagem conseguem fazê-lo agora em duas horas. O design é incrível e ficou mais fácil de usá-lo durante as cenas.



Tens de estar totalmente quieto quando te estão a colocar o fato?

Eu tento estar. Já adormeci uma vez [risos].



É desconfortável?

Sim, é muito quente. Normalmente nos sets faz muito calor por causa das luzes. Combina isso com o facto de estar coberto de pêlo: é muito quente.



Leste as comic books do X-Men quando estavas a crescer?

Não li as comic books. Vi os cartoons e quando fiquei com o papel comecei a pegar nos livros.



Nunca vi os cartoons.

Acho que devias tentar. São muito bons.



Sim, acho que vou tentar, sim. Talvez no YouTube ou assim. Qual é a tua personagem dos X-Men preferida?

O Beast, obviamente. Também gosto do Gambit. E do Wolverine! Quando estava a crescer e vi os três primeiros filmes, adorei a interpretação de Hugh Jackman. Ver o que ele fez com esse personagem e a profundidade emocional do filme Logan, levou-me às lágrimas. Sou um grande fã.



Gostaste do último? Onde ele morreu?

Foi tão triste. O filme foi incrível.



Qual é o mutante com o poder mais interessante?

O Charles é muito poderoso, não é?



Sim, ele é um mutante de nível 5.

Sim, sim. Por isso, o Charles [hesitação]...



A Jean também.

Sim, sim.



Quais foram os maiores desafios para ti no filme sobre o escritor J.D. Salinger (Rebel in the Rye, 2017)?

É uma boa pergunta. Ele era tão discreto com a sua vida quando estava vivo. Foi muito difícil de encontrar informação sobre ele. Não podias basear a personagem vendo gravações. Tinhas de tentar entender as emoções dele e trabalhar a partir daí. Alem disso, interpretar pessoas reais pode ser complicado, porque tens de lhes fazer justiça.



Leste À Espera no Centeio?

Sim.



Gostaste?

Adorei mesmo esse livro. Acho que o Holden Caulfield é uma personagem incrível.



Eu gostei muito porque apresenta uma personagem tão real: um adolescente que não sabe o que quer fazer na vida.

Sim, exactamente! E é um livro tão transformativo da literatura inglesa.



Estás a gostar da Comic Com Portugal até agora?

Estou a adorar. É tão bom conhecer as pessoas que seguem o nosso trabalho (…) e ouvir as suas histórias. É a parte mais recompensadora do nosso trabalho.



Já conseguiste ir ver o recinto? As pessoas com as máscaras…?

Já vi algumas pessoas com fatos, mas ainda não tive muito tempo para explorar. Vi o ringue do Creed (adorei esses filmes do Creed e do Rocky), mas ainda não tive mais tempo para mais.



Achas que a Humanidade alguma vez aceitaria o Hank na sua forma azul (enquanto "Beast")?

Sim, vê-se nos filmes os humanos a coexistirem com os mutantes. Mas é difícil para o Hank, porque penso que ele ainda se sente mais autoconsciente da sua imagem.



Pensas que o Beast conseguiria vencer o Wolverine?

O Wolverine é muito duro. Naquela cena do filme X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido (2014) em que o Hank e ele têm uma discussão, penso que se o Charles não tivesse intervindo, o Hank teria ganho dessa vez. Se bem que tenho de confessar que o Hugh Jackman é muito mais forte do que eu. Uma vez estava a falar com ele sobre levantar peso e disse-lhe que conseguia levantar 160 (pounds – cerca de 72 kg). "Isso é muito impressionante. Eu levanto cerca de 300, 400 quilos. Mas espera estás a falar de quilogramas, certo? [Jackman]

"Não, estava a falar em pounds" [risos].

Em Portugal e na Comic Con a promover o próximo filme dos mutantes mais conhecidos do planeta – X-Men: Dark Phoenix, que estreia em Portugal a 14 de Fevereiro de 2019 – o Hank McCoy dos mutantes, o Nux do Mad Max (2015) e Tony Stonem da série Skins (2007-2013), conhecido na vida real por Nicholas Hoult, esteve à conversa com ano recinto do maior festival de cultura popular do país.Estou muito entusiasmado. O Simon [Kinberg] está a realizar e eu acho que ele uma forma muito emocional de contar histórias. Ele deu-me muitas coisas novas para incluir no papel e penso que neste filme estará mais desenvolvido. Estou muito excitado para as pessoas verem o filme.