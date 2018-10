Professora e investigadora da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, está a criar uma das maiores bases de dados do país: um retrato da população do século XX. Falamos sobre contracepção, licença de maternidade e machine learning.

Em que área se formaram, que tipo de trabalhos exerceram, quantos filhos tiveram, de que é que morreram: os milhares de mini BIs estão a ser organizados, peça a peça, qual puzzle, para um retrato completo do século XX. A responsável é Martha Bailey, à frente da ambiciosa LIFE-M, base de dados gigante que quer dar respostas sobre a forma como se vive nos EUA.



É um dos muitos projectos da investigadora norte-americana, interessada em temas que vão da contracepção ao planeamento familiar, saúde ou pobreza. Sabe o que é que uma combinação de estrogénio e progesterona tem a ver com a integração das mulheres no mercado de trabalho? Tudo. Nos anos 80, nos EUA, a pílula pode ter ajudado a reduzir em 10% a diferença salarial entre os sexos, uma redução que chegaria aos 30% em 1990. Conclusão de outro estudo da professora no Departamento de Economia da Universidade do Michigan e investigadora do Centro de Estudos da População da mesma universidade. Esteve de visita a Portugal para "O Trabalho dá que pensar", encontro promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que decorre entre os dias 14 e 16 no Jardim Botânico Tropical, em Lisboa. A norte-americana vai falar sobre "Novas Promessas para as Novas Gerações."



As mulheres são hoje mais relevantes do que há 50 anos?

Acho que as mulheres sempre foram relevantes. Mas diria que hoje são mais visíveis no mundo de trabalho pago. Afinal, as mulheres sempre trabalharam em casa, mas só recentemente é que começaram a ser pagas e protegidas por uma lei laboral formal.



E a pílula poderá ter sido o início de tudo?

Não diria isso. O que se vê nos Estados Unidos, ao olhar para trás, é que sempre existiram várias pressões e movimentos mas que não foram acompanhadas de muitas mudanças nos salários. A participação das mulheres no mercado de trabalho começou a aumentar durante a II Guerra Mundial: entre os anos 40 e 60, as mulheres que estavam a liderar aumentos na participação laboral estavam a reentrar no mercado de trabalho, depois de os seus filhos crescerem. Após 1960, a tendência inverte-se porque estes aumentos na participação laboral eram liderados por mulheres jovens e uma das razões para isto acontecer é que começaram a adiar o casamento, a maternidade. Isso começa a mudar nos anos 60 porque as mulheres de repente tinham acesso a esta coisa que lhes permitia controlar a maternidade.



E tudo muda.

Com a pílula mudaram os timings. Mudaram os investimentos na carreira e a forma como as mulheres olham para a vida, como decidem procurar empregadores, como pensam sobre os seus trabalhos. Antes, se querias casar e ter uma família tinhas de encontrar alguém aos 20. Não sei se é assim em Portugal, mas nos Estados Unidos a minha avó diria que tinhas ficado para tia se não te casasses, seria mal visto socialmente. Isso realmente mudou. Nos EUA, quando a pílula ficou disponível as mulheres tiveram a oportunidade de a usar para mudar os seus tempos e acho que isso, de forma lenta, ajudou a mudanças na norma social e na forma como as pessoas pensam sobre o sexo e o mercado de trabalho.



A pílula trouxe mais igualdade ou ainda temos um longo caminho a percorrer?

Ambas. Com a maior igualdade as mulheres estão a fazer escolhas diferentes e há muitas questões sociais: como devemos estruturar leis de licença de maternidade paga? Como devemos encorajar a diversidade em ocupações onde as mulheres não têm entrado historicamente, como as áreas da ciência e engenharia? Como é que os estereótipos implícitos limitam os avanços das mulheres? Como é que estruturamos o mercado de modo a promover igualdade, a promover o balanço entre família e trabalho? Estes são grandes temas.



As licenças de maternidade pagas são boa opção?

É o que muitos apoiantes dizem sobre a política, mas direi que há nova evidência que não suporta isso. Os Estados Unidos, historicamente, têm sido muito relutantes em relação às licenças pagas. Aqui, muitos estados criam as suas licenças de maternidade própria. Na Califórnia, há uma política de licença de maternidade que temos examinado. Apercebemo-nos de que a empregabilidade destas mulheres cai depois de terem os filhos e os seus salários também caem. É um grande puzzle perceber porque é que isto acontece. Isto não quer necessariamente dizer que políticas amigas da família são uma má ideia. Pode ser melhor para a sociedade, para as famílias, etc, mas não quer dizer que vá ajudar as mulheres a acabar com a diferença salarial.



Prolongar a licença dos pais poderia ser solução?

Primeiro – e não estou a dizer nada de novo – não há um medicamento mágico. Acho que tudo vai acontecer gradualmente, logo veremos como é que estamos quando as minhas filhas tiverem filhos. Acho que parte do que ajuda a mover para um futuro com mais igualdade é perceber que não devem ser só as mulheres a pensar e tentar ser melhores em tudo o que fazem, mas é também preciso desafiar os empregadores a pensar melhor sobre a forma como contratam e promovem e também é preciso que os homens pensem melhor sobre a forma como participam na vida profissional e familiar.



Trabalha os temas da fertilidade, contracepção, planeamento familiar – mas agora também está a construir uma das maiores bases de dados, o LIFE-M. Como está a correr?

Está a correr bem, mas é complexo. Então, basicamente, apercebemo- -nos que podíamos ligar registos de nascimento a censos e outras estatísticas relevantes para criar um novo olhar, intergeracional e longitudinal de factores no contexto dos EUA. Foi o início da ideia. Queríamos pensar mais sobre as mudanças a longo prazo, o impacto das políticas, da economia, da forma como a mudança demográfica interage com ambas e molda o mundo em que vivemos. Essa foi a visão, mas o trabalho árduo ainda continua. Estamos a ligar milhares de pessoas no século XX, através de quatro gerações e esperamos que a base de dados possa ser lançada em 2020.



Como fazem a recolha de dados?

Muito deste trabalho tem sido feito pelo ancestry.com e pela organização sem fins lucrativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foram eles que digitalizaram muitos destes registos, o que tornou o trabalho mais fácil.



Como se ligam estes registos?

É complicado… Por exemplo, o teu nome Maria Espírito Santo pode ser mais fácil de encontrar porque é mais longo mas, por outro lado, Maria é comum e Santo também, o que quer dizer que pode haver muita gente como tu, então a única informação que se distingue em ti seria o Espírito. Não podemos ligar pessoas que apareçam muitas vezes. Então podemos encontrar pessoas que tenham combinações de nome únicas ou longas. Começámos com as ligações à mão mas também estamos a usar técnicas de machine learning que combinam milhares de registos.



A base de dados pode dar respostas sobre o percurso das mulheres?

Sim, mas há muitas outras. Estou interessada em como a desigualdade económica mudou ao longo do tempo, como é que os imigrantes evoluíram lado a lado com o clima político, há uma série de perguntas que esperamos que sejam respondidas. Só conseguirei analisar algumas na minha carreira. Mas o grande objectivo é o de criar uma enorme base de dados pública que os investigadores possam usar para responder a perguntas importantes das ciências sociais.



É a maior base de dados norte-americana?

Não sei se é a maior… há muitas bases de dados nos Estados Unidos. Mas é uma contribuição única: ligamos as pessoas do nascimento à morte e também aos seus filhos, podemos observá-las através das gerações e através do tempo. Deste tipo, será a maior base de dados intergeracional e longitudinal nos EUA.



Como começam as suas pesquisas?

Porque há um paper que encontrei ou algo que ouvi que, realmente, não faz sentido. A pesquisa no tema da contracepção começou com uma frase que encontrei do prémio Nobel Gary Becker que dizia que a contracepção não tinha tido grande importância para os avanços das mulheres no mercado laboral. E eu, enquanto mulher, vi isso e pensei… OK, percebo, mas não acho correcto. O problema é como é que se determina que o factor foi essencial nos anos 60? Comecei a fazer muita pesquisa e quanto mais pesquisava mais encontrava.



Como mulher sentiu entraves, dificuldades, para encontrar o equilíbrio entre família e trabalho?

Sim, claro. Acho que ainda não acertei. Gosto muito do meu trabalho e quero que as minhas filhas sintam orgulho dele, mas também quero que se sintam apoiadas e que percebam que temos tempo para elas, e que somos interessados nas vidas delas... e conseguir acertar nisso tudo é algo que tenho de trabalhar todos os dias.



É uma gestão difícil, mesmo vivendo no século XXI?

Sim, de alguma forma é difícil. Mas tenho um marido que me apoia muito. Acho que não sabia isto sobre ele quando nos casámos mas ele faz muito em casa [risos]. Ser mãe com ele tem sido uma experiência incrível. Ele apoia-me e à minha carreira. Dizem que a melhor coisa que podes fazer pela tua carreira é escolher o teu parceiro e acho que está correcto. Tanto eu como tu como as mulheres da nossa geração tivemos a opção de fazer as coisas como queríamos, de ter filhos ou não ter, por exemplo. Não estou a dizer que não há barreiras, mas isso é uma grande oportunidade, de ter escolha para alcançar o que queremos.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 749, de 6 de Setembro de 2018.