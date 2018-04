Nasceu na aldeia transmontana de Vale de Prados há quase 61 anos e em miúda dizia que queria ser enfermeira ou cozinheira. Dedicou-se à cozinha e tornou-se uma das chefs mais populares, a favorita de muitos políticos. Mário Soares, por exemplo, não dispensava os seus escalopes enrolados com presunto.

Aprendeu cedo a assar cabritos, vitelas, perus e galos, e quando teve de criar pratos sofisticados, como a emblemática sopa de santola, limitou-se a "puxar pela cabeça". Ia ao mercado, punha tudo em cima da mesa, experimentava e "saía tudo bem à primeira". Em três décadas, desde que abriu o primeiro restaurante, o Constituinte, na Rua de São Bento, Justa e o marido, José Nobre, recomeçaram do zero algumas vezes, mas a chef diz que não lamenta o que ficou para trás. Hoje, perto dos 61 anos, que completa a 21 de Abril, tem os dois restaurantes – O Nobre, no Campo Pequeno, e o À Justa, na Ajuda, que abriu há cinco meses – sempre cheios. "Quando as coisas não correm bem é em frente que eu sigo." Mãe de um filho e avó de três netos, Justa divide-se entre as cozinhas e só gostava, confessa, de ter tempo para viajar um bocadinho mais…



Com quem aprendeu a cozinhar?

Nós aprendemos, é natural. A minha mãe cozinhava todos os dias e pedia-me, desde muito pequenina, para descascar batatas ou cenouras, era normal. Éramos 10 irmãos, hoje só sete estão vivos, e somos todos muito amigos uns dos outros. Vivi com os meus pais até aos 7 anos e depois vivi mais sete com uma tia, em Lamas, uma aldeia ao lado da nossa.



Porque é que teve de ir morar com a sua tia?

Porque ela não tinha filhos e como naquele tempo as pessoas tinham sempre uma criança em casa, lá fui. Mas a minha mãe não me obrigou. Com a tia também aprendi muito porque ela, quando era nova, tinha estado em Lisboa a servir e cozinhava muito bem, era um talento dela.



O que é que cozinhavam?

As comidas de lá, com tudo o que a terra dava e com o que se criava nas capoeiras. Faziam-se muitos assados em forno de lenha, com vitelas, cabritos, perus e galos. No dia-a-dia, era comida de tacho, mais pesada.



Foram tempos felizes?

Foram. Tive uns pais espectaculares. O meu pai sempre nos deu muitos beijinhos e abraços. Quando chegava do trabalho, íamos a correr para o colo dele. Ensinava-nos canções e adivinhas. Naquele tempo, não havia muitos pais assim. Quando eu e os meus irmãos viemos para Lisboa, ele vinha sempre passar o mês do aniversário, que era Abril, connosco. A minha mãe ficava lá na terra a tomar conta das coisas. Levávamo-lo para todo o lado, até para a discoteca foi. Faz 20 anos que morreu e tenho muitas saudades dele.



Andou na escola até que ano?

Fiz só a quarta classe, aos 11 anos. Quando estive em Lamas, a minha tia podia ter-me posto a estudar, mas não pôs… Em miúda, queria ser duas coisas: cozinheira ou enfermeira. Quando voltei para casa dos meus pais, a minha irmã mais velha, a Guida, estava a trabalhar em Lisboa e eu também queria porque já tinha 15 anos e na aldeia havia pouco trabalho.



E vem para Lisboa…

A Guida arranjou-me trabalho numa casa no Restelo, onde estive cerca de um ano. Depois, fui para a casa de uma família que tinha uma miúda da minha idade, a Alexandra, que sofria de paralisia cerebral. Fui ajudar a tomar conta dela e depois comecei a assumir a cozinha. Entendia-me muito bem com ela, ficámos com uma relação de irmãs. Visitei-a sempre, até ela morrer, no último Natal.



Trabalhou lá até quando?

Até me casar.



Como é que conheceu o seu marido?

O Zé era amigo do namorado da minha irmã Guida. Conheci-o e estivemos uns dois anos sem nos vermos. Quando fiz 18 anos, não queria fazer festa de aniversário porque nunca gostei de grandes ajuntamentos, nem de ser o centro das atenções. Só que a minha irmã insistiu, perguntou-me quem é que queria convidar e eu disse-lhe: "Olha, convida o Zezito". E pronto, o Zezito nunca mais me largou. Em Junho, já faz 42 anos que nos casámos, na igreja de Benfica.



Onde trabalhava nessa altura?

Quando me casei, fui trabalhar para uma tipografia, mas entretanto a minha irmã abriu uma tasquinha, na Rua de São Lourenço, e eu fui para lá como cozinheira. O meu marido era empregado de escritório, o patrão dele decidiu abrir um restaurante e, como sabia que o Zé gostava muito de hotelaria e que eu cozinhava bem, convidou-nos.



É aí que vai para o Restaurante 33?

Sim, na Rua Alexandre Herculano. Tinha 21 anos e alguma inconsciência, mas era muito atirada para a frente. Ao fim de pouco tempo, o restaurante começou a ser frequentado por directores de empresas e empresários, e percebi que tinha de evoluir, de fazer pratos com outra categoria. Puxei por mim.



Onde ia buscar a inspiração para criar os pratos?

À minha cabeça. Ia para a charcutaria e para o mercado, à procura de bons produtos, de temperos, de peixes e de vegetais diferentes. Punha tudo em cima da mesa, experimentava e normalmente saía-me tudo bem à primeira. Fiz pratos mais sofisticados, como o escargot, que estava muito na moda na altura, mas a base foi sempre a cozinha portuguesa.



Gosta mais de cozinhar peixe ou carne?

Como sou muito apressada e a carne precisa de mais tempo, sempre preferi o peixe. Depois, também percebi que quem come fora vai mais para o peixe porque não dá jeito cozinhar em casa. Não gosto é de fazer grelhados porque sou alérgica ao carvão.



Quando decidiu sair do 33?

Ao fim de oito anos, senti que estava ali a estagnar, em termos de ordenado e em meios na cozinha. Andava uma pessoa atrás de nós para nos levar para um restaurante que ia abrir em Carcavelos, o Iate Ben. Lá fomos, mas não durou muito.



No Iate Ben estiveram quanto tempo?

Quase um ano. Era uma casa grande, com muita gente a trabalhar, mas havia noites em que eu e o meu marido não dormíamos mais do que duas horas. Íamos a Setúbal, ao peixe, fizemos uma casa fantástica, mas o dono queria mudar tudo a toda a hora e eu comecei a não me sentir satisfeita.



É aí que decidem abrir o vosso próprio restaurante?

Estávamos em 1988 e eu disse ao meu marido: "Ó Zé, vamos abrir um restaurante para nós!" Tínhamos comprado a nossa casa, na Parede, o nosso filho tinha 6 anos e dinheiro não havia. O Zé chamou-me maluca, mas eu não quis saber e, em Agosto desse ano, despedimo-nos, fomos de férias e começámos a procurar um espaço. Só apareciam coisas sem jeito nenhum. Um dia, o meu marido diz-me: "Olha, Justa, encontrei uma casinha que tu vais adorar. Não vais gostar é da cozinha porque é minúscula.’ Respondi-lhe: "Caibo lá eu e mais uma pessoa? Então vamos!"



Esse foi o Constituinte?

Foi o Constituinte, na Rua de São Bento. Era um restaurante muito pequeno, com 26 lugares e a tal cozinha minúscula. Custou um bocadinho a fazer a casa. As pessoas olhavam e só viam uma janelinha pequena e não entravam. Começámos a ficar aflitos porque tínhamos que pagar aos fornecedores e ao banco, e houve uma pessoa que aconselhou o meu marido a ir à Assembleia da República para que os políticos soubessem que havia ali um restaurante.



E foi?

O Zé encheu-se de coragem e lá foi ter com o senhor Delfim, que era o chefe dos contínuos. Convidou-o para ir jantar ao restaurante e, se gostasse, fazia o favor de o recomendar aos deputados. Ele foi, adorou e disse-nos para fazermos 250 cartas sobre o restaurante, para ele entregar. Dias depois, começaram a aparecer e, às tantas, já tínhamos a casa cheia de gente de todos os grupos parlamentares. O José Quitério [crítico gastronómico] fez uma boa crítica e quando demos por isso já havia fila à porta.



Com tanto sucesso, porque desistiram do Constituinte?

Tínhamos um acordo com a senhoria para ampliar o espaço, já havia papéis assinados e tudo. Só que ela via o restaurante sempre cheio e pediu-nos mais dinheiro do que tinha combinado. Passou de 10 mil contos [128 mil euros hoje] para 50 mil [644 mil euros], o que se tornou impossível para nós, além de que a casa não valia isso. No auge do restaurante e com os investimentos pagos, tivemos de acabar ali.



E foram à procura de outro espaço, que veio a ser o Nobre.

Falaram-nos numa casa na zona da Ajuda e fomos lá ver. Estávamos em 1990 e pediram-nos 12 mil contos [cerca de 130 mil euros hoje] pelo trespasse. Avançámos mais uma vez sem dinheiro, mas uma pessoa amiga ajudou-nos. O meu marido voltou à Assembleia da República e enviou as mesmas cartas para chamar para ali os deputados.



Era uma casa melhor?

Muito melhor. Tinha 52 lugares, com salas semiprivadas, boas para almoços de negócios. Já ia lá o professor Cavaco Silva, o Passos Coelho e muitos outros. Mas um dia, o professor Rui Pena disse-nos: "Vocês só podem servir muito mal. É que o Mário Soares nunca cá veio." Dizia-se que o Presidente só ia a restaurantes onde se comesse muito bem. Mas não tardou até o Dr. Soares aparecer.



Como é que foi?

Dias depois dessa conversa, o meu marido vai à porta e dá com o Presidente. Ele disse boa noite e perguntou se tínhamos mesa para três. Era ele, o António Campos e o Almeida Santos. Sentaram-se numa salinha, nós ficámos nervosos e o meu marido foi ter com o motorista dele, que era o senhor Tavares, e perguntou -lhe o que é que podia recomendar ao Presidente. Ele aconselhou: "À noite, nunca lhe dê peixe, dê-lhe carne mas nunca lhe recomende pato."



O que pediu Soares?

Uma sopa de santola e escalopes enrolados com presunto. E os outros pediram a mesma coisa. Às tantas, o meu marido ouviu-o dizer: "No restaurante deste gajo come-se bem." Quando ele saiu, respirámos fundo.



Desde esse dia passou a ser um cliente frequente?

Quatro dias depois, voltou lá com o Ângelo Correia e logo a seguir com o Freitas do Amaral. Nunca marcava mesa.



E nunca houve problema?

Um dia, tínhamos o restaurante completamente cheio, chega o Mário Soares com cinco pessoas e diz: "Chefe, mesa para cinco!" O meu marido ficou aflito, mas não teve hipótese nenhuma. Assim que acabaram os almoços, foi ao palácio de Belém e explicou a uma das secretárias que estava ali para pedir desculpa ao senhor Presidente por não ter tido mesa para ele. A D. Ozita respondeu-lhe: "Não se preocupe com isso, sabe que ele assim que chegou avisou-me logo que a partir de agora tinha de lhe marcar mesa no Nobre."



O que é que ele gostava de comer?

Comida bem portuguesa. A sopa de santola, iscas com ovo estrelado em azeite, pataniscas de bacalhau…



Tinham uma relação de amizade?

Sim, ele era muito afectuoso connosco. Houve um mês que fez lá 23 refeições. Tinha dias em que almoçava e jantava. E também fizemos muitos jantares e almoços para a Presidência. Convidou-nos para ir a casa dele no Vau, no Algarve, e para um aniversário, no Campo Grande.



E foram?

Mandei entregar um bolo e uma garrafa de champanhe. Não nos sentíamos à vontade…



E do Presidente Marcelo, gosta?

Gosto muito. Ele é genuíno na proximidade com as pessoas. Era de um Presidente assim que estávamos a precisar.



Em 1998, abriram outro restaurante na Expo, que não correu bem. Porquê?

O que não correu bem foi a sociedade. Durante a Expo e logo a seguir, tanto o Nobre como o Marina Tapas tinham muitos clientes. O Nobre era um espaço magnífico, com uma esplanada óptima. Foram-se abrindo restaurantes e eu sempre a dizer que não queria. Eu não percebia nada da parte da gestão do negócio e o meu marido confiava, assinando cheques em branco. Quando demos por nós, estávamos com dívidas de coisas a que éramos alheios.



E mais uma vez deixaram de dormir...

Foi terrível. A nossa vida ficou toda em causa, ainda hoje estamos a pagar dívidas que não eram nossas. Mas ganhámos todos os processos em tribunal. Perdemos a nossa casa de cinco assoalhadas, na Parede, mas nunca perdemos a dignidade e não nos deixámos ir abaixo. Fomos ingénuos, mas o importante é que o nosso nome está limpo.



Ainda pensa nisso?

Costumo dizer que não lamento nada, só se perderam bens materiais. Continuamos a ter cabeça e mãos para trabalhar. Já passou! O que me chateia foi termos sido enganados.



Entretanto, o que aconteceu ao Nobre da Ajuda?

Mais uma parvoíce nossa. Metemo -lo na tal sociedade e acabámos por o perder também…



Recomeçaram do zero?

Ficámos sem nada. Fomos trabalhar para um barco que fazia festas e passeios no Tejo, mas para mim não dava por causa das pernas. Até que surgiu o convite para ir para o Montijo.



O que é que não correu bem?

As pessoas, mais uma vez. Ao fim de dois anos, o que estava combinado deixou de estar… enfim. Disse ao meu marido que tínhamos de nos fazer à vida porque ali não dava.



Acha-se uma mulher de sorte?

Considero-me, acima de tudo, uma lutadora. Não enterro a cabeça na areia, quando as coisas não correm bem é em frente que eu sigo, nem que fique tudo pelo caminho como já ficou. Quando era miúda e fazia disparates, entregava-me logo para me darem a palmada e ficar despachada.



Acredita em Deus?

Não sou de ir à missa, mas tenho fé em Deus.



Nesta fase da vida, já pode dizer que dificilmente alguém a volta a enganar?

Não! Nunca digo isso. Podemos estar mais alerta, mas sei lá se ainda me aparecem mais habilidosos pela frente.



Como surge o espaço no Campo Pequeno?

Este restaurante, que era o Spazio, pertencia à nora do senhor do barco. Em conversa, ela queixou-se que precisava de alguém que lhe tomasse conta do restaurante. E aqui estamos desde Outubro de 2008.



Quando abriram o restaurante do Casino Estoril?

Foi há quatro anos. O Casino é mais calmo, não me dá muito trabalho. Aqui, no Nobre, estou eu, a minha irmã Ana, que trabalha comigo desde sempre, e a minha irmã Guida, que faz os doces.



O vosso filho também trabalha convosco?

Sim, já há uns anos. Ele é uma espécie de tapa-buracos, tinha a mania que era jogador de futebol mas acabou por vir trabalhar connosco. Mas nunca disse ao Filipe que ele tinha que seguir o nosso negócio.



Como gere hoje a sua rotina?

Nunca é igual. Moro na Parede há 30 anos porque Lisboa para mim é só para trabalhar. Saio de casa por volta das 10h30 e vou para a Ajuda ou venho para aqui, depende.



Vai às compras?

As compras já estão muito facilitadas porque temos bons fornecedores. Mas gosto de ir dar a minha voltinha ao mercado, ao 31 de Janeiro, no Saldanha. Agora sem a Açucena [conhecida como a peixeira dos chefs, que morreu de acidente de automóvel, no passado dia 11] não sei como me vou sentir quando lá voltar. Ainda estou em choque. O que aconteceu à Açucena fez-me pensar que não somos nada. Andamos às vezes zangados com a vida, para quê?



Recolhe a que horas?

Depende. Posso sair do restaurante às 19 ou às 23 horas. Almoço com os netos à terça-feira, que é o nosso dia de folga, e gosto de os ir buscar à escola, dar-lhes o jantar e ficar com eles a dormir lá em casa.



Que idades têm?

A Mónica tem 12 anos, o Gabriel, 9, e a Mariana, 7.



Tem cuidados com a saúde?

Faço exames com regularidade. Não posso faltar aqui e além dos restaurantes tenho muitos trabalhos fora, workshops, por exemplo. E lancei dois livros, participei noutros e ajudo muitas associações ligadas à saúde.



Onde gosta de ir jantar fora?

Depende. Tanto vou a uma tasca como a um dos restaurantes do José Avillez ou de outro colega.



Qual é o seu prato favorito?

Não tenho. Gosto de boa comida. Como tudo menos cabidelas e enchidos de sangue.



Em que se inspirou para a sopa de santola, o seu prato mais emblemático?

Gosto muito de sopas e como acho que uma refeição deve começar por uma boa sopa, pensei criar uma de marisco para fugir ao caldo de camarão, que era o mais vulgar. Achei que a santola tinha uma casca bonita para servir de prato e assim foi.



Tem poupanças, preocupa-se com a reforma?

Claro que me preocupo, mas a minha vida tem tido muitos altos e baixos, e ainda não deu para juntar grande coisa.



Que extravagâncias tem?

Compro o que os netos precisam ou me pedem. De resto, gasto no conforto da casa. Gosto, por exemplo, de ter bons lençóis e edredões. E, claro, não poupo na comida. Somos muito de estar à mesa.



Quando criou a rotina de ir à sala falar com os clientes?

Foi no Iate Ben. Precisava de saber se os clientes gostavam ou não da minha comida. Já era moda em Espanha e eu comecei a ir à sala. Prefiro olhar nos olhos das pessoas e perceber se estão mesmo a gostar.



Consegue tirar férias?

O ano passado, tirei 15 dias. O meu marido é que só tirou uma semana, fomos para o Algarve com os três netos. A última viagem que fizemos foi à Noruega, há dois anos. Mas já fomos a Itália, a França e à Rússia, e já estive duas vezes em Macau para festivais de gastronomia.



Qual é o destino que gostava de conhecer?

Não sei, esses sítios paradisíacos são muito bonitos, só que depois têm tsunamis e essas coisas… Mas, sim, quero viajar um bocadinho mais.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 721, de 22 de Fevereiro de 2018.