Professor do departamento de política da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, desde 2005 é autor de diversos livros e colaborador de jornais como o Frankfurter Allgemeine ou o The Guardian. A sua última obra, O que é o Populismo?, foi recentemente publicada em Portugal.

O mais recente livro de Jan-Werner Müller, O que é o populismo? , foi lançado em Abril de 2016. Mas após o Brexit e com o aproximar das eleições americanas em Novembro do ano passado, a obra do politólogo, nascido na Alemanha em 1970, ganhou expressão e tornou-se uma leitura fundamental para compreender a política mundial. Depois de traduzido para inglês, foi editado em mais 13 línguas e no final de Julho chegou a Portugal (Texto Editores). Nesta entrevista – dada por email por estar em viagem – fala de Donald Trump, do Brexit e da confusão de conceitos que pode levar a classificar André Ventura como populista.



Comecemos pelo princípio: como define um populista?

Os populistas dizem sempre que eles – e só eles – representam o povo, ou o que chamam de "verdadeiro povo" ou "maioria silenciosa". Ou seja, não são apenas "antiestablishment". A sua característica crucial é o antipluralismo: todos os outros políticos são apelidados de "desonestos" ou "mau-carácter"; os cidadãos seus opositores são "traidores da nação". Para os populistas, todos os assuntos são imediatamente moralizados. Não existe discordância legítima sobre políticas (nem valores). Apenas o bom contra o corrupto e traiçoeiro.



Então não basta criticar as elites?

Correcto. Criticar as elites pode ser um sinal de compromisso com a democracia, de se ser um cidadão bom e preocupado. É um problema do discurso político de hoje: aquilo que qualquer velho livro de educação cívica teria advogado – manter a vigilância sobre os poderosos – é automaticamente visto como um sintoma de perigoso populismo.



Quando um político quer desacreditar outro, classifica-o de populista. Essa trivialização é perigosa?

Sim. No contexto europeu temos frequentemente a sensação de que todos são populistas e que tudo é populismo. Pense nas proclamações dos representantes da União Europeia (UE) que a dada altura disseram que há populistas na esquerda e na direita e que todos são perigosos e fundamentalmente antieuropeus. Mas nem todos os protestos são populistas ou uma ameaça ao sistema. Alguns podem ser saudáveis e produtivos – e aqui eu incluiria o Podemos. Não queremos estar numa situação em que dizemos que precisamos de nos agarrar aos velhos partidos para preservar a democracia. Pode ser fatal classificar novos partidos e movimentos como populistas porque enviamos a mensagem de que, basicamente, não aceitamos nada de novo e não há lugar no sistema para os apoiantes daquilo que, por vezes, são movimentos ou partidos democraticamente produtivos. Isso pode dar a impressão de que o sistema faliu e que não se pode fazer nada diferente naquilo que os críticos por vezes chamam de tecnocracia ou pós-democracia. Eles são rapidamente apelidados de antieuropeus apenas porque querem uma Europa diferente. Alguns são comparados a Marine Le Pen, que é realmente antieuropeia.



Trump, Erdogan, Farage, Maduro, Le Pen. Estamos a viver uma onda de populismo?

Essa imagem é enganadora. Farage não conseguiu o Brexit sozinho. Precisou da ajuda de conservadores como Boris Johnson e Michael Gove (que estão no gabinete de Theresa May). Trump não se tornou presidente como candidato de um movimento de protesto de uma classe trabalhadora branca e zangada. Ele representou um partido estabelecido e precisou da bênção de pesos pesados republicanos como Rudy Giuliani e Newt Gingrich. O que aconteceu a 8 de Novembro não foi um triunfo do populismo mas a confirmação de quão partidária a política americana se tornou: 90% dos republicanos registados votaram em Trump. Não se imaginaram a votar num democrata, mesmo que nas sondagens muitos tenham manifestado dúvidas profundas sobre o candidato Trump. Em resumo: até hoje, nenhum populista de direita chegou ao poder na Europa Ocidental ou na América do Norte sem a colaboração das elites conservadoras estabelecidas.



Mas a popularidade dos populistas está a aumentar?

Há algumas provas – mas não conclusivas – disso. Após as eleições holandesas e francesas muitos observadores foram rápidos em declarar um "movimento pós-populista". Essa perspectiva falha em ver a distinção entre o populismo como a afirmação de um monopólio moral em representação do verdadeiro povo e ideias políticas particulares que têm uma afinidade com o populismo de direita – pense nas restrições à imigração – mas que não são populistas por si só. Na Holanda, Wilders, que é realmente um populista, ficou abaixo do esperado. Mas o seu adversário do mainstream, o liberal de direita e primeiro-ministro Mark Rutte, adoptou uma retórica semelhante, dizendo aos imigrantes que deviam abandonar o país se não se quisessem comportar "normalmente". Rutte não se tornou populista. Mas a cultura política está a pender para a direita, sem qualquer autorização democrática dos cidadãos. Em vez de estarmos a ver um movimento pós- -populista, podemos estar a ver os populistas a ganhar, apesar de estarem a perder. Os conservadores, em vez de colaborarem oficialmente com eles, estão a copiar as suas ideias. Esta dinâmica foi também evidente na campanha de Theresa May que apostou que conseguia destruir o UKIP de Farage, imitando-o.



Como podemos distinguir entre um populista e um demagogo?

O populismo é sobre reclamar um monopólio moral de representação do povo. A demagogia, na minha perspectiva, é sobre conteúdo político, sobre argumentos enganadores e falsas promessas. Nem todos os populistas são necessariamente demagogos. É simplista dizer que tudo o que os populistas argumentam é mentira. Ainda assim, em última instância, o populismo baseia-se numa mentira: a de que há um povo unido e homogéneo, e de que só os populistas o representam.



Temos um candidato em Portugal (André Ventura) que diz que a minoria cigana depende de subsídios estatais e não respeita o Estado de direito. Isso faz dele um populista?

Por si só, não. Um populista tem de argumentar que ele, e só ele, representa o povo. Temos outros conceitos para aqueles que incitam ao preconceito ou ódio contra as minorias: como racista ou nativista. Por isso podemos criticar este tipo de retórica sem aplicar o termo populismo.



Alguns políticos só se tornam populistas depois de serem eleitos, como Viktor Orbán, na Hungria, ou Erdogan, na Turquia. Porquê?

É importante que nos lembremos disso porque, especialmente após o Brexit e Trump, há a assunção por parte de muitos observadores de que as pessoas querem mesmo líderes autoritários ou, ainda pior, que as massas irracionais e mal informadas estão à espera de ser seduzidas por grandes demagogos. Orbán fez campanha de uma forma muito moderada em 2010, tal como o partido populista de direita na Polónia, que só revelou a sua agenda para destruir a democracia quando chegou ao poder. Mais: não podemos esquecer que alguns populistas, como Hugo Chávez, no início fizeram reivindicações plausíveis sobre a exclusão dos cidadãos do sistema político e económico. Seria louco dizer, por exemplo, que a Turquia era uma sociedade aberta e pluralista até que o maluco do Erdogan destruiu tudo. Há circunstâncias em que as pessoas não começam como populistas, mas radicalizam-se. Não podemos dizer logo como as coisas vão terminar. Talvez Chávez se viesse a tornar um populista em quaisquer circunstâncias ou talvez não.



O populismo é uma ameaça à União Europeia?

Sim, mas nem tudo aquilo a que os representantes da UE chamam de populismo é populismo. Especialmente na crise do euro vimos uma oposição fatídica entre tecnocracia e populismo. Os tecnocratas argumentam que só há uma solução racional e nós, como cidadãos, só temos de concordar. Senão somos irracionais. O debate é desnecessário. Esse tipo de discurso torna fácil aos populistas dizerem "pensei que tínhamos uma democracia, o que significa ter escolhas". Mesmo que pareçam extremos opostos, a tecnocracia e o populismo têm algo em comum: os tecnocratas dizem que "só há uma solução racional"; os populistas dizem: "só há uma vontade popular autêntica (e só nós a conhecemos)". São ambas formas de antipluralismo. Tudo entre os dois extremos desaparece. E tudo o que está no meio é, para mim, democracia: debate, persuasão, a hipótese de ter uma escolha real.



Diz que acusar os populistas de serem populistas apenas os ajuda. Como os podemos contrariar?

É importante não fazer aos populistas o que os populistas fazem aos partidos e às pessoas: excluí-los. Temos de envolvê-los. Caso contrário confirmamos a narrativa populista: a de que as elites nunca ouvem, têm medo de falar com eles porque falam dos verdadeiros problemas, etc. Mas falar com eles não é o mesmo que falar como eles. Não temos de adoptar a sua visão dos desafios políticos para ganhar força num conflito político. E não devemos tentar copiá-los ou correr atrás deles porque nunca vamos apanhá-los em tópicos como a política de refugiados. É também importante que, num debate, um político democrata trace uma linha vermelha quando um populista se revela: ao espalhar teorias da conspiração, ao dizer que o sistema político é falso só porque não ganha eleições, etc. É improvável que isto converta políticos populistas – mas talvez faça os seus eleitores compreender porque são perigosos.



Então acusá-los de populismo e excluí-los apenas joga a seu favor?

Para dar uma resposta clara, sim e não. Devemos dizer claramente que eles não são políticos normais – por isso é importante chamá-los de populistas e explicar porque são um perigo para a democracia. Mas não devemos excluí-los do debate. Devemos também lembrar-nos que as pessoas votaram neles. E excluir os populistas significaria também excluir esses cidadãos que, apesar de tudo, merecem ser representados numa democracia.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 697, de 7 de Setembro de 2017.