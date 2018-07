Há mais de 50 anos que Abel Dias anda a fotografar artistas, festas e socialites – muitas delas "fabricadas" por ele. Publicou reportagens em jornais e revistas, como a Nova Gente, Dona, Élan, Caras e TV Guia. O fotógrafo e cronista social acaba de fazer 70 anos e vai lançar um livro de memórias.



Frequentou os bailes da alta-sociedade, em Monte Carlo e em Nova Iorque, foi íntimo de Amália, meteu conversa com o príncipe Alberto do Mónaco e conseguiu atrair a atenção do príncipe Carlos de Inglaterra com um casaco excêntrico. Abel Dias tem uma vida cheia de histórias, que promete contar num livro que vai lançar em breve.



Esta terça-feira, o fotógrafo, que é também actor e cantor amador, comemorou o 70.º aniversário numa festa para 200 amigos. "Sempre gostei de misturar pessoas e sei que muita gente não gosta disso. Só que eu, apesar de parecer, não sou pretensioso e tenho o maior orgulho nas minhas raízes. Sou o Abel Dias, neto da tia Deolinda e nasci no pátio 29, na Rua do Bocage, no Alto de Santo Amaro, em Lisboa".





