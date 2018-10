Dedica-se ao stand-up e vai lançar-se nos podcasts na SÁBADO. Soma mais de 210 mil seguidores nas redes sociais, mas reforça que o seu trabalho é stand-up comedy.

Guilherme Geirinhas passou pela Medicina, acabou a tirar Economia e Gestão e trabalhou na publicidade. Mas uma coisa manteve-se constante: escrevia, sempre, dedicado à comédia. Agora está a percorrer o país a fazer stand-up – e diz usar as redes sociais, em que soma mais de 210 mil seguidores, e o YouTube, para promover os seus espectáculos. "Não sou um YouTuber, o meu trabalho é stand-up comedy", diz à SÁBADO, em que vai lançar uma crónica acompanhada de podcast semanal. O primeiro sai no dia 31 de Outubro, quarta-feira.



"Nunca escrevi stand-up para mais ninguém. Quero mesmo interpretar o meu texto e cada vez me sinto mais confortável em palco", afirma. Na estrada com o seu primeiro espectáculo a solo, Modo Voo, Geirinhas já esgotou uma sala em Lisboa e outras estão quase sem bilhetes disponíveis. O melhor de andar em tour, além das actuações? "Farto-me de comer em restaurantes."



"A comédia não foi uma coisa espontânea", conta. "Sempre fui escrevendo, tendo blogues, tirei cursos de escrita criativa, enquanto fazia o meu percurso académico. Depois, criei os Bumerangue com mais três pessoas [Carlos Coutinho Vilhena, Manuel Cardoso e Pedro Teixeira da Mota] e as coisas começaram a acontecer."



Em 2017, deixou os Bumerangue e a agência de publicidade em que trabalhava como copywriter, a BAR. Um ano antes, terminou uma pós-graduação em Artes da Escrita, na FCSH – UNL, em que se cruzou com aquele que é a sua referência na comédia nacional, Ricardo Araújo Pereira. "Dava uma cadeira de Escrita de Comédia. A nível internacional, a minha referência é o Bo Burnham. Ele tem a minha idade – o que me irrita profundamente. Além de ter uma performance inacreditável ao vivo, já realizou o seu primeiro filme, o Eighth Grade. Escreve muito bem, canta, toca… O que admiro nele é que fala sobre alguns temas, como depressão e ansiedade, que talvez o manager aconselhasse a mudar, mas sempre com um twist actual e com que as pessoas se identificam", diz.



"O Twitter foi o primeiro momento em que percebi que conseguia escrever comédia", relata Geirinhas. Esta é a sua rede social preferida, apesar de usar mais o Instagram para trabalho. Com mais de 210 mil seguidores, o que é preciso para se ter sucesso? "O mesmo que para se ser um dentista ou médico: trabalho. A única fórmula é essa."



Mas em palco, às vezes nem tudo corre bem. "A pior coisa que me aconteceu foi ir o quadro eléctrico abaixo. Fiquei no meio do escuro, sem som, no palco. Mas as pessoas brincaram com a situação", relata.