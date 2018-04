É um recorde: nunca um vinho da Bairrada tinha chegado aos 96 pontos (em 100) na conceituada revista The Wine Advocate, dirigida pelo famoso crítico de vinhos norte-americano Robert Parker. A distinção aconteceu com o Nossa Calcário Baga 2015, um tinto da produtora Filipa Pato, feito em exclusivo com uvas da casta Baga, provenientes de vinhas velhas (idade média de 80 anos).





Filipa e o marido, William Wouters. Ainda antes de conhecer a produtora, o somellier belga já era apaixonado pelos seus vinhos

O crítico americano Mark Squires, que atribuiu os 96 pontos ao Nossa Calcário Baga 2015, destaca a subtileza da madeira e as nuances de fruta: "O grande sucesso da acidez é não sobrecarregar o vinho. Faz com que a fruta se deixe notar até ao final de boca, tornando o vinho muito refrescante".A distinção teve efeitos nas vendas, como notou Filipa Pato: "Embora o Nossa Calcário Baga 2015 já estivesse todo reservado, alocado e até expedido para os nossos importadores antes desta nota ser publicada, o impacto foi imediato: em menos de um dia o stock esgotou nos pontos de venda" – se tiver a sorte de encontrar uma garrafa, que custará entre 25 e 30 euros, não hesite em comprar, pois este vinho tem grande potencial de guarda, podendo ser bebido "daqui por muitos anos", como nota Mark Squires.Filipa Pato adianta ainda que as duas colheitas seguintes do Nossa Calcário (2016 e 2017) estão ao mesmo nível deste, pois as condições climatéricas foram excelentes. "Pretendemos lançar o de 2016 em Setembro, como habitualmente, e o de 2017 no ano seguinte. O respeito pela vinha trabalhada de forma natural e o estágio de 18 meses na nossa cave é fundamental para a consistência que temos conseguido", diz.Filha de Luís Pato, o produtor-estrela da Bairrada – pela revolução que trouxe ao sector vinícola nos últimos 30 anos –, Filipa ainda trabalhou com o pai, mas desde 2005 que decidiu avançar com os seus próprios vinhos, actualmente à venda em restaurantes Michelin de todo o mundo.

Também apresentou inovações, como usar plantas para combater as pragas da vinha ou ânforas em vez de pipas. Com a ajuda do marido, o somellier belga William Wouters, tem apostado no enoturismo: duas vezes por semana, é possível ir visitar as vinhas e a adega e almoçar com Filipa e William.



Ainda antes de conhecer a distinção na revista The Wine Advocate, Filipa Pato recebeu a SÁBADO na sua casa, em Óis do Bairro, na Bairrada, e falou sobre a sua ligação à vinha, onde não usa qualquer produto químico.



Quando é que decidiu que queria cultivar uvas e produzir vinho?

Em 2001. Mas sempre estive ligada a esta área, através da minha família, do meu pai [Luís Pato] e dos meus avós.



Porque é que não continuou a trabalhar com o seu pai?

Trabalhei com ele quatro anos, e na altura até foi um desafio lançado por ele: eu fazer o meu próprio vinho. A ideia foi ir à procura de outros locais e de novos estilos.



O seu pai e os seus avós influenciaram-na?

Sim. Foi a minha avó que me facultou uma adega, de 1888, que foi a primeira da família. Reconstruímo-la e foi aí que comecei a fazer os meus vinhos. Ainda a uso, fica no Vale Grande, a 5 km de minha casa. Os lagares estão no andar de cima e os tonéis no de baixo, portanto o vinho passa do lagar para o tonel pela gravidade.



Fez o curso de engenharia química e depois trabalhou na área dos vinhos em vários países.

Estive na Austrália, na Argentina, em Bordéus. E continuo a viajar, eu e o meu marido [William Wouters], que é sommelier, gostamos muito de viajar, nas férias vamos sempre para zonas de vinhos, já estivemos em Barolo [Itália], Jura, Borgonha, Champanhe [França], na África do Sul. Mesmo fazendo vinhos, continuamos a educar-nos, e contactando com outros produtores aprende-se bastante.



Tem aplicado esses conhecimentos?

Sim. A última mudança que fizemos foi na parte da viticultura, adoptamos a biodinâmica. Isto desde 2014, que foi o ano em que passei a viver a tempo inteiro na Bairrada com o William e os nossos dois filhos, antes passávamos parte do ano cá e o resto na Bélgica.

Filipa na horta: Não usa herbicidas desde 2008 e em 2014 converteu-se à biodinâmica. Combate as pragas da vinha com plantas e animais

Na biodinâmica, as plantas são usadas para afastar as pragas da vinha. Porque decidiu avançar para essa prática?

Já não usava herbicida desde 2008 ou 2009, e a partir de 2014 convertemos em definitivo as vinhas para a biodinâmica. Passei a fazer isso depois de visitar alguns produtores noutros países, que usavam essa técnica. Percebi que o vinho era muito mais autêntico, sem maquilhagem, sem influências externas. Na biodinâmica não usamos todas as plantas que usam em França, mas usamos outras, como urtiga, consolda, aloé vera.



Planta espécies que ajudam a defender a vinha de pragas?

Normalmente até já estão no habitat delas. As plantas que nós temos junto da própria vinha, no habitat natural delas, como há essa enorme biodiversidade ajudam nos próprios tratamentos.



Mas planta espécies junto das vinhas?

Sim, há algumas que temos no quintal e que depois plantamos na vinha. As outras, que temos junto às vinhas e que não oferecem problemas para a videira, mantemos. Só temos de fazer sementeiras quando temos gramas que vão afectar o desenvolvimento da videira, aí temos de semear alguns cereais, que depois vão dominar essa grama, que no fundo absorve a humidade do solo e afecta a videira.



E esse processo tem tido bons resultados?

Sim, estou contente, porque não é só uma busca para desenvolver e melhorar os recursos, também usamos animais nas vinhas, como é o caso das ovelhas, que pomos lá entre Novembro e Fevereiro, quando ainda não há folhas nas videiras. Elas comem a erva toda. E também servem para fertilizar naturalmente o solo. E na Primavera, na altura em que temos o ataque dos caracóis, levamos para lá as galinhas. Sou química de formação, mas evito usar os produtos químicos. Nas minhas vinhas e nos meus vinhos não há nenhuns produtos químicos.



Mas tem rebanho?

Não, mas fiz um acordo com um vizinho meu que tem um rebanho grande: levo as ovelhas dele para a vinha e depois trago-as de volta. Ele também é o nosso fornecedor de estrume de vaca, porque ele tem vacas que são cuidadas ao ar livre e só comem coisas cultivadas por ele, não usa rações e eu compro-lhe o estrume de vaca.



Então, não usa absolutamente nada químico nas suas plantações?

Nada, nem químicos nem adubos. É tudo compostado, até porque não usamos directamente o estrume no solo, fazemos primeiro a compostagem durante alguns meses, com preparados biodinâmicos que ajudam a fazer a fermentação e o composto. Só em Fevereiro, quando o estrume está curtido, é que o aplicamos na vinha. É muito importante darmos-lhe essa energia, porque as vinhas estão muito castigadas com herbicidas. Isso é importante para renovar o solo e criar mais biodiversidade.



Filipa Pato gosta de se documentar: "Leio muita coisa, sobretudo literatura francesa, americana, australiana, em livros e revistas. E temos um consultor francês"

Como é que se informa sobre a biodiversidade?

Leio muita coisa, sobretudo literatura francesa, americana, australiana, em livros e revistas, e temos também um consultor francês que nos apoia, vem cá três vezes por ano. Ele tem uma vasta experiência com produtores franceses em várias regiões, é aberto a procurar outras coisas que temos cá na região, a fazer a busca por essas plantas que nos ajudam a combater as pragas.



Actualmente só trabalha com a casta Baga, mas no início tinha outras.

Quando comecei não tinha muitas vinhas disponíveis na Bairrada, e consegui uma no Dão, daí eu no início ter também Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alchofreiro. Mas a partir de 2009 tive oportunidade de tomar conta de várias vinhas aqui e deixei o Dão, foquei-me na Bairrada e só na casta Baga.



Há alguma explicação para isso?

Atendendo ao trabalho que fazemos com a biodinâmica, todos os anos temos conseguido ter uvas Baga maduras com bons taninos, aveludados. A Baga é a casta que melhor se adapta aqui, é muito resistente ao míldio e ao oídio.



Não tem vinhas próprias?

Comprei algumas, e outras aluguei. Neste momento tenho 15 hectares.



Começou com vinhas alugadas?

Sim, e também comprava algumas uvas, para descobrir os locais. Entretanto fui alugando e comprando algumas, porque comprar equipamentos e vinhas tudo ao mesmo tempo não dá, tem de se ir passo a passo.



Já plantou vinhas novas?

A maior parte são vinhas velhas, mas já plantei duas vinhas. Uma delas foi a minha avô que ma deu, estava abandonada há muitos anos e tive de replantar, era um sítio fantástico e ela ficava triste por a vinha estar abandonada, porque ia à missa todos os domingos e via a vinha assim. E em Óis do Bairro também comprámos uma parcela em que parte era vinha velha de Bical e outra parte era uma mistura de castas tintas, mas com pouca Baga, e então arrancámos e replantámos. Só replantámos quando é extremamente necessário, se as vinhas velhas forem boas não plantamos.



As ânforas são a última novidade: "O vinho fica mais suave, mais arredondado, e os aromas mais abertos. A casta Baga no barro tem mais oxigénio para se abrir"

Qual é a sua produção anual?

Depende do ano, mas produzimos em média 80 mil garrafas por ano. E a produção está dividida, fazemos um terço de branco, um terço de tinto e um terço de espumantes. O que tem a vantagem de oferecer a gama completa.



Usa ânforas para o vinho, em vez de cascos de madeira. Como surgiu essa ideia?

Tinha visto, nas visitas que fiz a adegas com o William em França e Itália, e na altura lembrei-me que fazia sentido também usar na Bairrada, porque é um material local, as indústrias dominantes aqui são o vinho e a cerâmica. Aliás, os meus pais tiveram uma empresa de cerâmica e lembro-me de em miúda ver o oleiro lá a fazer as peças de barro. E então procurei as ânforas para vinificar a Baga. O solo que ela mais gosta é o argilo-calcário, e tive curiosidade em perceber se ela também ia gostar da argila na adega.



E gosta?

De facto, é interessante ver o resultado, porque há micro-oxigenação, há oxigénio a passar no barro, como acontece na pipa, a diferença é que na madeira temos o tanino da madeira e no barro não, é um material mais neutro, embora se notem algumas notas de barro, em especial se as ânforas são novas.



Quais são as principais diferenças para os cascos?

O vinho fica mais suave, mais arredondado, e os aromas ficam mais abertos, porque a Baga é uma casta taninosa e facilmente reduz, no barro tem mais oxigénio para se abrir. No fundo acaba por ficar um vinho mais aberto de aroma.



Tem em vista desenvolver mais alguma técnica inovadora?

Estamos a procurar novos terroirs, novas vinhas, e a desenvolver o enoturismo. É uma das grandes apostas. Temos cada vez mais visitantes, é importante receber as pessoas cá, porque cá é que lhes podemos mostrar o trabalho que fazemos. Temos um programa, que começa às 11h e passa pela visita às vinhas, vou explicando a forma de trabalho, depois visitam a cave, e a seguir há o almoço (ligação entre vinho e comida), com menu de cinco pratos.



Como surgiu essa ideia, foi influência do seu marido?

Foi por influência das viagens que fazíamos. O William tinha um restaurante na Bélgica, agora tem um restaurante em casa. Foi uma união que junta a paixão pelo vinho e pela comida, e é interessante também comunicar essa componente, porque os vinhos da Bairrada são vinhos gastronómicos, à mesa é que funcionam bem.



Duas vezes por semana, é possível visitar as vinhas e almoçar com Filipa e William (reservas em filipa@filipapato.net)

Muitos dos seus vinhos estão em restaurantes de topo em Londres.

E não só. Estão também na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, na Suíça… Estamos representados em vários restaurantes com estrelas Michelin na Europa e no mundo: é o caso de Montreal, um mercado para onde vendemos bastante, e ultimamente estamos também em Nova Iorque, em Boston, na Califórnia. Tentamos estar onde o vinho é valorizado. Para nós é uma prioridade dividir o vinho por vários países, trabalhar com um nicho de mercado em cada país.



A maior parte dos seus vinhos é vendida no estrangeiro?

Sim, 85%. Em Portugal, por opção própria, não vendemos os nossos vinhos no supermercado. Há excepções, que é o caso do Apolónia, no Algarve, e o Corte Inglés em Lisboa e no Porto, mas de resto a ideia é só vender em garrafeiras e restaurantes.



As suas videiras chegam a ter quantos anos, cem?

Sim, algumas têm 130 anos, com pés pré-filoxéricos não enxertados, portanto resistiram à filoxera.



Gosta de provar vinhos de outras regiões portuguesas?

Gosto, e felizmente hoje em dia há uma onda de vinhos mais naturais, sem maquilhagem, que eu gosto mais. Portugal tem grande futuro nessa área, vinhos com menos intervenção.

Filipa Pato só trabalha com a casta Baga, dominante na Bairrada, e acha que a introdução de castas estrangeiras na região veio gerar confusão

Como vê o futuro da Bairrada?

Vejo um futuro bom para quem preserva a autenticidade, quem trabalhar bem a vinha, porque a Baga é uma casta difícil de trabalhar, só com grande dedicação é que se consegue fazer um vinho top. Quem opta por trabalhar e se dedicar à Baga tem bons resultados e o futuro da região passa por aí.



Mas há muitas mais castas usadas na região, são à volta de 30.

Sim, houve uma abertura completa a outras castas, o que no fundo acaba por criar confusão a quem está no mercado internacional, porque a Bairrada tanto pode ser Baga como Merlot, Pinoir ou outra coisa qualquer. Acho que se devia ter dividido as coisas. Como hoje se faz vinho em todo o mundo, e cada vez há maior área de vinho (até na China ou outros locais menos habituais), trabalhando com autenticidade é mais fácil trabalhar o mercado internacional, porque há Pinoit ou Merlot mais barato na China ou no Chile, não é um factor de diferenciação. Se calhar é mais fácil para vender em Portugal, mas lá fora é mais difícil.



Tem dois filhos. Eles já se interessam pelo vinho?

O vinho é sempre motivo de conversa à mesa, eles gostam de participar no processo, mas ainda é cedo, eles só têm 6 e 8 anos. Mais tarde vão escolher, como eu escolhi, fazer o que gostam, sem ninguém os obrigar a nada.



E tem duas irmãs ligadas à agricultura.

Sim, uma tem uma produção de framboesas e de azeite e outra trabalha com o meu pai há cerca de dois anos.