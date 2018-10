O rapper Jon James McMurray, de 33 anos, morreu depois de caminhar na asa de um avião enquanto gravava um vídeo. Família quer editar obra do músico.

O rapper canadiano Jon James McMurray morreu este sábado ao cair de um avião, enquanto fazia acrobacias no ar para gravar um vídeo em que aparecia a andar nas asas do mesmo ao mesmo tempo que cantava. Um juiz da província de British Columbia escreveu que o músico de 33 anos estava com uma equipa a filmar acrobacias e saltos aéreos quando o acidente aconteceu.



O manager do músico afirmou que este tinha treinado de forma intensiva para as acrobacias mas que, durante as gravações, enquanto se dirigia a uma das asas, a avioneta onde seguia "entrou numa espiral descendente que o piloto não conseguiu corrigir". O músico abriu o pára-quedas demasiado tarde e acabou mesmo por morrer com o impacto, apesar de o avião ter aterrado em segurança.



O rapper era casado com a modelo da Playboy Kali James. Na página GoFundMe que a mulher, família e amigos criaram para juntarem dinheiro para fazer uma "celebração da sua vida" lê-se que Jon James trabalhara "apaixonadamente" "durante meses" neste projecto que agora filmava.



O vídeo abaixo mostra um dos projectos radicais do músico.



A família pretende publicar a obra de McMurray - tanto a música como os filmes, de forma a que o mundo "veja, oiça, espalhe e aproveite".





"Ele documentou a sua vida desde os 12 anos até à sua morte. Ele tem centenas de faixas e novos álbuns que gravou e preparou para nós publicarmos caso morresse", lê-se ainda.