A apresentadora da RTP Helena Ramos morreu hoje, aos 64 anos, em Lisboa, vítima de doença, informou hoje a estação pública.A noticiada foi avançada pela RTP na sua página de Facebook, através da publicação com uma fotografia da apresentadora, o seu ano de nascimento (1954-2018) e a frase "até sempre".O canal público também fez uma referência no Jornal da Tarde.Fonte da RTP adiantou à Lusa que a causa da morte foi "doença prolongada".A mesma fonte indicou que o velório se realiza hoje, a partir das 17h30, na igreja da Luz, em Lisboa.Helena começou a sua carreira como locutora, mas acabou por se destacar na área da televisão.Entre os programas que conduziu está o 'talk show' "Jogo de Damas", em 1993, o "Canal Aberto", em 1996, o "Boa Tarde", em 2000, e "Os Vencedores", em 2002, e "O Melhor de Nós", em 2005.Ao longo da carreira foi ainda apresentadora de programas temáticos referentes ao Carnaval, Marchas Populares, Natal dos Hospitais e Festival da Canção, tendo ainda dado a cara pelos sorteios do Totoloto e do Toto-Sorteio.Em 2004, fez ainda parte da comissão instaladora do Canal Memória.