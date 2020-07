Neto de Elvis Presley encontrado morto em mansão na Califórnia, aos 27 anos

Benjamin Keough, de 27 anos, neto de Elvis Presley, foi encontrado morto na sua mansão em Calabasas, na Califórnia, este domingo. O jovem morreu vítima de um ferimento de bala que, segundo as autoridades, terá sido autoinfligido.

A mãe de Benjamin, a filha única da lenda do rock, Lisa Marie Presley está "destroçada, inconsolável e para lá de devastada", adiantaram os representantes da cantora. "Está a tentar ser forte para os gémeos e para a filha mais velha, Riley. Ela adorava aquele miúdo, era o amor da vida dela", afirmaram.

As autoridades norte-americanas investigam o caso como suicídio. O alerta foi dado às 6h30 de domingo. "Ao chegarem os agentes encontraram a vítima com um ferimento de bala na parte de cima do torso. O óbito foi declarado no local", disseram as autoridades locais.

Benjamin mantinha-se fora dos holofotes da fama mas estaria a preparar uma incursão no mundo da música, depois de ter assinado um contrato de 5 milhões de euros com a Universal.