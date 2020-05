O rapper português David Mota, conhecido pelo nome artístico Mora Jr., foi encontrado morto esta terça-feira no zona de Sesimbra, depois de ter sido raptado à porta de sua casa há cerca de dois meses.O rapper estava desaparecido desde a madrugada do dia de março. Em meados de abril, a mãe do artista revelou que na noite em que desapareceu, o rapper lhe tinha confessado que estava preocupado com o cancelamento de concertos devido à pandemia. Já de madrugada, pelas 2h, Filomena recebeu um telefonema de uma vizinha a perguntar se estava tudo bem com o filho. Ao dirigir-se ao quarto deste reparou que estava vazio. À entrada do prédio encontrou o chapéu e os chinelos de David e no elevador salpicos de sangue, revelou à TVI.Filomena Mota revelou ainda que, na mesma noite, atendeu a chamada de uma rapariga - que ligou para o telemóvel que o filho tinha deixado em casa - , que lhe garantiu que ia a entrar na residência da família com ele quando dois indivíduos, que ela não sabe quem são, apontaram uma arma ao David e a mandaram embora. A mãe disse ainda que quando se dirigiu até às autoridades, a casa da família foi assaltada e o dinheiro e ouro do filho desapareceram.Mas quem era este rapper?Mota Jr era o nome artístico de David Mota, um jovem da Linha de Sintra que cantava em crioulo e que se meteu em várias polémicas ao longo da sua curta carreira.O músico chamou a atenção com a participação numa das canções mais ouvidas em Portugal nos últimos anos: "Ca Bu Fla Ma Nau", do rapper Piruka tem mais de 21 milhões de visualizações apenas no YouTube. A canção de 2016 catapultou Piruka para os píncaros da popularidade e à sua estrela foi atrelado Mota Jr.O músico de Sintra lançou algumas canções, mas nenhuma com um sucesso comparável àquela onde cantava o refrão em crioulo e surgia acompanhado da sua crew que exibia drogas, álcool e notas e fingia apontar armas. Mas a páginas tantas surgiu uma polémica nas redes sociais. Através de um vídeo no Instagram, Mota Jr. acusou o rapper Piruka de lhe estar a dever dinheiro.No vídeo, o rapper revelou que tinha recebido 13 mil euros pelo refrão gravado em "Ka Bu Fla Ma Nau", mas que Piruka lhe tinha garantido 2.500 euros por cada milhão de visualizações, devendo ter recebido muito mais dinheiro já que o "som" tinha 15 milhões de visualizações. Quando respondeu, através de InstaStory, Piruka disse ter recebido no máximo oito mil euros pela canção e que não devia nada a Mota.Passada esta polémica, Mota Jr continuou a fazer música, muitas das canções acompanhadas por videoclipes na tradição do gangster rap norte-americano, mostrando um clima de luxo com grandes carros, álcool e drogas a serem passados entre os grupos. Mota cantava sempre em crioulo o que lhe valia muitos elogios, mas também algumas críticas onde o acusavam de apropriação cultural.Mas o cantor orgulhava-se de cantar em crioulo e fazia questão de o mostrar, bem como de revelar a vida de gangster que vivia, através das redes sociais e das canções que criava. Algumas das suas canções mais conhecidas eram "Passa Geral", com um ritmo de EDM como base e rap em crioulo por cima, ou "Bu Casta Acredita".O rapper ProfJam já deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar a morte de Mota Jr. O músico X-Tense deixou também condolências à família e amigos do rapper.