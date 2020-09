Morreu Toots Hibbert, um dos padrinhos do reggae

Morreu Toots Hibbert, um dos maiores nomes do reggae, aos 77 anos. O líder dos Toots & The Maytals tinha sido internado num hospital recentemente, com sintomas de covid-19, segundo o jornal jamaicano The Gleaner.O jovem Frederik Toots Hibert começou a cantar na igreja onde os pais eram pastores. Cantava as canções de gospel e a sua capacidade vocal chamou logo a atenção.O primeiro disco editado pela banda Toots & The Maytals é de 1964. Em 1968, a banda editou a canção "Do the Reggay", a primeira vez que surgiu a palavra que daria origem ao nome do género musical "reggae".Toots venceu um Grammy pelo álbum True Love, de 2004, que contava com a colaboração de nomes como Eric Clapton, Keith Richards ou os The Roots.