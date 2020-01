Morreu Terry Jones, um dos membros do grupo de comédia Monty Python, aos 77 anos. O fundador dos Monty Phyton sofria de demência, tinha avisado a família em 2016.Os Monty Python foram criados em 1969 e, além de Jones, faziam parte do grupo John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin e Graham Chapman. A última vez que se reuniram, já depois da morte de Chapman, foi em 2014, para 10 espectáculos que esgotaram a Arena O2 em Londres.Os Monty Python foram responsáveis pela famosa série da BBC The Monty Python Flying Circus, bem como pelos filmes A Vida de Brian, O Cálice Sagrado ou O Sentido da Vida.Em A Vida de Brian, que também realizou, Terry Jones interpretou a mãe da personagem principal, Mandy, um dos seus papéis mais icónicos (e a sua quinta cena favorita de toda a carreira do grupo):

Terry Jones esteve em Portugal em 2011, a convite do Festival Internacional de Cinema do Funchal, e em 2008 apresentou em Lisboa o musical Evil Machines, no qual assinou o libreto e a encenação, com música original do compositor português Luís Tinoco.

Questionado, em 2015, sobre quais os seus momentos favoritos dos Monty Python, Terry Jones elencou os seguintes:1 - A cena de luta entre o rei Artur e o Cavaleiro Negro, d'O Cálice Sagrado;2 - "Somos os Cavaleiros da Távola Redonda", de O Cálice Sagrado;3 - "Castelo Anthrax", de O Cálice Sagrado;4 - "Os Três Reis Magos", de A Vida de Brian;5 - "Mandy fala com a multidão", de A Vida de Brian;6 - "O Hermita no Buraco", de A Vida de Brian;7 - A canção "Every Sperm is Sacred", de O Sentido da Vida;8 - A canção "Galaxy Song", de O Sentido da Vida;9 - "O Senhor Creosote", de O Sentido da Vida;10 - "Encontre o Peixe", de O Sentido da Vida;