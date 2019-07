Morreu Rutger Hauer, o vilão de Blade Runner

Morreu o ator holandês Rutger Hauer, aos 75 anos. O ator interpretou oy Batty, o icónico vilão de Blade Runner.Vencedor de um Globo de Ouro em 1987 pelo telefilme Escape from Sobibor (Fuga de Solibor), Hauer é mais conhecido por ter interpretado o heroí cego de Blind Fury (Fúria Cega), bem como o vilão do mítico filme de sci-fi.O agente do ator confirmou o óbito à revista Variety. Hauer morreu na passada sexta-feira, após um curto período de doença. O funeral decorreu esta quarta-feira, perante um círculo de amigos e familiares próximos.