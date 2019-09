Morreu Robert Frank, o homem que mudou a fotografia

Robert Frank, um dos mais influentes fotógrafos da história do meio e um documentarista revolucionário, morreu na passada segunda, 9, em Inverness, Nova Scotia, no Canadá, aos 94 anos. O seu legado é marcado, acima de tudo, pelo livro The Americans, de 1958, considerado um dos mais importantes da história da fotografia.Nascido em Zurique, na Suíça, em 1924, onde se iniciou como aprendiz de fotografia antes de se mudar para os EUA, em 1947, em busca de novos horizontes.Tido como o pai da "estética do instantâneo", as suas fotos a preto-e-branco em The Americans relevavam as distinções entre americanos de classes sociais distintas. Para capturá-las, viajou pelos Estados Unidos em estados como o Michigan, a Georgia, a Flórida, Nova Orleães, Texas e Chicago, tirando 28 mil fotografias (83 das quais aparecem no livro) e travando amizades com grandes nomes da Geração Beat da época, como Jack Kerouac – o autor de On the Road, que assina a introdução da edição americana do livro – e Allen Ginsberg.Após o lançamento do livro nos Estados Unidos, Frank virou-se para o formato cinematográfico, realizando uma série de documentários que se tornaram notórios pela técnica ou temática. Entre eles destacam-se a curta-metragem Pull My Daisy, sobre a Geração Beat e baseado na peça Beat Generation, de Kerouac, tida como "uma obra-prima da improvisação"; o controverso The Sin of Jesus, com base numa história de Isaac Babel; e Cocksucker Blues, que acompanhava uma digressão dos Rolling Stones e acabou por não ser comercializado porque, segundo Mick Jagger, apesar de ser um bom filme "se passasse na América nunca mais nos deixariam entrar no país".O seu retorno à fotografia, a partir dos anos 70, incidiu mais sobre composições e temas pessoais do que o instantâneo, e nunca obteve o reconhecimento do seu livro mais reconhecido. Aceitando trabalhos ocasionais (como a documentação da Convenção do Partido Democrata de 1984) e realizando videoclipes para artistas como Patti Smith e New Order, esteve em grande medida inativo no século XXI. Segundo o The Guardian, o fotógrafo "mudou a história da fotografia, o que poderia dizer e como poderia dizê-lo".