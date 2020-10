A primeira pessoa a ser curada do VIH morreu vítima de um cancro. Timothy Ray Brown, conhecido como "o paciente de Berlim", tinha 54 anos.

O caso de Timothy ficou famoso quando, em 2007, recebeu transplante de medula óssea de um dador que era naturalmente imune ao vírus da imunodeficiência humana. A partir desse momento, o paciente deixou de precisar de medicamentos retrovirais e permaneceu livre do vírus que pode provocar Sida.

Mas mesmo depois de ter vencido o HIV, Timothy acabou por morrer vítima de um cancro.

O paciente de Berlim nasceu nos Estados Unidos e foi diagnosticado com VIH em 1995. Em 2017 foi diagnosticado com um tipo de cancro do sangue conhecido como leucemia mieloide aguda.

O tratamento incluía destruir a sua medula óssea que estava a produzir as células cancerígenas e dar-lhe depois um transplante de medula. Esse transplante veio de um dador com uma mutação do ADN rara, mais especificamente no gene CCR5.

Este gene é responsável por permitir a entrada do VIH no corpo humano. A mutação do dador de Timothy "fechava" essa porta de entrada, tornando o seu portador imune ao vírus.

Em 2012, cinco anos depois do transplante de medula, o paciente de Berlim contava à BBC: "Deixei de tomar a medicação no dia em que recebi o transplante. Três meses depois já não havia mais VIH no meu corpo". E até ao final da sua não voltaram a ser encontrados vestígios do vírus no seu corpo.

Mas apesar de ter sido curado deste vírus, o cancro que o levou a receber a medula óssea regressou este ano, tendo-se espalhado para o seu cérebro e disseminado pelo sistema nervoso.

O anúncio da sua morte foi feito esta quinta-feira, pelo seu parceiro, Tim Hoeffgen: "É com grande tristeza que anuncio que o Timothy faleceu... Estava rodeado por mim e amigos, depois de uma batalha de cinco meses contra a leucemia", revelou.

Utilização destes transplantes

Se existe uma cura, porque é que não está mais disseminada? A verdade é que o tratamento a que Simothy foi sujeito é muito agressivo para o corpo e usado quase unicamente para pacientes com cancro. A forma como o HIV afeta o sistema imunitário torna o processo de "destruição" da medula muito arriscado.

O processo é também bastante caro, o que coloca em desvantagem os países mais pobres, como os da África subsariana, onde há mais casos confirmados de VIH.

No entanto, a história de sucesso na luta contra o vírus que está intimamente ligado à Sida trouxe uma nova esperança no combate a esta doença.

Ainda este ano, no início do ano, pela segunda vez na história deu-se a cura de um paciente com HIV. Adam Castillejo, o paciente de Londres, recebeu um tratamento semelhante ao de Timothy. Este paciente recebeu o transplante em 2017 e esteve 30 meses sem serem encontrados vestígios do vírus no seu corpo, sendo oficialmente dado como curado.

"Não percam a esperança", afirmou Castillejo numa conferência internacional online, quando questionado pela sua mensagem a pessoas seropositivas e que combatam o novo coronavírus. "Tenham fé. Mantenham a esperança. As coisas podem mudar."

O médico de Castillejo, Ravindra Gupta, considera que o seu caso e o de Brown é "notável" mas que o procedimento nele usado não se pode considerar uma cura para a Sida.

Em todo o mundo, mais de 37 milhões de pessoas são seropositivas. Desde os anos 80, cerca de 35 milhões morreram. Porém, o desenvolvimento científico permitiu a existência de antirretrovirais que impedem o desenvolvimento da SIDA.

Também este ano foi dado um novo passo na luta pela cura do HIV. Um paciente com este vírus de ão Paulo, Brasil, pode ser a primeira pessoa curada usando apenas medicamentos e sem recorrer a transplantes agressivos de células estaminais, segundo um estudo apresentado em julho.

De acordo com um artigo publicado na revista Science, o paciente em causa tem 35 anos e foi tratado durante anos com uma combinação de antirretrovirais e nicotinamida, um tratamento que foi interrompido em março de 2019 e que, desde então, o HIV continua sem ser detetado tanto no seu DNA (ácido desoxirribonucleico - material genético), quanto no RNA (ácido ribonucleico).

A aparente ausência do HIV no sangue do denominado "paciente de São Paulo" quinze meses após o término do tratamento leva a crer que o paciente poderá ter sido curado, embora os próprios responsáveis pelo estudo alertem que não dispõem de resultados definitivos suficientes, e que não passou o tempo necessário para se poder confirmar essa possibilidade.