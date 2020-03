Morreu o lendário pianista de jazz McCoy Tyner

Alfred McCoy Tyner, um dos mais importantes pianistas do género be-bop, morreu aos 80 anos, informou a família do músico através de comunicado."McCoy foi um músico inspirado que dedicou a vida à sua arte, à sua família e à sua espiritualidade", afirma a família no comunicado onde dá conta do falecimento do músico que acompanhou John Coltrane em álbuns tão marcantes como A Love Supreme, My Favourite Things ou Crescent.O pianista acompanhou ainda músicos como Art Blakey, Freddie Hubbard, Milt Jackson ou Wayne Shorter.McCoy Tyner ganhou particular importãncia no mundo do jazz a partir de 1960, quando começou a integrar o quarteto de John Coltrane que até então tinha como pianista Tommy Flanagar e, ocasionalmente, Wynton Kelly. No entanto, rapidamente o jovem Tyner ocupou o lugar de destaque na banda, tendo tocado em alguns dos discos mais importantes que o conjunto editaria, como My Favourite Things de 1961, ou a obra-prima do saxofonista A Love Supreme (1965).Em McCoy Tyner, Coltrane encontrou o parceiro que lhe permitia soltar-se em solos enquanto o pianista mantinha a consistência da canção.A solo lançou vários discos e deu inúmeros concertos ao vivo, eidtando pela Impulse!, Bluenote ou Milestone, entre várias outras.