Morreu o homem que fotografou a Revolução Cultural da China

Morreu Li Zhensheng, fotógrafo chinês que percorreu a China durante a década de 60 a fotografar o lado mais negro da Revolução Cultural levada a cabo por Mao Zedong. As suas fotografias a preto e branco mostram a violência que acompanhou esta revolução. Li morava em Queens, nos EUA e tinha estado hospitalizado. Tinha 79 anos.

Quando começou a revolução cultural em maio de 1966, Li era um jovem fotógrafo de um jornal chinês. Beneficiado por uma braçadeira onde se podia ler "Soldado das Notícias Vermelhas", o jovem teve acesso privilegiado aos eventos oficiais da Revolução de índole comunista que transformaria a China. "Eu sentia-me entusiasmado como tudos. A felicidade era real", afirmou em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, em 2003. Mas o clima de felicidade alterou-se rapidamente, quando começaram os confrontos entre as "Guardas Vermelhas" (as fações mais radicais de uma juventude afeta a Mao).Foi enquanto cobria esta Guarda Vermelha a pilhar igrejas, templos e a queimar documentos históricos que Li mudou de opinião quando à Revolução Cultural. "Eu percebi que tinha de documentar este período tumultuoso. Não sabia se o estava a fazer em nome da revolução, se o estava a fazer por mim ou até mesmo pelo futuro, mas sabia que tinha de usar a minha máquina para o documentar", disse ainda ao jornal.Enquanto fotografava as imagens que enalteciam o período revolucionário para o jornal para o qual trabalhava, Li captava ainda fotografias que mostravam um lado menos glamoroso. Escondia muitos dos negativos dessas fotografias debaixo do chão do seu quarto, em Harbin. Algumas das fotografias que tirou foram a sessões de humilhações a contra-revolucionários e até mesmo sessões de tortura. Li confessou ter mesmo participado em algumas dessas sessões de escarnecer adversários políticos e de fotografar esses mesmos eventos. Chegou mesmo a fotografar execuções de alguns destes adversários do maoismo.Em 1988, Li mostrou algumas das fotografias que tinha tirado durante a Revolução e que não tinha tido coragem de mostrar previamente, com medo de retaliações. Mas desde então que começou a encontrar mais resistência à publicação das suas fotografias até que em 2003 publicou o livro "Red-Color News Soldier", as palavras que tinha inscritas na sua braçadeira.No final da vida, Li passava a vida entre Nova Iorque e Pequim e dizia que o seu trabalho era lembrar o que tinha acontecido para que não fosse esquecido e não se repetisse. "A Alemanha reconciliou-se com o seu passado Nazi, os americanos ainda falam da história da escravatura, por que é que os chineses não podem falar sobre a sua própria história?", questionava Li.