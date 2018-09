Antigo director da Escola Superior de Arquitectura de Paris, Paul Virilio deixa um legado relacionado com urbanismo e uma vasta reflexão sobre a velocidade como essência da organização de uma sociedade e do controlo político.



A sua vida passou pela edição literária e por reflexões sobre a sociedade do pós II Guerra Mundial.

Morreu Paul Virilio, filósofo francês, no passado dia 10 de Setembro, depois de uma paragem cardíaca. A notícia da morte do filósofo foi comunicada pela sua família uma semana depois da morte do mesmo e um dia depois do seu funeral.Virilio, que morreu aos 86 anos, tinha expressado o desejo de que as exéquias fúnebres, realizadas na segunda-feira, dia 17, decorressem na mais "estrita intimidade", informa uma nota assinada pela filha do filósofo emitida pela Fundação Cartier