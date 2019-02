O estilista alemão esteve muitos anos à frente da Chanel, tendo-se tornado também um ícone da moda a nível mundial.

Morreu o estilista alemão Karl Lagerfeld, aos 85 anos. O estilista esteve muitos anos à frente da Chanel, tendo-se tornado também um ícone da moda a nível mundial. O designer tinha sido hospitalizado de emergência esta segunda-feira, de acordo com a revista francesa Paris Match.



O alemão tornou-se um ícone da moda não só pelas roupas e acessórios que desenhou e produziu, mas também pela forma sóbria como se apresentava: sempre com uma camisa branca a condizer com o cabelo grisalho e com fato e óculos pretos.



Em janeiro deste ano, na apresentação da coleção Primavera/Verão 2019, Lagerfeld esteve ausente, lançando suspeitas sobre o seu estado de vida.



Lagerfeld nasceu em Hamburgo, na Alemanha, filho de um empresário que produzia leite e de uma vendedora de lingerie.



Durante o seu período de maior sucesso - que durou várias décadas - foi reverenciado por a grande maioria dos seus pares e seguidores do mundo da moda.



Lagerfeld, que receberia a alcunha de kaizer da moda em homenagemao seu trabalho e ascendência alemã ("Kaizer" é a palavra alemã para "imperador"), chegou à conhecida marca Chanel em 1983. E se, quando foi criada por Coco Chanel, esta marca era arrojada e badalada, na década de 80 começava a ser considerada ultrapassada. Mas Lagerfeld veio insuflar nova vida à herança deixada por Coco.



Mas atrás do visual misterioso e instantaneamente reconhecível, estava também um homem misterioso que gostava de ludibriar todo o mundo. Durante anos mentiu sobre a sua idade e ascendência, dando inúmeras datas e identidades dos pais.



Lagerfeld era também uma excepção já neste mundo da moda, optando por desenhar todas as suas criações à mão, para além de ser um reconhecido fotógrafo.