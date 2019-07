Morreu o escritor italiano Andrea Camilleri

O escritor siciliano é considerado um dos maiores expoentes de 'thrillers', especialmente com a saga do inspetor Montalbano, que acumula 30 obras desde 1994 e com o qual Camilleri conquistou milhões de leitores em todo o mundo.



Camilleri iniciou a sua atividade em 1978 com a publicação do seu primeiro romance "Il corso delle cose", foi encenador, autor de teatro e televisão, mas a partir dos anos 1980 passou a dedicar-se à narrativa.



Contudo, ficou famoso nos anos 1990 com a publicação de "A Forma da Água", a primeira história protagonizada pelo inspetor Salvo Montalbano, com a qual se tornou uma referência dos romances policiais.



Foi em 1994 com a publicação de "A Forma da Água" que começou a saga que deu origem ao personagem Montalbano, nome inspirado pela admiração de Camilleri tinha pelo escritor espanhol Manuel Vazquez Montalban, Pepe Carvalho.



Entre as suas obram-se contam-se títulos como "O Ladrão de Merendas" (Prémio Ostia 1997), "A Voz do Violino", "Excursão a Tindari", "O Cão de Barro" e "O Cheiro da Noite", com publicação em Portugal.



Andrea Camilleri tinha publicado recentemente "Il cuoco dell'Alcyon".

