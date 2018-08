Morreu o dramaturgo Neil Simon

Morreu o argumentista e dramaturgo norte-americano Neil Simon, aos 91 anos. Vencedor de um prémio Pulitzer e de dois Tony para melhor peça de teatro ficou conhecido por retratar as preocupações da classe média de um ponto de vista humorístico e satírico, tendo feito dezenas de peças icónicas para a Broadway.

Em 1991, venceu o Pulitzer e um Tony pela peça Lost in Yonkers. Tendo sido, por diversas vezes, identificado como um dos mais famosos guionistas da história dos EUA.

A revista Time chamou-lhe o "santo padroeiro do riso", já que a sua obra ficou marcada pela forma como usou o sarcasmo para retratar a a vida da classe média, lembra o Washington Post.

No seu vasto currículo contam-se peças e argumentos adaptados para filmes como The Odd Couple (1968), Murder by Death(1976) e A Rapariga do Adeus (1977).