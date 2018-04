Avicii cancelou diversos compromissos profissionais em 2014 para recuperar de cirurgias para para remover o apêndice e a vesícula biliar, feitas no começo daquele ano, na sequência de problemas de abuso de álcool.



Em 2016, o músico anunciou que iria suspender a sua actividade como músico momentaneamente a pedido dos médicos. Desde então não tinha voltado a dar concertos.



A última música do produtor surgiu em Agosto de 2017, quando divulgou o EP Avici (01). À altura do lançamento do projecto, o músico disse: "Estou muito entusiasmado por ter voltado a fazer música. Já passou muito tempo desde que lancei alguma coisa e muito tempo desde que estive tão entusiasmado com música nova".



"Durante os primeiros quatro ou cinco anos tudo foi incrível. Porque sentes uma energia como se estivesses a saltar de um avião. Porque brincamos com a situação de quase morrer", disse o músico no documentário Avicii: True Stories, da Netflix.



Em 2013, o músico lançou o disco de estreia True. O músico colaborou com artistas como Madonna, David Guetta e Coldplay, tendo actuado em Portugal.



A última vez que actuou em Portugal foi no Rock in Rio em 2016. Semanas depois anunciou que se retirava da vida artística.













Calvin Harris, também ele DJ, veio às redes sociais lamentar a morte do amigo:





"Notícias devastadoras sobre o Avicii, uma alma linda, apaixonada e extremamente talentosa que tinha muito mais caminho para fazer. Os meus pensamentos estão com a família. Deus te abençoe Tim", escreveu o músico na sua rede social Twitter.