Morreu o crítico literário George Steiner (1929-2020)

George Steiner morreu esta segunda-feira, na sua casa em Cambridge, em Inglaterra, aos 90 anos. Foi um dos mais importantes ensaístas e críticos literários do século XX, tendo estudado a influência da literatura na sociedade, tendo também escrito extensivamente sobre a linguagem e o Holocausto.





Steiner nasceu em Paris em 1929, filho de imigrantes austríacos judeus. O seu pai e mãe tinham abandonado Viena em 1924 com o advento de uma onda anti-semita. A família mudou-se para os EUA em 1940. Em 1944 George Steiner adquiriu a nacionalidade americana, embora tenha vivido grande parte da sua vida na Europa, já depois da neutralização.O crítico fez a sua licenciatura na Universidade de Chicago. O mestrado foi completado em Harvard e o jovem foi galardoado com o Bell Prize in American Literature. Mais tarde terminaria o doutoramento na Universidade de Oxford.Foi cronista da revista norte-americana The New Yorker e autor de vários ensaios literários e alguns livrso de ficção. É seu um dos mais importantes ensaios escritos sobre Lev Tolstoi e Fiodór Dostoievsky, onde Steiner afirma que estes dois russos são dois dos expoentes máximo da literatura desde Shakespeare devido à forma como em toda a sua obra há uma constante presença de um entidade divina que acompanha as suas personagens.Este seu primeiro livro, publicado em 1959, foi seguido de uma importante compilação de crónicas referentes aos efeitos da II Guerra Mundial e do Holocausto na literatura.Em Portugal a sua obra está publicada pela Relógio D'Água de Francsico Vale, havendo também alguns ensaios publicados pela Gradiva.Num dos seus livros, A Gramática da Criação (Relógio D'Água), relatava o seu espanto por ser possível "usar o discurso humano tanto para amar, como para construir, para perdoar e também torturar, para odiar, destruir e aniquilar".Foi, ao lado de Harold Bloom - falecido em outubro do ano passado - um dos filósofos literários mais revolucionários do século XX.Fez da tradução um dos seus passatempos favoritos - traduzia fragmentos de livros todas as manhãs apenas para treinar as línguas que dominava. Era fluente em três línguas: francês, alemão e inglês e tinha conhecimentos de italiano.Escreveu também ficção, sendo o exemplo máximo, a obra O Transporte para San Cristóbal de A. H., uma novela sobre a vida de Adolf Hitler caso tivesse sobrevivido à II Guerra Mundial. Nesta obra, um grupo de caçadores de nazis encontra um envelhecido Hitler na floresta amazónica, levando-o para ser julgado em San Cristóbal.George Steiner deixa para trás a mulher, Zara Alice Shakow, famosa historiadora, dois filhos e dois netos.