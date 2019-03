Nasceu em 1941 no Faial, Açores, mas mudou-se para Lisboa em adolescente, para fazer o ensino secundário que viria a acabar nos Estados Unidos. Aí fez os primeiros desenhos e, entre 1966 e 1967, durante a comissão militar no leste de Angola produziu caricaturas publicadas na Revista Militar de Luanda e posteriormente editadas no Que se Passa na Frente?!!

No final dos anos 60, começou a colaborar com para o complemento do Diário de Lisboa, O Diabo e tornou permanente, desde 1990 a personagem Cão Traste noIndependente, que descrevia como "o verdadeiro animal político". É no pós-25 de Abril que três dos seus livros críticos de Ramalho Eanes são apreendidos: Superman, Eanito el Estático e O Último Tarzan.

"No primeiro processo, relativo ao Superman, o Ministério Público nomeou um acusador e ele fez a minha defesa de tal maneira que o José Miguel Júdice, que era meu advogado, disse que não sabia o que estava a fazer ali. Mesmo assim o juiz condenou-me a pagar 200 contos ao general Ramalho Eanes. Não cheguei a fazê-lo porque depois houve uma amnistia para crimes de abuso de liberdade de imprensa", recordou ao Correio da Manhã em 2012.

O seu trabalho focou-se sobretudo na observação à classe política - foi crítico do sistema e dos atores políticos também no momento do atentado ao jornal Charlie Hebdo. "Os grandes inimigos do Charlie Hebdo, acho eu, não eram propriamente os muçulmanos, eram os políticos, eram os presidentes da República, era o próprio Holand, que fez imensas capas no Charlie Hebdo - suspiraram de alívio quando isto aconteceu", comentou em entrevista ao programa da manhã da TVI Você na TV, no rescaldo do atentado de 7 de janeiro de 2015, em Paris.

"O cartoon por obrigação tem de fazer doer mas tem outra componente indispensável: tem de ter graça", resumiu ao programa Câmara Clara, da RTP2, em 2007. "Logo depois do 25 de Abril vi dois livros sobre Ramalho Eanes apreendidos."

"[Sofri] ameaças constantes. Represálias também. A família ameaçada também: uma pistola apontada à cabeça da minha filha quando fizeram uma espera à porta de minha casa. Nisso estou confortavelmente documentado", revelou no programa apresentado por Manuel Luís Goucha, falando sobre tentativas de dominar a liberdade de expressão que, ao longo da sua carreira, exerceu em jornais como O Século, Vida Mundial, Povo Livre, O Diabo, Grande Reportagem e mais recentemente, em 2015, Sol.

Menos conhecida do que a sua carreira como cartoonista, a sua carreira enquanto escultor teve também reconhecimento público - em 2012 tinha anunciado o fim da carreira como cartoonista para se dedicar a esta arte. "Um cartoon tanto pode demorar uma hora como cinco a ser feito e as pessoas pensam que é bem pago", contava na altura ao Correio da Manhã. "Esquecem-se de todo o material que precisei de armazenar na cabeça, as revistas e jornais que tive de comprar, os programas que tive de ver... Agora estou virado para a escultura e a preparar um livro sobre a minha comissão militar em Angola."

É dele a escultura de homenagem às vítimas do 11 de Setembro que marca o cruzamento da Avenida dos Estados Unidos com a Avenida de Roma, em Lisboa, a estátua de Nuno Álvares Pereira, no Restelo, também em Lisboa, ou, numa criação em bronze com menos referências políticas, Cavalos Ao Vento, em Oeiras. O seu trabalho como escultor está hoje divulgado no blogue dedicado à estatuária.

Tem mais de 30 livros publicados entre os quais Porreiro, Pá! e Soares é Fish e em 2005, o Museu Nacional da Imprensa apresentou a exposição "Augusto Cid, o cavaleiro do cartoon", que reunia 150 trabalhos do artista dos últimos 30 anos da vida política portuguesa. É também este o título do livro antológico publicado com a exposição.