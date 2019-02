Otávio Matos foi um dos mais famosos atores de revista da sua geração, tendo também atingido sucesso em diversos programas de humor na televisão. Dizia ter pena de um dia ir embora.

Morreu o ator Octávio Matos, um dos grandes nomes do teatro de revista. Tinha 79 anos. O ator foi encontrado sem vida em sua casa, confirmou o ator Miguel Dias.



Questionado, o ano passado sobre se temia o futuro, respondia: "Não, sei que qualquer dia vou embora. É natural. Tenho pena, é evidente, mas a vida é assim". Nessa mesma entrevista ao Notícias ao Minuto, dizia, quando questionado se temia a morte: "Não, espero é não sentir. Como o Nicolau [Breyner] - éramos muito amigos -, não sofreu. Tenho medo é do sofrimento. Peço a Deus, ou a quem existe, para não sofrer. A minha mãe sofreu muito durante três meses".



Estreou-se a atuar com quatro anos, num teatro de revista infantil, tendo a sua estreia profissional ocorrido quando tinha cerca de 18 anos.A veia de artista vinha da família, já que o pai era também ator.



Passou depois para a televisão onde entrou em diversas séries e telenovelas, entre as quais Os Batanetes e O Prédio do Vasco, ambos na TVI, para além de vários programas com Nicolau Breyner. Octávio Matos trabalhou ainda no cinema, sobretudo em dobragens de filmes de animação.



A notícia foi partilhada pelos atores Ruy de Carvalho e Miguel Dias no Facebook.

er ator em Portugal nunca é fácil". "É uma vida muito instável. Conheço colegas que às vezes não têm dinheiro nem para comer, e são bons atores. Eu aprendi com o meu pai. O meu pai era assim: não precisava dos empresários para nada, quando não tinha trabalho tinha a sua própria companhia - e é o meu caso, tenho a minha companhia e ando por aí fora. Felizmente, como sou um ator muito popular, quando vou a qualquer lado,

"Uma notícia muito, muito triste. Adeus meu amigo. Até sempre", escreveu Ruy de Carvalho também na rede social Facebook.Numa entrevista recente dada ao Notícias ao Minuto afirmava que "sNessa mesma entrevista deixou algumas críticas, mas também louvores, à nova geração de atores, dizendo que muitos apenas tinham trabalho por serem bem-parecidos: "Alguns convencem-se de que são grandes atores e não são. É a tal carinha bonita e o tal galã. Mas outros são realmente bons. Eu gosto muito da juventude".Fez também filmes, como O Parque das Ilusões, de Perdigão Queiroga, além das séries de sucesso em que contracenou com Nicolau Breyner como Eu Show Nico, Nico D’Obra, ou Nós os Ricos. Entrou também em Camilo, o Pendura, ao lado de Camilo de Oliveira.