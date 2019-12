Morreu o artista surrealista Fernando Lemos, aos 93 anos

O artista português Fernando Lemos morreu esta terça-feira em São Paulo, no Brasil, aos 93 anos, avança o jornal Observador O poeta e artista ligado ao movimento surrealista residia no Brasil , para onde se mudou para escapar da ditadura salazarista, há mais de 60 anos, em 1952."Fui estudante, serralheiro, marceneiro, estofador, impressor de litografia, desenhador, publicitário, professor, pintor, fotógrafo, tocador de gaita, emigrante, exilado, diretor de museu, assessor de ministros, pesquisador, jornalista, poeta, júri de concursos, conselheiro de pinacotecas, comissário de eventos internacionais, designer de feiras industriais, cenógrafo, pai de filhos, bolseiro, e tenho duas pátrias, uma que me fez e outra que ajudo a fazer. Como se vê, sou mais um português à procura de coisa melhor", podia ler-se numa nota biográfica assinada pelo mesmo para uma exposição antológica que aconteceu no MUDE, em Lisboa.Pela mesma altura, foi lançada, pela Porto Editora, uma antologia poética do artista.