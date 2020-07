Nuno Teixeira morreu esta quarta-feira aos 76 anos na sequência de uma paragem respiratória. No seu currículo encontravam-se projetos como a primeira telenovela portuguesa, Vila Faia, com Nicolau Breyner e Margarida Carpinteiro, mas também O Tal Canal, um dos primeiros e mais conceituados programas do humorista Herman José. Foi também o realizador de outros programas do humorista, como Humor de Perdição ou Casino Royal.A notícia da sua morte foi avançada pelo jornal Expresso e confirmada por Herman José, lembrando o "querido amigo" nas suas redes sociais.O realizador passou grande parte da longa carreira na RTP e dirigiu ainda Sabadabadu, tal como uma série de novelas em português. Foi ainda o realizador da versão televisiva de "Mãe Coragem e os seus Filhos", de Bertold Brecht, com Eunice Muñoz.

Trabalhou ainda com Mário Viegas nos programas "Palavras Ditas" (1984-1985) e "Palavras Vivas" (1990-1991), de divulgação da literatura portuguesa e dos seus autores.

Passou também pela política, tendo sido o responsável pela realização dos tempos de antena da campanha presidencial de Mário Soares e um dos ideólogos da campanha de António Guterres.

Em janeiro de 2017, em reação à morte de Mário Soares, Nuno Teixeira recordou à Lusa o período da campanha presidencial de 1985, e o convite que o então candidato lhe fizera.

"Já o conhecia de nome, pois estava mais ou menos a par do que se ia passando na oposição portuguesa [à ditadura, anterior ao 25 de Abril de 1974], e já tinha uma grande admiração por ele. Pessoalmente, conheci-o quando me desafiou a realizar os tempos de antena na televisão, estavam as sondagens [de Mário Soares] nos sete por cento", recordou.

"Não tive dúvidas nenhumas em aceitar", declarou então, emocionado, afirmando que Soares foi "a pessoa de que o país precisava nos anos quentes da revolução" e "conseguiu, com o seu prestígio, com a sua inteligência, manter o país no lado correto da vida".

O realizador era Grande-Oficial da Ordem do Mérito que recebeu em 1975. É pai do realizador Duarte Teixeira, um dos diretores do remake de Vila Faia, em 2007.