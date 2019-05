Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1, Autódromo de Nürburgring, 1 de agosto de 1976. O então campeão em título, Niki Lauda, conduzia o seu Ferrari até à liderança confortável no campeonato e parecia o homem a abater pela concorrência até chegar a território germânico. Traído pela chuva antes da corrida, o austríaco escolheu pneus mais duros e atrasou-se na luta pela liderança da corrida. Parou para mudar o conjunto mas a baixa pressão à saída das boxes originou um terrível acidente em Bergwerk.

Lauda perdeu o controlo do carro, embateu na parte lateral da pista perdeu o capacete com o impacto. Pouco depois, o monolugar pegou fogo, com o piloto austríaco inconsciente, preso ao cockpit em chamas durante pelo menos 40 segundos. Quem o salvou foram outros pilotos que pararam a sua corrida para o retirar do carro: Harald Ertl, Guy Edwards, Brett Lunger e principalmente Arturo Merzario, que corria pela Wolf-Williams.

Sofreu queimaduras de terceiro grau, perdeu parte de uma orelha direita mas foram os fumos venenosos que quase o mataram. Um padre chegou a ser chamado ao hospital onde ficou internado para lhe dar a extrema-unção mas, depois de várias cirurgias, Lauda voltou às pistas no Grande Prémio de Itália, em Monza, apenas 42 dias depois do grave acidente.

Na sua autobiografia, Niki admitiu estar "gelado de medo" no regresso às pistas, embora o seu caráter frio indicasse o contrário. Acabou por perder o Campeonato do Mundo desse ano na última corrida - por apenas um ponto - para o rival de sempre, o britânico James Hunt. O que o separou foi o medo que parecia não ter.

Lauda partiu para o Grande Prémio do Japão de 1976 com três pontos de vantagem mas a chuva intensa no dia da corrida fez com que desistisse no final da segunda volta, dizendo que as condições atmosféricas eram demasiado perigosas para conduzir. Perdeu o campeonato nesse dia para Hunt, mas ganhou a vida.

Do empréstimo bancário para entrar na Fórmula 1 ao gosto pela aviação

A história de Lauda na Fórmula 1 começa cinco anos antes, na sua terra natal. Para o garantir uma vaga no Grande Prémio da Áustria, pediu um empréstimo bancário que tinha como garantia o seu seguro de vida. Não chegou ao fim dessa corrida mas abriu os olhos às grandes equipas e conseguiu o seu lugar na F1 no ano seguinte.

Dois anos depois, em 1973, voltou a pedir um empréstimo para se transferir para a BRM e foi essa a decisão que mudou a sua vida. Pela equipa britânica, Lauda impressionou o companheiro Clay Regazzoni, que o recomendou à Ferrari um ano depois.

Pela primeira vez numa equipa grande, Lauda conseguiu as suas duas primeiras vitórias na Fórmula 1 e embalou para o seu primeiro título na categoria em 1975, quando dominou pela Ferrari – com cinco vitórias e oito pódios em 14 corridas.

Na temporada seguinte ao terrível acidente de Nürburgring e a ter perdido o título por apenas um ponto, Lauda voltou em 1977 para conseguir o seu segundo título de pilotos na Fórmula 1, vencendo três corridas e conseguindo sete pódios em 17 corridas. No entanto, a sua relação com Enzo Ferrari nunca fora a mesma depois do acidente e a Lauda nem correu as últimas duas corridas depois de garantir o título.

Depois de duas temporadas com pouco sucesso na Brabham de Bernie Ecclestone, Lauda começou a perder interesse pela Fórmula 1. No Grande Prémio do Canadá de 1979, o penúltimo do ano, o austríaco saiu do carro durante a sessão de treinos, dizendo que "estava farto de andar em círculos".

Voltou à Áustria para criar a sua companhia áerea, a Lauda Air, mas o "bichinho" da F1 obrigou-o a sair da reforma antecipada em 1982, para a McLaren de Ron Dennis. Isso e o salário de quase 3 milhões de euros – de longe o mais alto do desporto na altura.

Depois de duas temporadas de altos e baixos, Lauda estava novamente a lutar pelo título, agora com a nova coqueluche da Fórmula 1, o francês Alain Prost. O campeonato mais renhido da história do desporto iria decidir-se no Grande Prémio de Portugal, a 21 de outubro de 1984.

No Estoril, Lauda apenas precisava de um segundo lugar se Prost ganhasse mas a qualificação não lhe prometia vida fácil: teve de começar a corrida do 11.º lugar da grelha. O francês rapidamente ganhou a liderança da corrida e as coisas pareciam não estar do lado do austríaco. A 18 voltas do final, o britânico Nigel Mansell, que seguia no 2º lugar, sofreu uma falha nos travões e entregou o terceiro campeonato de F1 a Niki Lauda – que venceu o campeonato por apenas 0,5 pontos.

Ficou por mais um ano mas a sua tarefa estava cumprida: 171 corridas, 25 vitórias, 3 campeonatos, 24 pole positions e 54 pódios depois, Lauda pendurou as luvas. Mas a Fórmula 1 nunca foi embora.

Foi consultor da Ferrari, diretor da Jaguar e, desde 2012, era diretor não-executivo da Mercedes F1 Team, a vencedora dos últimos cinco campeonatos de Fórmula 1, e presença assídua nos paddocks de todo o mundo.

Além dos monolugares mais potentes do mundo automóvel, a aviação era outro dos amores. Apesar de ter vendido a sua Lauda Air à Austrian Airlines em 1999, criou uma outra companhia aérea, a Niki, em 2003.

Em 2018, foi diagnosticado com uma grave infeção nos pulmões e foi submetido a um duplo transplante dos pulmões. Chegou a ser apontado para voltar aos Grandes Prémios mas, em janeiro deste ano, uma pneumonia levou-o a ficar internado num hospital em Viena. Conhecido como "A Ratazana", morreu esta segunda-feira, aos 70 anos.